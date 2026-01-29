https://ukraina.ru/20260129/dmitriy-vydrin-o-vstreche-putina-i-ash-sharaa-zapad-napal-by-na-rossiyu-15-let-nazad-ne-bud-sirii-1074950224.html

Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии

Трамп больше не слушает украинских предателей, потому что благо США важнее протокола. А вот Зеленский плохо знаком с законом "украинского проклятья". Об этом, а также о значимости визита президента Сирии в РФ, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.

В Москве 28 января прошли переговоры Владимира Путина и сирийского президента Ахмеда аш-Шараа. Это второй визит аш-Шараа в российскую столицу; первый приезд состоялся в октябре 2025 года.— Дмитрий Игнатьевич, это исторический, как пишут некоторые аналитики, визит нового главы Сирии аш-Шараа в Москву. Какую роль сегодня играет Сирия в аспекте взаимоотношений США и России?— Вообще-то визит не исторический, а скорее дежурный. Это второй приезд сирийского президента на фоне 13 визитов его команды. Замечу, что международные отношения похожи на английскую кухню — здесь подают не то, что вкусно, а то, что нужно. Сирия важна для России во многих аспектах: геополитических, логистических, военных. Торговля хоть и медленно (порядка 4% в год), но растет. В Сирии есть православная община, которая нуждается в нашей поддержке. Многое еще чего есть. Поэтому необходимы контакты, встречи, отношения.В определенном смысле, эта древняя страна спасла нас от преждевременного военного столкновения с Западом. Последний, при всех своих антипатиях и фобиях не воюет со странами одного с ним военно-технологического уклада. Его вероятная атака на нас 15 лет назад была во многом остановлена реальной демонстрацией наших силовых возможностей именно в Сирии.Западные эксперты "вдували в уши" своим лидерам иллюзии о том, что РФ отстает в этом плане на два поколения. Ну, как “Лада” от “Мерседеса”. Сирийские операции против террористов разрушили эти представления. Тотальный конфликт не начался. Спасибо этой земле!Поэтому абсурдно слушать о том, что мы "проиграли Сирию". Мы там больше получили "профита", чем ожидалось. Как говорил Кеннеди, "пусть будут в нашей палатке и писают наружу, чем будут в чужой и станут это делать в нашу". Политика часто выглядит циничной, но что поделаешь. Тем более, что Штаты оттуда [из Сирии] отползают. А мир не терпит вакуума.— Постпред США при ООН Майкл Уолтц заявил, что "Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки". Дескать, Россия модернизирует свою ядерную программу, у неё уже есть крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, которые в случае атаки на США будут лететь через Арктику. Дескать, в Арктике десятки российских баз, и так далее. Вы глубоко изучали арктическую тему. Что говорит ваш опыт: означают ли слова Уолтца, что Америка готовится к противостоянию с нами в Арктике?— Один мой знакомый, ушлый бизнесмен, всегда начинал переговоры со слов "выгода для меня второстепенный — главное благо державы". Американцы любую бизнес-тему начинают с высокопарных деклараций о безопасности страны.Так и здесь. Прежде, чем обсуждать взаимные намеренные выгоды от совместного использования Арктики, Северного морского пути, пафосные янки должны исполнить прелюдию по теме безопасности. Будем делать вид, что серьезно относимся к подобным кампаниям. Зная при этом, что в конце концов речь пойдет о выгоде.В арктических проектах мы опережаем Штаты на 10–12 лет. Взять хотя бы ледокольный парк. Они попытаются усилить переговорную позицию Гренландией, а потом и Исландией. Бог в помощь! Арктика безбрежна даже "на двоих".— А тем временем экс-офицер армии США Карен Квятковски заявил, что мир готовится к коллапсу доллара. Китай, дескать, сократил покупки американского госдолга и концентрируется не только на сырьевых ресурсах, но и на золоте, серебре и других активах, которые могут использоваться в качестве платежных средств. Индия и Россия делают то же самое, по его словам. Конечно, мне приятно фантазировать о крахе доллара, но действительно ли все идет к тому? Или это очередные шапкозакидательские заявления?— Доллар креп десятилетиями. А общественные процессы имеют схожую длительность фаз возникновения явления и его краха. Боюсь, что это "крах" с точки зрения истории. А с точки зрения жизни индивида, процесс довольно долгий. Будем наслаждаться зрелищем скукоживания "зеленого" еще многие годы.— Дмитрий Игнатьевич, интересно ваше мнение на тему Нобелевской премии. Эта тема возникает в речах Трампа с пугающей регулярностью. Неужели президент громадной страны так может быть зациклен на таком, в общем-то, частном вопросе. Неужели личное может влиять на общественное?— Помните знаменитое булгаковское: "Люди как люди — любят деньги". Дональд Фредович — тоже человек. Тем, кстати, и симпатичен, что не притворяется "функцией" государства: любит деньги, женщин, роскошь, власть, знаки внимания и не скрывает этого. Но будь жив Владимир Семенович Высоцкий, напел бы ему: "Ты спутал, батя"…Трамп главные свои достижения имеет в сфере пиара, блефа, гольфа и актерской игры. А это уже номинирование не столько на "Нобеля", сколько на “Оскар”. И он давно эту премию заслужил. Надо бы ему вручить и успокоить мятежную душу. И в бальном зале Белого дома будет, что поставить на каминную доску.— А Трамп успеет завершить стройку зала? Ведь ему предрекают проигрыш на промежуточных выборах в Конгресс и возможный импичмент.— Импичмент в Штатах невозможен на фоне падения цен на топливо. Бензин — это вторая кровь американца. Они сегодня тратят горючки на душу населения раза в 4 больше россиян.Это у нас есть не плохой общественный транспорт, а мне довелось бывать в их городах, где он отсутствует "как класс". В общем, бензин для авто, керосин для авиации — это ихнее всё. Трамп, сделав ставку на этот сегмент, угадал абсолютно, и его положение значительно крепче, чем пытаются представить оппоненты.— Но массовые волнения в той же Миннесоте, противоречия Вашингтона с местными властями — это ли не симптомы серьезнейших внутренних политических проблем уровня чуть ли не гражданской войны?— Думаю, что внутренние проблемы Штатов "несколько преувеличены", говоря словами их классика. Тут многое зависит от политической воли президента лично и его соратников.Еще во время уличных бесчинств БЛМ мне довелось встречаться с помощниками президента Трампа. Я выразил недоумение по поводу неучастия армии в купировании этих беспорядков. Например, колоссальный потенциал военной полиции — десятки батальонов отлично подготовленных спецов — легко могли взять улицу под контроль.Но именно помощники, особенно выходцы с Украины, внушили Трампу недопустимость привлечения армии. Мол, законы, конституция, традиции и прочая “лабуда” исключают привлечение воинских подразделений. Трамп послушал тогда и проиграл. Кстати, потом это украинское лобби перешло в демократический лагерь, предав своего шефа.Сейчас — подобная картина. Если Дональд Фредович будет слишком прислушиваться к окружению, отзовет погранцов с улиц, будущее его мрачно. Если, как он сам утверждает, будет слушать собственную совесть, она подскажет ему, что благо страны порой выше протокола.— И немного об Украине. Зеленский подтвердил задачу ВСУ "убивать в месяц 50 тысяч русских", сообщил Telegram-канал издания Страна.ua. Видимо, переговоры в Абу-Даби и остальные усилия сторон по урегулированию украинского кризиса бьются как об стенку горох? Я не понимаю, как можно с человеком, который делает такие заявления, о чем-то вообще говорить.— Зеленский в отличие от попередника Порошенко* плохо знаком с законом "украинского проклятья". По этому закону, беды другим, которые декларируют украинские политики, возвращаются им самим. Причем в многократном размере. Ох, поосторожнее им бы надо быть в своих желаниях…Есть такой фривольный анекдот. Старик со старухой ловят золотую рыбку и та обещает выполнить любые их три желания. Старик сразу кричит: "Увеличь мое достоинство на три сантиметра!" Старуха охает: "Да ты сдурел, старый. Мы с тобой уже десять лет спим в разных углах. Чтоб твой отросток прилип тебе ко лбу". Он и прилип. Попытались отодрать, не выходит. Вот и третье желание: "Чтоб отлип". На этом желания и закончились.У украинских политиков в этом плане все еще жестче.Но как бы Зеленский не хорохорился, и какие бы флешмобы патриоты не устраивали на берегу Киевского моря, если посмотреть на ситуацию в Киеве и Одессе, реальная картина ясна. Об этом в интервью Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева.*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

