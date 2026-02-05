https://ukraina.ru/20260205/moskva-gotova-k-reshitelnym-voenno-tekhnicheskim-kontrmeram-mid-rf-zayavil-o-posledstviyakh-istecheniya-1075242798.html

Москва готова к "решительным военно-техническим контрмерам": МИД РФ заявил о последствиях истечения ДСНВ

Москва готова к "решительным военно-техническим контрмерам": МИД РФ заявил о последствиях истечения ДСНВ - 05.02.2026 Украина.ру

Москва готова к "решительным военно-техническим контрмерам": МИД РФ заявил о последствиях истечения ДСНВ

Россия больше не считает себя связанной ограничениями российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), будет сама "взвешено" определять дальнейшие шаги в этой сфере, но готова к жестким контрмерам. Об этом говорится в заявлении МИД РФ

2026-02-05T03:00

2026-02-05T03:00

2026-02-05T03:00

украина.ру

новости

россия

мид рф

владимир путин

дмитрий медведев

москва

сша

дснв

снв-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102898/38/1028983834_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d8f7bee2ee3e143df2d2a6e8c487532.jpg.webp

ДСНВ (СНВ-III) был подписан президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой — в апреле 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он ограничивает США и Россию развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 средств доставки большой дальности (межконтинентальные ракеты, подлодки, бомбардировщики).Возможность формального продления ДСНВ к настоящему времени оказалась исчерпана: предусмотренный договором пятилетний срок стороны уже использовали в 2021 году.Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года приостановил участие России в договоре в связи с действиями США вопреки ДСНВ, в том числе в области противоракетной обороны. При этом РФ обещала продолжать соблюдать его количественные ограничения.22 сентября 2025 года Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения.Однако 4 февраля помощник президента Юрий Ушаков после переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявил, что Москва пока так и не получила ответ от Вашингтона на предложение продлить ограничения ДСНВ.МИД РФ отмечает, что публичные комментарии с американской стороны также "не дают никаких оснований" сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Москвой."По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление", — подчёркивается в заявлении министерства.В сложившихся обстоятельствах Россия исходит из того, что стороны по ДСНВ "больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов".При этом, РФ намерена действовать "ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере"."Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности. В то же время на перспективу наша страна остаётся открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия", — резюмируется в сообщении МИД РФ.Ранее сообщалось, что 5 февраля завершилось действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, мид рф, владимир путин, дмитрий медведев, москва, сша, дснв, снв-3, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, ракетные войска, ракеты, международные отношения, международная политика