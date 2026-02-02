https://ukraina.ru/20260202/perenos-peregovorov-novye-igroki-na-shakhmatnoy-doske-i-ukrainskaya-okhota-na-lyudey-itogi-2-fevralya--1075106335.html

Перенос переговоров, новые игроки на шахматной доске и украинская "охота на людей". Итоги 2 февраля

Перенос переговоров, новые игроки на шахматной доске и украинская "охота на людей". Итоги 2 февраля - 02.02.2026 Украина.ру

Перенос переговоров, новые игроки на шахматной доске и украинская "охота на людей". Итоги 2 февраля

Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 4-5 февраля с участием советника спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Мобилизация на Украине стала буквально "охотой на людей". Международная пресса обсуждает новые документы по делу Джеффри Эпштейна

2026-02-02T17:55

2026-02-02T17:55

2026-02-02T17:55

эксклюзив

хроники

украина

россия

иран

дмитрий песков

стив уиткофф

дональд трамп

переговоры

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062117769_71:180:994:699_1920x0_80_0_0_79e19460c1098961d57e29ba67155c8f.jpg.webp

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине состоятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что встреча была перенесена с ранее запланированной даты для согласования графиков участников. Он подчеркнул последовательность российской позиции и открытость Москвы к диалогу. В то же время, по данным журналиста издания Axios, в переговорах может принять участие Стив Уиткофф — советник президента США Дональда Трампа, который посетит столицу ОАЭ по пути в Израиль. Песков также заявил о готовности России способствовать деэскалации напряжённости вокруг Ирана и сообщил, что глава государства Владимир Путин проводит в понедельник совещание по вопросам развития химической промышленности."Мобилизация на Украине превратилась в охоту на людей", возмущаются на ЗападеСоветник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в резких выражениях осудил украинскую мобилизационную политику после гибели ещё одного гражданина страны. По его словам, Жолт Ребан, имевший заболевание сердца и неоднократно признававшийся негодным к службе, был насильно забран с улицы в начале января, потерял сознание во время подготовки и скончался.Это уже не первый подобный инцидент с участием венгерских граждан. В прошлом году другой житель Венгрии скончался в больнице спустя три недели после того, как был задержан сотрудниками украинского ТЦК, доставлен на призывной пункт и избит.Сегодня, 2 февраля, на Украине сегодня прошли массовые обыски в 20 областях страны для выявления "ухилянтов". Сообщается, что рейд проходил по адресам военнообязанных, которые имеют справки о состоянии здоровья и справки по уходу за инвалидами.В результате обысков полицейские выявили 110 человек, которым до сих пор удавалось избежать насильственной мобилизации ("бусификации"). Теперь их, вероятно, отдадут в руки ТЦК.Тем временем глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что на сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно. По его словам, в 2022 году было лишь 5 таких инцидентов, в 2023-м — 38, в 2024-м — 118, в 2025-м — уже 341, а с начала 2026 года уже зафиксировано 24 случая. Всего с начала военного положения в Украине зафиксировано 526 случаев сопротивления работникам ТЦК, и их число продолжает расти.Выговский также отметил, что участие полиции в рейдах вместе с ТЦК негативно влияет на общественное восприятие правоохранителей."Репутация на четвереньках": западные СМИ о последствиях публикации документов ЭпштейнаОпубликованный Министерством юстиции США новый массив документов по делу Джеффри Эпштейна продолжает вызывать широкий резонанс в мировой прессе. Издания разных стран комментируют упоминания в материалах известных политиков, членов королевских семей и бизнесменов, оценивая потенциальные последствия для их репутации и политической карьеры.Ранее президент США резко отреагировал на шутку комика Тревора Ноа, прозвучавшую во время церемонии вручения премии "Грэмми". В своём выступлении Ноа связал интерес Трампа к покупке Гренландии с закрытием острова Эпштейна.Он пошутил: "Песня года" — это "Грэмми", которую каждый артист хочет получить почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию, что вполне логично, ведь остров Эпштейна исчез, и ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном".В своём посте в социальной сети Truth Social Трамп назвал утверждение "ложным и клеветническим" и заявил, что никогда не был на острове Эпштейна.Трамп пригрозил подать в суд на ведущего, назвав Ноа "полным неудачником" и пообещав "подать на него на круглую сумму".Американское издание The Atlantic обращает внимание на реакцию общественности, которая "мгновенно ухватилась" за шестистраничный меморандум ФБР, включённый в публикацию. Журналисты предполагают, что документ, на первый взгляд, может подтверждать "самые мрачные догадки" и служит причиной, по которой Дональд Трамп так яростно требовал оставить тему документов Эпштейна.Британская телерадиокорпорация Би-би-си констатирует, что ситуация для принца Эндрю "лучше не становится". В публикации отмечается, что Букингемский дворец фигурирует в переписке как место приватных встреч принца с Эпштейном, что является частью "атрибутов жизни, полной привилегий". По мнению издания, общественность может скептически воспринять новый вал разоблачений, но для репутации члена королевской семьи они наносят серьёзный урон.Норвежская Aftenposten называет скандал "превосходящим по масштабу" все недавние проблемы королевского дома, включая деятельность "шамана" — мужа принцессы Марты Луизы и судебный процесс над сыном кронпринцессы Метте-Марит.Словацкое издание Aktuality рассматривает местный аспект дела, указывая, что хуже всего не упоминание бывшего министра иностранных дел, а то, что вся история, вероятно, закончится лишь отставкой советника по безопасности, который неэтично шутил о девушках.Катарский телеканал Al Jazeera выделяет международный аспект, сообщая о планах сообщника Эпштейна получить доступ к замороженным активам Ливии с возможным привлечением бывших сотрудников британской и израильской разведок.

украина

россия

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, украина, россия, иран, дмитрий песков, стив уиткофф, дональд трамп, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие, итоги переговоров, чем закончились переговоры, сша, тцк, мобилизация на украине, мобилизация