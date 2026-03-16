https://ukraina.ru/20260316/andrey-sidorov-trampu-nuzhno-sokhranit-litso-v-irane-chtoby-zatem-nadavit-na-rossiyu-1076822056.html

Андрей Сидоров: Трампу нужно "сохранить лицо" в Иране, чтобы затем надавить на Россию

Даже если Трампу удастся сохранить лицо и выйти из конфликта с Ираном, расслабляться России рано. Давление, которое США оказывали на Тегеран, может обернуться и против Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-03-16T05:10

новости

иран

россия

сша

дональд трамп

александр сидоров

украина.ру

удар по ирану

война в иране

ближний восток

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298145_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00d7e9dba0b588f9791860d61ec0102f.jpg

Отвечая на вопрос, можно ли согласиться с западными голосами о том, что Россия становится главным выгодоприобретателем от войны на Ближнем Востоке, эксперт напомнил о ситуации в Сирии. "Мы уже потеряли позиции в Сирии. На смену пророссийскому правительству пришло правительство прозападное", — заявил Сидоров.По словам политолога, даже если Трампу удастся сохранить лицо в иранском конфликте, это может обернуться проблемами для Москвы. "Если Трампу удастся выйти из конфликта с Ираном, сохранив лицо, то он займется отношениями с Россией. И давление, которое оказывалось на Иран, я не имею в виду бомбардировки, может обернуться и против нас", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Сидоров напомнил о санкционном арсенале США. "У Трампа есть закон 2017 года, принятый по его инициативе, о противодействии противникам Штатов путем санкций. Трамп не стеснялся вводить против нас санкции, ведя с нами же переговоры по украинскому урегулированию", — добавил эксперт."Да, сейчас конъюнктурно ситуация складывается в нашу пользу, но она может в любой момент измениться на противоположную", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты американской политики — в статье Юрия Милославкого "Эпическая ярость рычащего льва и доктрина Вулфовица в исполнении коалиции Эпштейна. Тайны иранской войны" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

