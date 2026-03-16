"Агент Москвы" против "агента Берлина". Президент и премьер Польши повздорили из-за 44 миллиардов евро

Польский премьер решил в обход закона занять у ЕС €44 млрд на оружие. Президент страны требует, чтобы перевооружение Польши оплатила Германия в счёт репараций, – но его за это назвали "агентом Москвы".

2026-03-16T06:10

Воскресенье, 15 марта, выдалось в Варшаве горячим. Несколько тысяч сторонников польского премьер-министра Дональда Туска устроили митинг перед дворцом президента Польши Кароля Навроцкого. Они обвиняли главу государства в предательстве национальных интересов и работе на Россию. Поводом стало недавнее вето Навроцкого на правительственный законопроект о заимствовании почти 44 миллиардов евро в рамках программы Европейского Союза по перевооружению. Сам же Туск в этот день обвинил Навроцкого в том, что президент является покровителем польских политических сил, которые вместе с Россией жаждут развала ЕС, и признал, что Polexit (выход Польши из Евросоюза – прим.) является реальной угрозой.Нынешний виток противостояний между президентом-консерватором и премьером-либералом начался в четверг, 12 марта. Вечером в тот день Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на правительственный законопроект об участии страны в программе Евросоюза SAFE.SAFE (Security Action for Europe) – это кредитная линия на сумму 150 миллиардов евро, открытая Евросоюзом в мае 2025 года. Она позволяет странам-членам ЕС занимать средства под низкий процент у Европейской комиссии для финансирования инвестиций в оборону, военную модернизацию и совместные закупки оружия. По программе SAFE Польша хочет получить больше, чем любая другая страна ЕС – 43,7 миллиардов евро кредитных средств от ЕС (около 180 миллиардов польских злотых).Однако у программы есть существенные ограничения, ведь она призвана прежде всего способствовать расцвету военно-промышленного комплекса ЕС. Поэтому как минимум 65% оружия, приобретенного в рамках SAFE, должно быть выпущено на территории ЕС либо ассоциированного государства. Кроме того, Брюссель оставил за собой право контроля использования странами-членами средств по программе, и приостановку их выделения.В обращении к нации Навроцкий заявил, что "не подпишет закон, который затрагивает суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность Польши". По его словам, предложенный правительством Туска законопроект нарушает как ст. 90 Конституции Польши, так и с. 4 Договора о ЕС, которые определяют оборону как исключительную компетенцию страны.Навроцкий добавил, что с самого начала программа SAFE вызвала много вопросов. Одним из рисков он назвал то, что это огромный кредит, взятый в иностранной валюте. По его словам, поляки до 2027 года должны будут вернуть вдвое больше, а заработают на этом западные банки и финансовые учреждения. "Долг может быть накоплен за один день, но на его погашение потребуется целое поколение", – отметил он.По мнению польского президента, "проблема с европейским займом заключается не только в деньгах, но и в принципах". "Польские власти не будут единственными лицами, принимающими решения по поводу этих денег, нашей безопасности. SAFE – это механизм, в рамках которого Брюссель, используя так называемый принцип обусловленности, может произвольно задерживать финансирование, в то время как нашей стране всё равно придется погашать долг", – пояснил президент Польши."Я предупреждаю, что любые попытки незаконного, через задний ход, привлечения иностранных кредитов для нашей страны рано или поздно встретят как политическую, так и юридическую ответственность", – пригрозил Кароль Навроцкий.Он также добавил, что представил "реальную альтернативу еврокредиту SAFE". "Это польский "SAFE 0%". Этот проект уже находится в Сейме, он гарантирует Польше ноль зависимости и 100% суверенности", – сказал президент. Речь идёт о создании в Банке национального хозяйства Польского фонда оборонных инвестиций в размере около 200 млрд злотых (46 млрд евро), который будет финансироваться за счёт прибыли Национального банка Польши НБП.Ранее глава Национального банка Польши Адам Глапиньский сообщил, что на конец февраля 2026 года Польша обладала 570 тоннами золота стоимостью около 340 млрд злотых, а нереализованная прибыль от роста цен на золото составила 197 млрд злотых. По его словам, НБП мог бы реализовать эту прибыль за счёт "активного управления" золотыми резервами страны, и направить средства на финансирование "польского SAFE 0%".Сразу же после вето президента официальный представитель польского правительства Адам Шлапка заявил в эфире государственного телеканала TVP, что действия Кароля Навроцкого – это "акт государственной измены, акт, направленный против безопасности Польши". Сам же Дональд Туск написал в социальных сетях: "Президент упустил шанс проявить себя как патриот. Позор!" Премьер пообещал, что уже на следующий день его правительство даст ответ на действия президента.Действительно, в пятницу, 13 марта, правительство Польши приняло постановление по программе "Вооруженная Польша, которое сразу было опубликовано в правительственном издании "Монитор Польский" и вступило в силу. Согласно тексту документа, правительство уполномочило министра обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра финансов и экономики Анджея Доманского подписать соглашение по займу SAFE. Погашение займа, как следует из постановления, будет происходить за счет средств, которые не учитываются в минимальном лимите расходов на оборону.Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, участвовавший в заседании, заявил, что правительство приняло постановление, которое фактически касается обхода закона. "Совет министров хочет на этот раз реализовать программу SAFE с помощью постановления. По моему мнению, это недопустимо", – сказал он. Богуцкий дал понять, что президент этого так не оставит, и не исключил обращения в Конституционный суд. По прогнозам аналитиков, это может произойти в ближайшие дни.В свою очередь, глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец заявил журналистам, что вместо отклонённого президентом законопроекта будет действовать постановление правительства. На вопрос, не боится ли правительство брать кредиты вне "обычного установленного законом порядка", он иронически ответил: "Если Мариуш Блащак и Ярослав Качиньский не боялись брать кредиты у Южной Кореи и США на таких же условиях, я не знаю, чего нам бояться".Это был прямой выпад в адрес Кароля Навроцкого, избранного при поддержке консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС) и её лидера Ярослава Качиньского. В правительствах, сформированных ПиС в 2015-2023 годах, сам Качиньский одно время занимал должность "силового" вице-премьера, а Мариуш Блащак был министром обороны. Ныне оба политика открыто поддержали вето президента на законопроект о присоединении Польши к программе SAFE.При этом Качиньский ранее неоднократно заявлял, что SAFE – это один из механизмов, созданных для того, чтобы оттолкнуть Европу, и прежде всего Польшу, от Соединенных Штатов, и вообще эта программа приведёт Польшу "под немецкий сапог". В свою очередь, в правительстве Польши постоянно заявляют, что 89% кредитных денег, полученных в рамках программы SAFE, будут освоены предприятиями польского ВПК. Однако никаких доказательств этого не представлено, а это усиливает уверенность консервативно настроенных поляков в том, что деньги пойдут немецким производителям оружия.Стоит отметить, что уже почти два десятилетия ПиС обвиняет Дональду Туска в том, что тот является "агентом Берлина". Продолжил эту тему и Кароль Навроцкий в ходе встречи с гражданами в городке Хмельник вечером 13 марта."Если существует такая большая обеспокоенность по поводу развития польских вооруженных сил, не следует ли нам, наконец, реализовать план, в рамках которого Германия начнет выплачивать Польше репарации, а мы будем инвестировать эти средства в безопасность? Должен сказать, что канцлер Мерц с пониманием отнесся к моей идее (...). Мы можем начать этот процесс с немецких инвестиций из государственного бюджета Германии в военную технику для польской армии и восточного фланга НАТО. Именно это я хочу сказать премьер-министру Туску", – заявил президент.За две недели до того Навроцкий говорил: "Если бы Германия начала выплачивать репарации, даже в виде военной техники, возможно, нам бы сегодня не пришлось говорить о программе SAFE, потому что военные вопросы и польская оружейная промышленность оплачивались бы из того, что Германия обязана заплатить Польше".Напомним, в сентябре 2022 года польский Сейм утвердил отчёт специальной комиссии, которая подсчитала, что в 1939-1945 годах Германия нанесла Польше ущерб в сумме 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона евро по курсу на тот момент), и должна выплатить репарации на эту сумму. За утверждение отчёта проголосовали тогда все партии – как правящая ПиС, так и оппозиционная "Гражданская коалиция" (ГК) Дональда Туска. Однако став премьером, Туск заявил, что Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне.В ответ на обвинения в работе на Берлин, команда Туска инкриминировала Навроцкому следование интересам США (что в канцелярии президента, кстати, не особо отрицают), и, конечно же, России – ведь поиск "русских портянок" (так в Польше называют "агентов Москвы") является любимым занятием польских политиков."Ни для кого не секрет, что администрация Дональда Трампа не хочет, чтобы Польша закупала оборонную продукцию в первую очередь у стран Европейского Союза. Хотя часть средств из программы ЕС может быть потрачена на закупки вооружений в США и Южной Корее, на это распространяются определенные ограничения, а администрация Трампа надеялась на большее. Американские политики определённо выступают против предоставления преимуществ европейским производителям оружия в рамках программы SAFE. Вето Кароля Навроцкого может порадовать администрацию Дональда Трампа", – написал ещё вечером 12 марта обозреватель близкого к польскому правительству издания Rzeczpospolita Яцек Низинкевич.А уже в воскресенье, 15 марта, несколько тысяч граждан собрались перед президентским дворцом в Варшаве, чтобы выразить свое несогласие с решением президента Кароля Навроцкого. Демонстрация была организована близким к ГК Комитетом защиты демократии под лозунгом "Chcemy być SAFE" (польско-английская игра слов, можно перевести как "Хотим быть в безопасности", ведь английское слово "safe", с которым ассоциируется название программы ЕС, значит "безопасный"). Участники принесли транспаранты, выражающие недовольство и разочарование решением главы государства. Среди них были лозунги вроде "Это вето воняет русским носком" и "Навроцкий – предатель Польши".В тот же день лично Дональд Туск обвинил Кароля Навроцкого в том, что тот вместе с Россией якобы хочет развалить Европейский Союз."Polexitсегодня представляет собой реальную угрозу! Его хотят как обе Конфедерации (польские оппозиционные правые партии, чей рейтинг постоянно растёт – прим.), так и большинство членов ПиС. Навроцкий – их покровитель. Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят разрушить ЕС. Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все, чтобы остановить их", – написал премьер-министр Польши в социальных сетях.Комментируя это заявление премьера, большинство польских СМИ напомнили, что в декабре 2025 года почти 25% поляков поддерживали выход Польши из ЕС, причём среди людей в возрасте 30-49 лет поддержка Polexit достигала 36-38%.Сейчас поддержка Polexit явно выше, поскольку с тех пор выросли рейтинги ПиС, "Конфедерации" и "Конфедерации Польской короны", чьи избиратели в большинстве выступают за выход Польши из Европейского Союза. А тот факт, что Дональд Туск, чьей работой ныне недовольны 60,3% поляков, решительно выступает за участие своей страны в программе ЕС, что приведёт к многомиллиардным долгам, лишь увеличивает популярность идей Polexit на берегах Вислы.

