"Войну надо завершать": Зеленский рассказал, как - 02.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260202/voynu-nado-zavershat-zelenskiy-rasskazal-kak-1075113328.html
"Войну надо завершать": Зеленский рассказал, как
"Войну надо завершать": Зеленский рассказал, как - 02.02.2026 Украина.ру
"Войну надо завершать": Зеленский рассказал, как
Войну с Россией необходимо завершить. Об этом 2 февраля по итогам совещания с украинскими переговорщиками заявил Владимир Зеленский.
2026-02-02T20:02
2026-02-02T20:02
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
кирилл буданов
рустем умеров
офис президента
вооруженные силы украины
слуга народа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074692660_0:250:533:550_1920x0_80_0_0_6b8b3444159cbed5395272a4aa84979f.jpg.webp
Совещание с переговорной командой киевского режима перед новым раундом трехсторонних встреч Зеленский провёл в понедельник 2 февраля. Встреча с другими участниками переговоров ожидается Зеленским "в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе". На киевском совещании были почти все участники переговорной команды, формально представляющей Украину. Среди них: глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, советник по нацбезопасности Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов, а также советники президентского офиса Сергей Кислица и Александр Бевз.Глава президентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте (Верховной Раде) Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах, сооьщил Зеленский. Он согласовал своей команде "рамки разговора и конкретные задачи". Зеленский сооьщил, что его делегация проведёт двусторонние встречи с партнёрами из США."Украина готова к реальным шагам, - заверил Зеленский. - Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию. Рассчитываем и на то, что американская сторона может быть и в дальнейшем решительной в обеспечении необходимых условий для диалога". Зеленский отметил, что "мероприятия по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на минувшую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату". При этом он не указал, кто был автором и исполнителем упомянутых им мероприятий."Войну надо завершать", - заявил Зеленский.Завершил он своё сообщение лозунгом бандеровцев.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перенос переговоров, новые игроки на шахматной доске и украинская "охота на людей". Итоги 2 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074692660_0:200:533:600_1920x0_80_0_0_f75d00b06ab30ee991b3378846211d96.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, кирилл буданов, рустем умеров, офис президента, вооруженные силы украины, слуга народа, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, дзен новости сво, завершение сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Офис президента, Вооруженные силы Украины, Слуга народа, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, дзен новости СВО, завершение СВО, Спецоперация

"Войну надо завершать": Зеленский рассказал, как

20:02 02.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Зеленский лично виноват в энергетическом коллапсе на Украине
‼ Зеленский лично виноват в энергетическом коллапсе на Украине - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Войну с Россией необходимо завершить. Об этом 2 февраля по итогам совещания с украинскими переговорщиками заявил Владимир Зеленский.
Совещание с переговорной командой киевского режима перед новым раундом трехсторонних встреч Зеленский провёл в понедельник 2 февраля. Встреча с другими участниками переговоров ожидается Зеленским "в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе".
На киевском совещании были почти все участники переговорной команды, формально представляющей Украину. Среди них: глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, советник по нацбезопасности Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов, а также советники президентского офиса Сергей Кислица и Александр Бевз.
Глава президентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте (Верховной Раде) Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах, сооьщил Зеленский. Он согласовал своей команде "рамки разговора и конкретные задачи".
Зеленский сооьщил, что его делегация проведёт двусторонние встречи с партнёрами из США.
"Украина готова к реальным шагам, - заверил Зеленский. - Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию. Рассчитываем и на то, что американская сторона может быть и в дальнейшем решительной в обеспечении необходимых условий для диалога".
Зеленский отметил, что "мероприятия по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на минувшую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату". При этом он не указал, кто был автором и исполнителем упомянутых им мероприятий.
"Войну надо завершать", - заявил Зеленский.
Завершил он своё сообщение лозунгом бандеровцев.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перенос переговоров, новые игроки на шахматной доске и украинская "охота на людей". Итоги 2 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийКирилл БудановРустем УмеровОфис президентаВооруженные силы УкраиныСлуга народапереговоры по Украине 2025новости переговоровновости о переговорах России и УкраиныСВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОдзен новости СВОзавершение СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
23:40Российские войска активизировали наступление в районе Великого Бурлука на Харьковщине
23:34Беспилотный летательный аппарат упал на территории военного объекта Польши рядом со складом оружия
23:27Глава дипломатического ведомства Украины назвал президента ФИФА "моральным дегенератом"
23:12В Киеве готовятся к визиту генерального секретаря НАТО, ожидая перекрытия центра и сбоев связи
22:43Владимир Зеленский объявил иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией
22:26Страны ЕС на внеочередном заседании не смогли согласовать механизм кредита Украине на 90 миллиардов евро
22:10Премьер-министр Индии не подтвердил в своём заявлении отказ от российской нефти
21:53В опубликованных материалах по делу Эпштейна найдены новые связи с украинской столицей
21:46На Западной Украине эвакуирован международный поезд из-за сообщения о минировании
21:40В Белгородской области от удара беспилотника пострадал гражданский водитель
21:30Советник Зеленского Михаил Подоляк назвал концепцию Великой Отечественной войны "лживой"
21:24Украинские источники прогнозируют возможный массированный ракетный удар
20:59Политику Германии в отношениях с Россией движет "одержимость реваншем". Главное к этому часу
20:45Трамп заявил о договорённости с Моди о прекращении закупок Индией российской нефти
20:29Лавров заявил о неприемлемости размещения западных войск и инфраструктуры на Украине
20:12В Астраханской области задержан мужчина по подозрению в работе на украинские спецслужбы
20:10Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока"
20:02"Войну надо завершать": Зеленский рассказал, как
19:45На Украине раскрыли масштабную схему помощи дезертирству и уклонению от мобилизации
19:41Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью
Лента новостейМолния