В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой - 02.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260202/v-germanii-zayavili-chto-otchayanie-zelenskogo-tolkaet-ego-k-sryvu-peregovorov-s-moskvoy-1075080832.html
В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой
В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой - 02.02.2026 Украина.ру
В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой
Немецкая газета Junge Welt в своей статье утверждает, что требование Владимира Зеленского признать его легитимность и отказаться от формулировки о "просроченном президенте" свидетельствует о "крайней степени отчаяния киевского режима". Об этом стал известно 2 февраля
2026-02-02T09:51
2026-02-02T09:51
новости
москва
сша
киев
владимир зеленский
переговоры
новости переговоров
новости о переговорах россии и украины
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_0:90:1350:849_1920x0_80_0_0_2e8fac335b52d52f30d4f70ad0d359ae.jpg
В материале указывается, что Зеленский требует от Москвы "отозвать свою юридическую позицию о том, что срок его полномочий истек в 2024 году", прежде чем обсуждать какие-либо соглашения. По мнению автора статьи, такие действия направлены на то, чтобы "предотвратить договорённости с Москвой любой ценой", и делают самого Зеленского "главным препятствием для мирного урегулирования". Издание пишет, что подобные требования сводят переговоры к "бессмысленному обмену мнениями" и игнорируют позицию США, которые выступают инициаторами диалога.Стоит напомнить, что первая двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби была изначально запланирована на 1 февраля, однако украинская сторона после доклада своей делегации перенесла переговоры на 4–5 февраля. О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 февраля.
москва
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_070c8de8cf4e8d2f8214b1e491a0528b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, сша, киев, владимир зеленский, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие
Новости, Москва, США, Киев, Владимир Зеленский, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, перемирие

В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой

09:51 02.02.2026
 
© APВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Немецкая газета Junge Welt в своей статье утверждает, что требование Владимира Зеленского признать его легитимность и отказаться от формулировки о "просроченном президенте" свидетельствует о "крайней степени отчаяния киевского режима". Об этом стал известно 2 февраля
В материале указывается, что Зеленский требует от Москвы "отозвать свою юридическую позицию о том, что срок его полномочий истек в 2024 году", прежде чем обсуждать какие-либо соглашения.
По мнению автора статьи, такие действия направлены на то, чтобы "предотвратить договорённости с Москвой любой ценой", и делают самого Зеленского "главным препятствием для мирного урегулирования".
Издание пишет, что подобные требования сводят переговоры к "бессмысленному обмену мнениями" и игнорируют позицию США, которые выступают инициаторами диалога.
"Зеленский перегнул палку почти гротескным образом. Это демонстрирует его отчаяние. Похоже, что его главная цель сейчас — сохранить свою личную власть", — резюмирует автор.
Стоит напомнить, что первая двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби была изначально запланирована на 1 февраля, однако украинская сторона после доклада своей делегации перенесла переговоры на 4–5 февраля.
О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 2 февраля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваСШАКиевВладимир Зеленскийпереговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныперемирие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:542 февраля 2026 года, утренний эфир
11:40Глава Дагестана рассказал о погибшем в зоне спецоперации герое России
11:05Макрон планирует свергнуть лидеров африканских стран - СВР
10:34До 18 часов в темноте: в домах Киева анонсировали экстремальные отключения света. Главное к этому часу
10:30Силовики предотвратили теракт в здании управления ФСБ в Крыму
10:00Новая встреча по Украине, провалы ВСУ. Хроника событий на утро 2 февраля
09:58Медведев оценил готовность президента с "ядерным чемоданчиком" нажать на кнопку
09:51В Германии заявили, что отчаяние Зеленского толкает его к срыву переговоров с Москвой
09:4430 января 2026 года, вечерний эфир
08:35Последствия ночных ударов ВС РФ по Украине
08:12Главное за ночь 2 февраля
08:00Путь к короне "Льва Лехистана". 350 лет со дня коронации Яна Собеского
07:50Произошел пожар, погибли люди: ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над Россией
07:20Россияне ударили авиабомбами по целям на Украине
07:00Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет
06:20Падение Великого Бурлука изменит всю ситуацию — полковник Алехин о ключевом узле обороны ВСУ
06:00Наступление на Чугуев и "котел" под Великим Бурлуком: Алехин об успехах ВС РФ в Харьковской области
05:50Бои вокруг Купянск-Узлового, успехи под Лиманом и Красноармейском — эксперт о ситуации на фронте
05:40Это стало идеологией Украины: политолог про призыв Федорова "ежемесячно убивать 50 тысяч русских"
05:30Вакаров о предвыборных играх в Киеве: Зеленский переманивает ЛОМов, олигархи "выходят из тени"
Лента новостейМолния