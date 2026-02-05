https://ukraina.ru/20260205/moskva-gotova-k-reshitelnym-voenno-tekhnicheskim-kontrmeram-mid-rf-zayavil-o-posledstviyakh-istecheniya-1075242798.html
Москва готова к "решительным военно-техническим контрмерам": МИД РФ заявил о последствиях истечения ДСНВ
Россия больше не считает себя связанной ограничениями российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), будет сама "взвешено" определять дальнейшие шаги в этой сфере, но готова к жестким контрмерам. Об этом говорится в заявлении МИД РФ
ДСНВ (СНВ-III) был подписан президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой — в апреле 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он ограничивает США и Россию развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 средств доставки большой дальности (межконтинентальные ракеты, подлодки, бомбардировщики).Возможность формального продления ДСНВ к настоящему времени оказалась исчерпана: предусмотренный договором пятилетний срок стороны уже использовали в 2021 году.Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года приостановил участие России в договоре в связи с действиями США вопреки ДСНВ, в том числе в области противоракетной обороны. При этом РФ обещала продолжать соблюдать его количественные ограничения.22 сентября 2025 года Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения.Однако 4 февраля помощник президента Юрий Ушаков после переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявил, что Москва пока так и не получила ответ от Вашингтона на предложение продлить ограничения ДСНВ.МИД РФ отмечает, что публичные комментарии с американской стороны также "не дают никаких оснований" сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Москвой."По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление", — подчёркивается в заявлении министерства.В сложившихся обстоятельствах Россия исходит из того, что стороны по ДСНВ "больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов".При этом, РФ намерена действовать "ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере"."Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности. В то же время на перспективу наша страна остаётся открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия", — резюмируется в сообщении МИД РФ.Ранее сообщалось, что 5 февраля завершилось действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Москва готова к "решительным военно-техническим контрмерам": МИД РФ заявил о последствиях истечения ДСНВ
ДСНВ (СНВ-III) был подписан президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой — в апреле 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он ограничивает США и Россию развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 средств доставки большой дальности (межконтинентальные ракеты, подлодки, бомбардировщики).
Возможность формального продления ДСНВ к настоящему времени оказалась исчерпана: предусмотренный договором пятилетний срок стороны уже использовали в 2021 году.
Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года приостановил участие России в договоре в связи с действиями США вопреки ДСНВ, в том числе в области противоракетной обороны. При этом РФ обещала продолжать соблюдать его количественные ограничения.
22 сентября 2025 года Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения.
Однако 4 февраля помощник президента Юрий Ушаков после переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявил, что Москва пока так и не получила ответ от Вашингтона на предложение продлить ограничения ДСНВ.
МИД РФ отмечает, что публичные комментарии с американской стороны также "не дают никаких оснований" сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Москвой.
"По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление", — подчёркивается в заявлении министерства.
В сложившихся обстоятельствах Россия исходит из того, что стороны по ДСНВ "больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов".
При этом, РФ намерена действовать "ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере".
"Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности. В то же время на перспективу наша страна остаётся открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия", — резюмируется в сообщении МИД РФ.
