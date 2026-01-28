Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск

https://ukraina.ru/20260128/1074894773.html

Сейчас наши ракеты и БПЛА дальнего радиуса действия стали работать более взаимосвязано. Более того, лаг между появлением нового вида вооружения и появления про него информации в сети составляет минимум полгода. То есть для "Гераней" у нас есть еще начинки и подвесы, которые пока нашим противником не обнародованы

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд", уроженец Киева Андрей БеднарскийВесь 2025 год мы сетовали на то, что у армии России нет своей "Бабы-Яги", и вот теперь поступают сообщения, что у нас появился собственный тяжелый коптер, который показал в бою высокую эффективность. Речь идет о дроне "Бердыш". С его помощью удалось наладить воздушное снабжение защитников Центральной районной больницы в Купянске, которые сражались в полном окружении. Этот беспилотник способен пролетать до 25 километров с грузом до 20 килограммов. Способен сбрасывать фугасные боеприпасы и минировать местность. Также его можно оснастить боеприпасом от огнемета "Шмель" и противотанковым снарядом от РПГ. Помимо всего прочего, "Бердыш" может выступать в качестве ретранслятора для увеличения дальности использования народных fpv-дронов "Упырь".- Андрей, мы, конечно, не знаем, соответствуют ли действительности все эти высокие оценки "Бердыша". Но, может быть, можно выделить какие-то детали, благодаря которым эта разработка оказалась успешнее других?- Вы уже за меня рассказали большую часть открытой информации. За "Бердышом" стоит серьезная техническая база и инженерная школа "Уралдронзавода". Но давайте сперва определимся с терминами."Баба-Яга" — это не конкретная марка беспилотника. Это определенная платформа с разным количеством моторов, которая позволяет снабжать твои войска, дистанционно минировать местность и бомбардировать позиции противника. К сожалению, мы систематически не делали упор именно на такой класс дронов."Бердыш" - это не единственный дрон такого агро-класса, который переделали в военный дрон. По сравнению с классической "Бабой-Ягой" он поменьше. Это не гексакоптер, у которого восемь спаренных моторов – четыре мотор направлены вверх, четыре мотора направлены вниз. По своему форм-фактору это квадрокоптер. Тем не менее, он достаточно мощный. Что такое 20 килограммов на 25 километров? Это значит, что вы можете противотанковую мину, способную разобрать любой опорник, отправить на 15 километров туда-обратно. А если вы в два раза уменьшите вес, то сможете пролететь дальше.Хотя, конечно, есть много разных переменных: нужная для работы высота, рельеф, связь.Купянск – это очень тяжелый участок фронта. Мы же помним, как в начале декабря наши паникеры кричали, что город сдан, однако сейчас мы заняли Купянск-Узловой. У страха глаза велики. Понятно, что Украина ведет контрнаступление. При этом полностью контролировать город нет сил ни у нас, ни у противника. Ребята, пускай и с серьезным напряжением сил, смогли удержаться.Понятно, что некоторые подразделения были отсечены от основных сил, но в городе это часто происходит. Там же чересполосица. Если подразделение куда-то зашло через параллельную улицу, то кажется, что оно в окружении. И вот этот слоеный пирог из вражеских и наших подразделений можно снабжать только с воздуха. Этим и занимаются наши операторы БПЛА с противоположного берега Оскола. "Бердыш" и другие подобные дроны в этом плане очень выручают.Как я уже сказал, "Бердыш" - это дрон класса поменьше. Но любая наработанная инженерная база позволяет сделать дрон побольше в следующей модификации, чтобы достичь стандартов того, что мы имеем в виду под "Бабой-Ягой". Ребятам можно пожелать удачи, но вряд ли "Бердыш" станет оружием, которое поменяет правила игры. Это не первый агро-дрон. И это, как заявляют сами производители, всего лишь 100 изделий. 100 изделий при наличии потерь – это не так много. Надеюсь, скоро мы увидим большие серийные поставки.- Когда я спрашивал у экспертов, почему мы не можем создать свою "Бабу-Ягу", мне говорили, что все упирается в две вещи. Во-первых, их высокая цена. Во-вторых, отсутствие у нас своего "Старлинка". Удалось ли в случае с "Бердышом" решить все эти проблемы?- Во-первых, "Бердыш" в любом случае дешевле, потому что он поменьше. Во-вторых, есть способы наладить связь даже без "Старлинка". Если вы перед ним ставите задачи по логистике и ретранслятору, то можете управлять им с помощью радиосвязи. Вообще у наших дронов на радиоканале радикально увеличилась дистанция полета – она перевалила за 100 километров. Это серьезный результат. Ребята из "Рубикона" перед новым годом приоткрыли некоторые секреты.Не говоря уже о том, что Илон Маск работает на обе стороны. Мы ведь тоже "Старлинк" используем.То есть это технологически доступно. Весь вопрос в концентрации ресурсов и внимания, чтобы эти изделия попали на фронт в нужное время.Повторюсь, "Бердыш" показал себя хорошо. У нас есть и другие изделия такого класса размером побольше. Вопрос лишь в их количестве. Ранее мы этим направлением системно не занимались. Сейчас, судя по всему, занялись.- "Бердыш" будет использовать снаряды от "Шмеля" и РПГ как бомбардировщик или как дрон-камикадзе?- Такой дрон может быть несколько разовым. Про многоразовый не скажу. Нужен серьезный баллистический оптико-цифровой комплекс, чтобы с воздушной платформы точно попасть в цель. Нужно бороться с ветром и другими вещами, которые мешают точному попаданию. Быстро эту задачу точно не решить. Да и вряд ли сейчас именно это необходимо. Тем не менее, единичные случаи, когда один и тот же дрон использовался десять раз, есть.И тут мы возвращаемся к главному тезису нашей беспилотной истории. Беспилотник – это оружие-конструктор. Ты можешь собрать конструктор из разных элементов, который выполнит нужную тебе задачу. На войне каждый случай уникален. Да, есть общие параметры. Но если ты хочешь сжечь конкретный танк, который очень хорошо спрятан, тебе нужно подобрать нужный дрон, который сможет залететь за укрытие, проманеврировать и подбить его.Конструктивная особенность этого вида оружия позволяет такие вопросы решать.- А какие перспективы у "Упыря"? Он будет использоваться на радиоканале или на оптоволокне? Я читал, что такие эксперименты тоже проводятся.- Это не эксперимент, а стандартная практика. Есть несколько видов связи, которые можно повесить на дрон. Оптоволокно – это уже не ноу-хау, а рабочая технология. Есть катушки, которые разматываются от 5 до 25 километров. У них есть плюсы: маневренность, стабильность связи и хорошая картинка. У них есть минусы: ограниченная дистанция полета и ограниченная боевая часть. У радиосвязи есть свои преимущества.Повторюсь, любой беспилотник – это платформа. Любой дрон можно переоборудовать в полевой мастерской. Понятно, что бойцу сложно что-то паять в окопе, но все сводится именно к этому. Бойцу лучше знать, что ему нужно.Хотелось бы, конечно, чтобы у нас были дроны из коробки, чтобы ты их достал, и они полетели. Но именно специфика СВО требует их постоянной переделки в окопе.- Насчет того, что "Рубикон" потихоньку раскрывает секреты. Он случайно не говорил по поводу конкретного механизма уничтожения украинских операторов БПЛА?- Не говорил. Это военная тайна. Но способы их обнаружения такие же, как способы обнаружения любых других целей.Первое. Оптическое наблюдение за позициями противника: перемещения, как заезжают/выезжают на позиции, какие следы оставляют. Бойцов, которые мусорят на своих позициях и оставляют следы, очень мало по естественному отбору. Могу привести пример из собственной практики. Мы вычислили расчет БПЛА только потому, что они взяли слишком яркий деревянный щит для взлета обычного разведывательного "Мавика". Была распутица, а этот щит был покрашен в светлую краску. Его обнаружил наш расчет разведки и передал нам координаты.Такие банальные вещи всегда были актуальны.Второе. Радиотехническая разведка. Излучение от наземных станций управления тоже можно вычислять. Да, противник ставит ложные станции управления и разносит антенны, передающие сигнал. Но у нас есть возможность оперативной работы разведки. Были случаи, когда внедренные агенты передавали информацию о беспилотчиках противника. Наконец, есть ОСИНТ. Несмотря на длительность войны и предыдущий опыт, человек все равно совершает глупые ошибки, когда что-то выкладывает в социальных сетях и дает нам возможность распутать эту головоломку.Когда Великая Новоселка была еще за противником, украинцы в одной известной запрещенной сети засветили свою позицию: "Вот мы здесь красивые сидим". Мы туда налетели и сожгли эту посадку.Есть еще элементы доразведки. Летишь ты на своем фпв, параллельно у тебя пишется видеоканал, но ты сконцентрирован на цели и не замечаешь, что слева/справа. Потом много раз пересмотришь видео и обнаружишь новые объекты. Такой дополнительной проверкой целая аналитическая рота может заниматься.Это очень сложная работа. Но уничтожение каждого расчета БПЛА – это важнейшая задача, выполнение которой приближает победу. При этом эта задача каждый раз решается нестандартным путем, как у Шерлока Холмса.- Я про техническую разведку добавлю немного в другом аспекте. Наши ребята регулярно выносят вражеские станции РЭР "Пластун" и советские радиолокационные станции класса 36-Д6 для обнаружения низколетящих целей.- Конечно, это делать надо. Украина еще пользуется израильскими и натовскими системами. Они более современные и несут нам серьезную угрозу. И ослепление противника лишает его возможности скрываться. Ему приходится ближе подходить и менять дислокацию.Мы же с вами обсуждали разные способы применения беспилотников. Если у расчета есть связь с другими расчетами, которые могут выполнять другие задачи (минировать позиции или выкуривать противника термитным зарядом), он может сообщить ему информацию о присутствии врага. Лесопосадка на самом деле длинная – минимум несколько километров. И если радиоэлектронная разведка сообщила, что где-то сидит противник, ты туда на обычном дроне можешь не долететь. Зато можешь заминировать местность таким образом, чтобы они подорвались на подходе или отходе. Либо можешь сообщить об этом расчету с термитным боезарядом, чтобы они эту посадку сожгли.Даже если ты расчет не выкуришь, то материально-техническую базу они потеряют. А если у расчета выбито оборудование, то минимум неделю он уже работать не сможет.У нас был похожий случай. Ребята с Херсонского направления рассказывали, что когда к ним прилетела зажигалка и сожгла посадку, им дорогого стоило восстановить оборудование. Бойцы, слава Богу, живы, но материально-техническая база пострадала.- Естественно, еще будут вопросы про "Герани". Какую именно функцию они выполняют при ударах по украинской энергетике? Перегружают систему ПВО? Расчищают путь для ракет? Сами бьют по конкретным объектам?- Хотел бы напомнить, что все ракетно-авиационные наступления ВС РФ преследуют конкретные цели. Сначала был всплеск ударов перед контрнаступом, чтобы не дать ВСУ вовремя развернуться и мобилизоваться. Потом мы пытались изолировать поле боя во время вторжения в Курской области. А теперь складывается впечатление, что сегодняшнее ракетно-авиационное наступление будет самым массовым и самым длительным. То, что мы видим сейчас – еще не пик.Наступление это сложное. Оно разделено на разные классы вооружений. "Герань" - это тоже дроны разного класса.Есть дешевые дроны, которые, как и раньше, создают массовость и летят по заранее заданным целям.Есть дроны-обманки "Герберы", которые разряжают вражескую ПВО. К ним даже прикрепили уголковые отражатели, чтобы они ярче светились на радарах.Наши налеты "Гераней" стали высокотехнологичными. Сложные "Герани" могут на последних этапах получать ручное управление оператора или между собой общаться в мэш-сети, чтобы поддерживать связь в условиях серьезного подавления. Запад активно это изучает, но полного ответа у него нет. Потому что мы можем потратить даже 100 "Гераней" на один объект инфраструктуры, а это несоизмеримые потери с точки зрения экономики войны.Сейчас наши ракеты и БПЛА дальнего радиуса действия стали работать более взаимосвязано. Более того, лаг между появлением нового вида вооружения и появления про него информации в сети составляет минимум полгода. То есть для "Гераней" у нас есть еще начинки и подвесы, которые пока нашим противником не обнародованы- Несколько "Гераней" могут пробить бетонный саркофаг, который украинцы возводят для энергетических объектов? Или тут нужна именно ракета?- Это зависит от марки бетона и того, сколько украли денег на его постройке. Необязательно бить в саркофаг. Мы бьем по распределительным подстанциям. Сами ТЭС и АЭС мы не трогаем. Мы нарушаем связность системы украинской энергетики. Да, запас прочности у нее большой. Но даже ее разбивка на отдельные сегменты уже затруднит врагу логистику, перекроет энергетический кран для заводов, где еще теплится жизнь, а также решит вопрос связности запада и востока страны.Да, мы столько лет по неизвестным причинам не трогаем большие мосты через Днепр. Зато по менее значимым мостам мы бьем.- Как раз хотел попросить вас прокомментировать случай, когда "Герань" с термитным боеприпасом буквально расплавила железнодорожный мост в Васильковке.- Я бы не был столь категоричен. На видео нам только показали, как мост горит. Ярко горит, хорошо. Но мы не знаем, обрушился ли мост и можно ли его восстановить. И тут работает очень старый тезис, что беспилотники – это технология, которая нами до конца не изучена. Мы каждый час можем придумать разный способ применения БПЛА, который поменяет ситуацию на поле боя. И "Герань" с термитным боеприпасом может стать таким ноу-хау.- Последний вопрос будет касаться глобального противостояния с Западом. Были сообщения, как французские военнослужащие прямо на ЛБС учатся применять украинский дрон GARA.- Натовское вооружение и медийная машина работают ноздря в ноздрю. То, что западные военнослужащие давно работают на Украине – это не секрет. Натовское вооружение передовое. Но преувеличивать их значимость тоже не стоит.Конкретно у GARA есть офис в Киеве. Они говорят, что это якобы украинский дрон, собранный при помощи французских специалистов. Но в том, что касается его боевой части, 2 килограмма – это уже несерьезно. Да, там есть интересная нейросетевая начинка, но это не выглядит как оружие, способное поменять правила игры.Поэтому мне кажется, что эти публикации про GARA – это просто отчет на потраченные деньги. Мы их применения на фронте не увидели. Мы только видели небольшой репортаж из украинских новостей про этот дрон. Пока, честно говоря, он не впечатляет.Тем не менее, Запад изучает действия нашей армии на украинском ТВД и готовится к войне. Никакого перемирия в будущем не просматривается. На наши скромные условия они отвечают игрой в наперстки вроде натовских "миротворцев" или численности ВСУ в 800 тысяч человек. Следовательно, все будет решаться на земле. И наши условия со временем будут жестче.Также по теме - в интервью Артема Драбкина: Война на Украине продлится еще несколько лет, России надо задуматься о новой мобилизации.

