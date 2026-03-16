https://ukraina.ru/20260316/v-regione-net-desantnykh-korabley-ekspert-otsenil-veroyatnost-nazemnoy-operatsii-ssha-v-irane-1076821285.html

"В регионе нет десантных кораблей": эксперт оценил вероятность наземной операции США в Иране

Несмотря на мощную ударную группировку, проводить наземную операцию против Ирана США нечем. У них нет ни десантных кораблей в регионе, ни союзников на земле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-03-16T05:30

новости

сша

иран

венесуэла

дональд трамп

главные новости

главное

удар по ирану

война в иране

афганистан

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102691/93/1026919317_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_8fc308fbfafa52095fd5b8bde8f36532.jpg

Рассуждая о том, пойдут ли США на наземную операцию, эксперт заявил, что это сомнительно. По его словам, в регионе мощная ударная группировка, но высаживать десант попросту нечем — десантных кораблей там нет.Для сравнения Сидоров привел пример с Венесуэлой. "Даже у побережья Венесуэлы в конце прошлого года было три крупных десантных корабля с пятью тысячами морских пехотинцев. В составе нынешней группировки два авианосца, 17 эсминцев. Это ударная группировка, но провести наземную операцию они не могут", — пояснил собеседник.По словам политолога, американцам нужны силы на земле, как это было в Афганистане, где Северный альянс Ахмад Шаха Масуда сражался против Талибана. Тогда США могли поддерживать местные вооруженные группировки материально и с воздуха, но сейчас таких союзников у них нет, добавил он."Провести такую операцию за счет своих войск быстро, как это было в Венесуэле, они не смогут. Захват четырех островов в Ормузском проливе не обойдется без жертв", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.

Украина.ру editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня»

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

