https://ukraina.ru/20260316/andrey-sidorov-trampu-nuzhno-sokhranit-litso-v-irane-chtoby-zatem-nadavit-na-rossiyu-1076822056.html
Андрей Сидоров: Трампу нужно "сохранить лицо" в Иране, чтобы затем надавить на Россию
Даже если Трампу удастся сохранить лицо и выйти из конфликта с Ираном, расслабляться России рано. Давление, которое США оказывали на Тегеран, может обернуться и против Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-03-16T05:10
новости
иран
россия
сша
дональд трамп
александр сидоров
украина.ру
удар по ирану
война в иране
ближний восток
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298145_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00d7e9dba0b588f9791860d61ec0102f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298145_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d3743fcd67360400a6a204199f1bd99.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Отвечая на вопрос, можно ли согласиться с западными голосами о том, что Россия становится главным выгодоприобретателем от войны на Ближнем Востоке, эксперт напомнил о ситуации в Сирии.
"Мы уже потеряли позиции в Сирии. На смену пророссийскому правительству пришло правительство прозападное", — заявил Сидоров.
По словам политолога, даже если Трампу удастся сохранить лицо в иранском конфликте, это может обернуться проблемами для Москвы.
"Если Трампу удастся выйти из конфликта с Ираном, сохранив лицо, то он займется отношениями с Россией. И давление, которое оказывалось на Иран, я не имею в виду бомбардировки, может обернуться и против нас", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Сидоров напомнил о санкционном арсенале США. "У Трампа есть закон 2017 года, принятый по его инициативе, о противодействии противникам Штатов путем санкций. Трамп не стеснялся вводить против нас санкции, ведя с нами же переговоры по украинскому урегулированию", — добавил эксперт.
"Да, сейчас конъюнктурно ситуация складывается в нашу пользу, но она может в любой момент измениться на противоположную", — заключил собеседник издания.