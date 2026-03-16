"В регионе нет десантных кораблей": эксперт оценил вероятность наземной операции США в Иране - 16.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260316/v-regione-net-desantnykh-korabley-ekspert-otsenil-veroyatnost-nazemnoy-operatsii-ssha-v-irane-1076821285.html
"В регионе нет десантных кораблей": эксперт оценил вероятность наземной операции США в Иране
"В регионе нет десантных кораблей": эксперт оценил вероятность наземной операции США в Иране - 16.03.2026 Украина.ру
"В регионе нет десантных кораблей": эксперт оценил вероятность наземной операции США в Иране
Несмотря на мощную ударную группировку, проводить наземную операцию против Ирана США нечем. У них нет ни десантных кораблей в регионе, ни союзников на земле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-03-16T05:30
2026-03-16T05:30
новости
сша
иран
венесуэла
дональд трамп
главные новости
главное
удар по ирану
война в иране
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102691/93/1026919317_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_8fc308fbfafa52095fd5b8bde8f36532.jpg
Рассуждая о том, пойдут ли США на наземную операцию, эксперт заявил, что это сомнительно. По его словам, в регионе мощная ударная группировка, но высаживать десант попросту нечем — десантных кораблей там нет.Для сравнения Сидоров привел пример с Венесуэлой. "Даже у побережья Венесуэлы в конце прошлого года было три крупных десантных корабля с пятью тысячами морских пехотинцев. В составе нынешней группировки два авианосца, 17 эсминцев. Это ударная группировка, но провести наземную операцию они не могут", — пояснил собеседник.По словам политолога, американцам нужны силы на земле, как это было в Афганистане, где Северный альянс Ахмад Шаха Масуда сражался против Талибана. Тогда США могли поддерживать местные вооруженные группировки материально и с воздуха, но сейчас таких союзников у них нет, добавил он."Провести такую операцию за счет своих войск быстро, как это было в Венесуэле, они не смогут. Захват четырех островов в Ормузском проливе не обойдется без жертв", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.
сша
иран
венесуэла
афганистан
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102691/93/1026919317_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_bc47e172095289b5b25c67523c50a286.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, венесуэла, дональд трамп, главные новости, главное, удар по ирану, война в иране, афганистан, "талибан", десант, ближний восток
Новости, США, Иран, Венесуэла, Дональд Трамп, Главные новости, главное, удар по Ирану, война в Иране, Афганистан, "Талибан", десант, Ближний Восток

"В регионе нет десантных кораблей": эксперт оценил вероятность наземной операции США в Иране

05:30 16.03.2026
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea / Перейти в фотобанк Американские военные в Афганистане
 Американские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на мощную ударную группировку, проводить наземную операцию против Ирана США нечем. У них нет ни десантных кораблей в регионе, ни союзников на земле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Рассуждая о том, пойдут ли США на наземную операцию, эксперт заявил, что это сомнительно. По его словам, в регионе мощная ударная группировка, но высаживать десант попросту нечем — десантных кораблей там нет.
Для сравнения Сидоров привел пример с Венесуэлой. "Даже у побережья Венесуэлы в конце прошлого года было три крупных десантных корабля с пятью тысячами морских пехотинцев. В составе нынешней группировки два авианосца, 17 эсминцев. Это ударная группировка, но провести наземную операцию они не могут", — пояснил собеседник.
По словам политолога, американцам нужны силы на земле, как это было в Афганистане, где Северный альянс Ахмад Шаха Масуда сражался против Талибана. Тогда США могли поддерживать местные вооруженные группировки материально и с воздуха, но сейчас таких союзников у них нет, добавил он.
"Провести такую операцию за счет своих войск быстро, как это было в Венесуэле, они не смогут. Захват четырех островов в Ормузском проливе не обойдется без жертв", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.
О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранВенесуэлаДональд ТрампГлавные новостиглавноеудар по Иранувойна в ИранеАфганистан"Талибан"десантБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
