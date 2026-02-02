Падение Великого Бурлука изменит всю ситуацию — полковник Алехин о ключевом узле обороны ВСУ - 02.02.2026 Украина.ру
На севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия в районе Волчанской агломерации. Подразделения ВС РФ продвигаются в нескольких населенных пунктах, создавая давление на оборону ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам эксперта, под Волчанском сохраняется высокая интенсивность боев. "По-прежнему активные боевые действия проходят на трех участках Волчанской агломерации", — констатирует Алехин.Бои завязались в районе населенного пункта Графское, ВС РФ там продвигаются в сторону Верхней Писаревки, отмечает эксперт.Алехин обращает внимание на характер местности и на состав ВСУ в этом районе. "Там река Северский Донецк, коттеджные поселки, дома отдыха, туда и наемников постоянно перебрасывают. Преимущественно из Латинской Америки", — отмечает он.Эксперт также указывает на другое направление продвижения ВС РФ. "Вырисовывается движение российских войск в сторону Старого Салтова и Печенеги, это уже ближе к Чугуеву со стороны Печенежского водохранилища и реки Северский Донецк", — поясняет он."Пожалуй, в районе Волчанска самый крупный фортификационный узел обороны ВСУ — это Великий Бурлук, противник будет стараться его удерживать. С падением этого узла обороны там, возможно, образуется большой "котёл", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
06:20 02.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
На севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия в районе Волчанской агломерации. Подразделения ВС РФ продвигаются в нескольких населенных пунктах, создавая давление на оборону ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам эксперта, под Волчанском сохраняется высокая интенсивность боев. "По-прежнему активные боевые действия проходят на трех участках Волчанской агломерации", — констатирует Алехин.
Бои завязались в районе населенного пункта Графское, ВС РФ там продвигаются в сторону Верхней Писаревки, отмечает эксперт.
Алехин обращает внимание на характер местности и на состав ВСУ в этом районе. "Там река Северский Донецк, коттеджные поселки, дома отдыха, туда и наемников постоянно перебрасывают. Преимущественно из Латинской Америки", — отмечает он.
Эксперт также указывает на другое направление продвижения ВС РФ. "Вырисовывается движение российских войск в сторону Старого Салтова и Печенеги, это уже ближе к Чугуеву со стороны Печенежского водохранилища и реки Северский Донецк", — поясняет он.
"Пожалуй, в районе Волчанска самый крупный фортификационный узел обороны ВСУ — это Великий Бурлук, противник будет стараться его удерживать. С падением этого узла обороны там, возможно, образуется большой "котёл", — резюмирует автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск" на сайте Украина.ру.
