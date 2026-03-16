"Санкции де-факто не работают": аналитик о падении дисконтов на нефть и финансовой выгоде России

На фоне конфликта вокруг Ирана дисконты на российскую нефть резко упали с 30 до 3 долларов за баррель, и на этом можно хорошо заработать. Однако в долгосрочной перспективе продолжение войны не в наших интересах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-03-16T05:00

После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по поводу урегулирования вокруг Ирана цены на нефть опустились со 117 до 89 долларов за баррель.Отвечая на вопрос о том, как мировая экономика будет приспосабливаться к новым реалиям, эксперт заявил, что санкции уже перестали работать. "Де-факто санкции не работают. Задним числом и просто сняли. США сказали: "Мы разрешаем Индии покупать российскую нефть". Причем сказали уже тогда, когда Индия контрактовала 5 миллионов баррелей", — заявил Голубовский.Аналитик подчеркнул, что для России это положительная новость. "Для нас это хорошо. Дисконты на нашу нефть резко упали с 30 долларов за баррель до 3. На этом можно хорошо заработать", — добавил он.Однако Голубовский предупредил об ограничениях такой выгоды. "Но, повторюсь, в долгосрочной перспективе продолжение войны не в наших интересах. Поэтому [президент РФ Владимир] Путин делает все, чтобы прекратить этот конфликт. Посмотрим, увенчаются ли успехом его усилия или нет. Но, по всей видимости, какие-то договоренности все же были достигнуты", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военного конфликта на Украине — в статье Дмитрия Ковалевича "Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

