https://ukraina.ru/20260202/v-germanii-zayavili-chto-otchayanie-zelenskogo-tolkaet-ego-k-sryvu-peregovorov-s-moskvoy-1075080832.html
В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой
В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой - 02.02.2026 Украина.ру
В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой
Немецкая газета Junge Welt в своей статье утверждает, что требование Владимира Зеленского признать его легитимность и отказаться от формулировки о "просроченном президенте" свидетельствует о "крайней степени отчаяния киевского режима". Об этом стал известно 2 февраля
2026-02-02T09:51
2026-02-02T09:51
2026-02-02T09:51
новости
москва
сша
киев
владимир зеленский
переговоры
новости переговоров
новости о переговорах россии и украины
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_0:90:1350:849_1920x0_80_0_0_2e8fac335b52d52f30d4f70ad0d359ae.jpg
В материале указывается, что Зеленский требует от Москвы "отозвать свою юридическую позицию о том, что срок его полномочий истек в 2024 году", прежде чем обсуждать какие-либо соглашения. По мнению автора статьи, такие действия направлены на то, чтобы "предотвратить договорённости с Москвой любой ценой", и делают самого Зеленского "главным препятствием для мирного урегулирования". Издание пишет, что подобные требования сводят переговоры к "бессмысленному обмену мнениями" и игнорируют позицию США, которые выступают инициаторами диалога.Стоит напомнить, что первая двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби была изначально запланирована на 1 февраля, однако украинская сторона после доклада своей делегации перенесла переговоры на 4–5 февраля. О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 февраля.
москва
сша
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_070c8de8cf4e8d2f8214b1e491a0528b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, сша, киев, владимир зеленский, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие
Новости, Москва, США, Киев, Владимир Зеленский, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, перемирие
В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой
Немецкая газета Junge Welt в своей статье утверждает, что требование Владимира Зеленского признать его легитимность и отказаться от формулировки о "просроченном президенте" свидетельствует о "крайней степени отчаяния киевского режима". Об этом стал известно 2 февраля
В материале указывается, что Зеленский требует от Москвы "отозвать свою юридическую позицию о том, что срок его полномочий истек в 2024 году", прежде чем обсуждать какие-либо соглашения.
По мнению автора статьи, такие действия направлены на то, чтобы "предотвратить договорённости с Москвой любой ценой", и делают самого Зеленского "главным препятствием для мирного урегулирования".
Издание пишет, что подобные требования сводят переговоры к "бессмысленному обмену мнениями" и игнорируют позицию США, которые выступают инициаторами диалога.
"Зеленский перегнул палку почти гротескным образом. Это демонстрирует его отчаяние. Похоже, что его главная цель сейчас — сохранить свою личную власть", — резюмирует автор.
Стоит напомнить, что первая двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби была изначально запланирована на 1 февраля, однако украинская сторона после доклада своей делегации перенесла переговоры на 4–5 февраля.
О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 февраля.