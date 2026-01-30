https://ukraina.ru/20260130/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-liniya-fronta-gudit-kak-vstrevozhennyy-uley-1075005603.html

Спецоперация на минувшей неделе. Линия фронта гудит как встревоженный улей

На фронте линия огня постоянно меняется, пусть и не такими большими темпами, как хотелось бы. Как говорят военные, наши взяли под контроль село Степовое в Запорожской области.

Есть продвижение под Красным Лиманом и Красноармейском, и большое движение началось под Харьковом и Ореховом. Ситуация везде разная, но в нескольких местах у нас есть значительные тактические успехи, и мы занимаем новые территории.Украинские блогеры, военкоры взахлёб утверждают, что населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области находится под контролем ВСУ. Это несмотря на заявление начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении этого города и проходящей там сейчас зачистке. Под Купянском ситуация по-прежнему сложная. Основные бои разворачиваются вокруг Купянска-Узлового, ставшего центром обороны противника, и вокруг населенных пунктов на восточном (левом) берегу реки Оскол. Заосколье это называется. Ковшаровка, Куриловка.В основном там располагается большая промышленная зона на левом берегу, и транспортные автомобильные и железнодорожные развязки, которые идут в разные направления. Как в сторону Изюма, так и по направлению к Волчанску. Кто сейчас установит огневой контроль над этими участками, именно тот и будет управлять ситуацией. Судя по всему, мы сейчас основательно прижали противника в районе обороны Купянска-Узлового, а эти все сообщения "взяли-не взяли" и вся эта информационная вакханалия — от лукавого. Во-первых, неэтично, есть непреложные законы информационной войны, где основополагающим является доверие официальной информации. Сообщил начальник Генерального штаба об освобождении — точка.Другое дело, вполне допускаю, что официальные сводки Минобороны подаются с учетом военно-политической ситуации. Это раз. Во-вторых, никто не отменял какие-то вбросы. Если противник постоянно занимается какими-то фейками и вбросами, то наши информационные структуры этому активно противоборствуют. По имеющейся информации, в целом в Заосколье наши активно действуют в сторону Боровой, это Изюмский участок, а также наращивают усилия по направлению к Великому Бурлуку. Зачистка в Купянске-Узловом продолжается. А зачистка — это не проверка паспортного режима, это те же боестолкновения. Противник преимущественно выстраивает свои "опорники" в частном секторе, во дворах жилых домов, поэтому его оттуда приходится выкуривать. Но — подтвержденный факт — противнику не удается удержать свои позиции на левом берегу реки Оскол. Могу предположить, что с падением оборонительных линий ВСУ в Заосколье они будут отходить в сторону Чугуева через Шевченково.По-прежнему активные боевые действия проходят на трех участках Волчанской агломерации. Бои завязались в районе населенного пункта Графское, там наши продвигаются в сторону Верхней Писаревки, где расположен довольно крупный учебный центр училища национальной гвардии Украины, находящийся в лесистой местности. Там река Северский Донецк, коттеджные поселки, дома отдыха, туда и наемников постоянно перебрасывают. Преимущественно из Латинской Америки.Вырисовывается движение российских войск в сторону Старого Салтова и Печенеги, это уже ближе к Чугуеву со стороны Печенежского водохранилища и реки Северский Донецк. Пожалуй, в районе Волчанска самый крупный фортификационный узел обороны ВСУ — это Великий Бурлук, противник будет стараться его удерживать. С падением этого узла обороны там, возможно, образуется большой "котёл". Но ситуация с каждым днём меняется, сказываются погодные условия, дороги покрываются толстой коркой льда, движение затруднено, но для артиллерии, РСЗО это не имеет никакого значения, а также наши активно используют тяжелые дроны различных типов. И в круглосуточном режиме наносятся удары с территории Белгородской области по всей линии обороны ВСУ в Харьковской области. В первую очередь по пунктам временной дислокации, огневым позициям, пунктам управления беспилотниками.На Омельниковском участке фронта в Запорожской области наши войска пошли в наступление на запад от реки Гайчур и добились успеха. После нескольких штурмов взяли село Еленоконстантиновка, что сильно усложнило жизнь украинским военным в этом районе. Сначала наши штурмовики закрепились на юге села, а потом, не давая им передышки, продолжили давить на север. В итоге зачистили всю Еленоконстантиновку и позиции противника рядом. Судя по боям, ВСУ пытались удержаться за счёт отдельных опорных пунктов, но не вышло.С занятых позиций штурмовые группы прорвались на юго-запад и закрепились на высотах. Это очень важно, потому что с высот можно наблюдать, корректировать огонь и готовиться к дальнейшему наступлению. С этих высот уже начали атаковать в направлении Цветково, что говорит о дальнейшем развитии успеха, ослабляя оборону противника с флангов.Наши десантники полностью взяли под контроль Степовое. ВСУ пытались контратаковать и выбить наших из села, но безуспешно. Также идут бои за Лукьяновское, Новобойковское, Новояковлевку и Павловку. На Ореховском направлении движение происходит с обеих сторон. Но в последние дни наши заметно усилили давление, заставляя противника реагировать контратаками, а не обороняться как следует. Восточнее Нестеранки наши снова штурмуют, чтобы выровнять линию фронта. В ходе продвижения заняли позиции сразу в восьми полосах обороны противника в направлении шоссе. Речь идёт не о каком-то прорыве, а о планомерном срезании оборонительных участков, что ослабляет всю линию и ограничивает возможности ВСУ перемещаться вдоль дорог.Восточный участок — район Малой Токмачки. ВСУ пытаются перехватить инициативу. Украинские подразделения контратаковали из укреплений к югу от Малой Токмачки и пытаются вернуть контроль над руинами тюрьмы, которая раньше была в серой зоне. В целом, Ореховское направление остаётся местом активного давления. Наши давят, расширяя и уплотняя контроль — шоссе, улицы, дома. Контратаки ВСУ выглядят вынужденными и точечными, не похоже, чтобы они готовились к серьёзному наступлению. Скорее всего, наши продолжат штурмовать, выравнивать фронт и постепенно съедать оборонительные полосы противника.На Краснолиманском участке российская армия практически вытеснила ВСУ из Александровки, ведется зачистка. Продолжаются наступательные действия на соседнее направление в сторону Коровьего Яра. В районе Дробышева расширили зону контроля на севере и с восточной стороны населенного пункта, что позволило занять более выгодные позиции в прилегающих лесных массивах. Со стороны Ставки есть продвижение в сторону городской черты. Российские подразделения всё больше и больше заходят на территорию городской застройки Красного Лимана. Нашим подразделениям удалось закрепились на юго-востоке. С боями продвигаемся далее на северо-запад, стремимся взять под физический контроль дорогу, идущую из самого Красного Лимана на Славянск.В районе Гришино бойцы 76-й дивизии ВДВ наступают, выбивая противника из села. ВСУ пытаются сопротивляться, но нашим удалось взять под контроль территорию до улицы Горького и северный берег пруда Центрального. В Удачном продолжаются бои, противник пытается пролезть через лесопосадки и ж/д пути, но получает по зубам. Зато из Котлино хорошие новости: противник потерял контроль над заводом. Идут бои за здание амбулатории, которое ВСУ использует как укрепление.Артиллерия продолжает бить по пунктам управления FPV-дронов ВСУ в сёлах Доброполье и Новоалександровка.Судя по складывающейся обстановке, противник понимает скорую потерю города и заодно всего "Лиманского плацдарма" на левом берегу реки Северский Донец (включая основную часть Святогорска). Его площадь, к слову, оценивается почти в 200 кв. км. Но это далеко не все. Здесь в котле могут оказались "истинные азовцы" из 3-го корпуса ВСУ, наиболее подготовленного в украинской армии. Сам факт участия "Азова" на северном фланге Славянского направления говорит о важности с военной точки зрения Красного Лимана. Об этом сказано много, но есть смысл повториться. Этот участок фронта с упором на высоты и реку считается очень удобным для обороны, и его утрата противником несет системную угрозу последней донбасской агломерации, которая пока еще оккупирована.Тут же берет начало канал Северский Донец — Донбасс, критически важный для Донецка, Горловки и Дзержинска. Из-за патологической ненависти к русским националисты из "Азова" готовы погибнуть, лишь бы не пустить воду в столицу Донбасса. Понятно также, что приказа на отступление они не получат даже тогда, когда сопротивление окончательно станет бессмысленным. Особо отметим, что азовцы пиарят себя как неубиваемая и непобедимая сила, и обозначение ситуации, в которую они вляпались в Красном Лимане. Да, они все еще способны на отдельные атаки, но в целом городское сражение развивается в сторону "известного финала". Проблема усугубляется тем, что Северский Донец частично покрылся льдом, что затрудняет доставку грузов лодками. Дескать, поэтому ставка сделана на тяжелые БПЛА, но их перехватывают зенитные дроны россиян.В журнале Military Review, издаваемом для армии, появился объёмный материал подполковника и военного эксперта Джареда У. Николаса, посвящённый анализу войны на Украине применительно к организационной структуре армий США и НАТО на случай конфликта с Россией.Основные посылы заключаются в том, что НАТО - это не благотворительность США для Европы. Это умножитель силы и краеугольный камень американской национальной безопасности. Инвестируя в альянс сегодня, а, следовательно, помогая наращивать "массу", США обеспечивают свою собственную защиту завтра, предотвращая конфликт, который в одиночку им будет остановить невероятно сложно и дорогоРоссийская военная доктрина исторически основана на подавлении противника массой - живой силой и техникой. Чтобы противостоять этой угрозе, НАТО должна ответить тем же. Это не означает отказ от высоких технологий, но признает суровую реальность: в конечном счете, для удержания территории и достижения победы нужны солдаты в окопах и танки на линии фронтаВойна в Украине демонстрирует тревожный парадокс современного поля боя. Несмотря на обилие технологий - дронов, средств радиоэлектронной борьбы, высокоточных боеприпасов, конфликт зашел в позиционный тупик, напоминающий окопную войну Первой мировой. Технологии создают временное преимущество, но для решающего прорыва по-прежнему нужны традиционные маневренные бригады - пехота, танки, артиллерия, действующие совместно. Дроны не могут физически захватить и удержать территорию. Без достаточного количества обученных и оснащенных сухопутных войск любая армия упирается в оборонительные позиции противникаСитуация на Украине показывает, что обеим сторонам критически не хватает именно маневренных бригад. Новые формирования едва покрывают потери, но не дают перевеса для наступления. Для победы нужен количественный и качественный перевес в живой силе и технике на земле. Трудно не согласиться с подобными выводами.О тех, кто воюют под украинскими флагами - в статье Фашистский батальон. На Украине воюют банды французских неонацистов.

