https://ukraina.ru/20260202/v-germanii-zayavili-chto-otchayanie-zelenskogo-tolkaet-ego-k-sryvu-peregovorov-s-moskvoy-1075080832.html

В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой

В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой - 02.02.2026 Украина.ру

В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой

Немецкая газета Junge Welt в своей статье утверждает, что требование Владимира Зеленского признать его легитимность и отказаться от формулировки о "просроченном президенте" свидетельствует о "крайней степени отчаяния киевского режима". Об этом стал известно 2 февраля

2026-02-02T09:51

2026-02-02T09:51

2026-02-02T09:51

новости

москва

сша

киев

владимир зеленский

переговоры

новости переговоров

новости о переговорах россии и украины

перемирие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_0:90:1350:849_1920x0_80_0_0_2e8fac335b52d52f30d4f70ad0d359ae.jpg

В материале указывается, что Зеленский требует от Москвы "отозвать свою юридическую позицию о том, что срок его полномочий истек в 2024 году", прежде чем обсуждать какие-либо соглашения. По мнению автора статьи, такие действия направлены на то, чтобы "предотвратить договорённости с Москвой любой ценой", и делают самого Зеленского "главным препятствием для мирного урегулирования". Издание пишет, что подобные требования сводят переговоры к "бессмысленному обмену мнениями" и игнорируют позицию США, которые выступают инициаторами диалога.Стоит напомнить, что первая двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби была изначально запланирована на 1 февраля, однако украинская сторона после доклада своей делегации перенесла переговоры на 4–5 февраля. О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 февраля.

москва

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, сша, киев, владимир зеленский, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие