Войну с Россией необходимо завершить. Об этом 2 февраля по итогам совещания с украинскими переговорщиками заявил Владимир Зеленский.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074692660_0:250:533:550_1920x0_80_0_0_6b8b3444159cbed5395272a4aa84979f.jpg.webp

Совещание с переговорной командой киевского режима перед новым раундом трехсторонних встреч Зеленский провёл в понедельник 2 февраля. Встреча с другими участниками переговоров ожидается Зеленским "в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе". На киевском совещании были почти все участники переговорной команды, формально представляющей Украину. Среди них: глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, советник по нацбезопасности Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов, а также советники президентского офиса Сергей Кислица и Александр Бевз.Глава президентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте (Верховной Раде) Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах, сооьщил Зеленский. Он согласовал своей команде "рамки разговора и конкретные задачи". Зеленский сооьщил, что его делегация проведёт двусторонние встречи с партнёрами из США."Украина готова к реальным шагам, - заверил Зеленский. - Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию. Рассчитываем и на то, что американская сторона может быть и в дальнейшем решительной в обеспечении необходимых условий для диалога". Зеленский отметил, что "мероприятия по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на минувшую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату". При этом он не указал, кто был автором и исполнителем упомянутых им мероприятий."Войну надо завершать", - заявил Зеленский.Завершил он своё сообщение лозунгом бандеровцев.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перенос переговоров, новые игроки на шахматной доске и украинская "охота на людей". Итоги 2 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

