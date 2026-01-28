Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева - 28.01.2026 Украина.ру
Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева
Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева - 28.01.2026 Украина.ру
Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева
Главные стороны переговорного процесса в Абу-Даби— это Россия и Соединенные Штаты. Американская сторона позитивно оценивает происходящее, то же самое делам и мы. Это дипломатический жест. При этом хорошо, что нет утечек информации, например, от военных, которые были бы чувствительны для общества. Если таких утечек нет, значит, ведется работа.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.На днях заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла сообщение газеты Financial Times о требовании к Киеву отказаться от территорий, чтобы получить гарантии безопасности США.- Василь Дмитриевич, действительно ли такое условие было выдвинуто американской администрацией, или все же журналисты неверно интерпретировали слова источника?- Сейчас все сводится к двум пунктам: к выходу ВСУ из Донбасса, что является одной из целей СВО, и судьбе Запорожской АЭС. Но речь идет также и о послевоенном устройстве Украины. То есть что будет с той территорией, которая не будет принадлежать России и будет называться Украиной. Как будет устроена хозяйственная жизнь, и сохранится ли государство вообще?И здесь на первое место выдвигается то, что называется гарантиями безопасности той территории, которая продолжит называться Украиной. Кто даст эти гарантии Киеву? Зеленский заверял украинцев, что уже договорился об этом с США, но сами американцы требуют, что сначала мирное соглашение было подписано с Россией.То есть сначала выход ВСУ не только с территории Донбасса, но и с территорий других исторических регионов, а потом гарантии США. Поэтому Зеленский завел себя в тупик. Вопрос сейчас стоит в обеспечении гарантий безопасности для России в первую очередь, а потому уже для Украины.- Повлияют ли на принятие Зеленским решения вывести войска из Донбасса массированные удары по энергетике, которые привели к кризису в проведении отопительного сезона на Украине?- Как бы Зеленский не хорохорился, и какие бы флешмобы патриоты не устраивали на берегу Киевского моря, если посмотреть на ситуацию в Киеве и Одессе, реальная картина ясна. Например, на Троещине, где проживают более 300 тысяч человек обустроили палатки с обогревом, где могут находиться лишь несколько десятков человек. А в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах на левом берегу проживает больше миллиона человек. Как им выжить?Такое давление имеет накопительный характер. Понижение температуры усилит его еще больше. Я уже рассказал о ситуации в Киеве, но люди выходят на протесты уже ив Хмельницкой области, в Каменец-Подольском, в самом Хмельницком. Все это сделает Зеленского более сговорчивым.- Вы говорите о выводе ВСУ с территории исторических регионов, но достаточное ли это условие для обеспечения безопасности России?- Нет. Недавно новый министр обороны Федоров говорил о необходимости ежемесячно убивать 50 тысяч русских. Он же не говорит о российских военнослужащих, а о русских вообще, то есть у него выставлен такой KPI. А недавно эту же фразу озвучил Зеленский. То есть это уже идеология государства Украины, когда ее озвучивает человек, которого мы не считаем президентом, но он ею фактически управляет. И даже если ВСУ уйдут с территории конституционных регионов России, эта угроза никуда не денется.- Вы видите сейчас признаки подготовки избирательного процесса на Украине?- Безусловно. Зеленский за последнее время встретился с лидерами общественного мнения из разных групп (Стерненко*, Притулой, Залужным), чтобы переманить их на свою сторону. А попытка Юлии Тимошенко сыграть в самостоятельную игру закончилась тем, что ее поставили на место.Кроме того, активизировались украинские олигархи – Пинчук, Ахметов, Коломойский*. Отдельные группы депутатов в Радею ориентированные на Ахметова, заявляют, что будут выступать отдельной силой на будущих выборах. Все это свидетельствует о подготовке к выборам, причем как к президентским, так и в Верховную Раду. Есть сигналы и о том, что в Москву приезжают гонцы, которые пытаются выйти на разных политиков, чтобы заручиться их поддержкой.- Нардеп Алексей Гончаренко* впервые на заседании европарламента публично заговорил о преступлениях ТЦК в ходе мобилизации. Почему представители украинских политиков заговорили об этом на международном уровне?- Гончаренко еще тот негодяй. Хотя он поддерживает оппозиционный уровень самой фракции Порошенко*, но при этом ведет индивидуальную работу. Гончаренко начинает свой самостоятельный проект. Тимошенко тоже в свое время в парламенте говорила о том, что Украине пора вернуть свой суверенитет. Раскручивает отдельный проект и депутат Анна Скороход. И все эти люди ищут спонсоров. На внешнем рынке они говорят: вкладывайтесь в нас, мы будем проводить нашу политику.- Дмитрий Песков позитивно оценил начало экспертных консультаций в Абу-Даби вокруг украинского урегулирования. Это заявление в рамках дипломатического этикета или действительно в Абу-Даби произошли какие-то изменения, о которых мы пока не знаем?- Хорошо, что встречаются три стороны, люди говорят между собой, в том числе военные, политики, дипломаты. Они могут не прийти к взаимопониманию, но высказывают свои позиции, это уже хорошо.Главные стороны процесса — это Россия и Соединенные Штаты. Американская сторона позитивно оценивает происходящее, то же самое делам и мы. Это дипломатический жест. При этом хорошо, что нет утечек информации, например, от военных, которые были бы чувствительны для общества. Если таких утечек нет, значит, ведется работа.*Признан террористом в РФТакже на эту тему - Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби"
украина
россия
донбасс
Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева

19:00 28.01.2026 (обновлено: 19:07 28.01.2026)
 
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главные стороны переговорного процесса в Абу-Даби— это Россия и Соединенные Штаты. Американская сторона позитивно оценивает происходящее, то же самое делам и мы. Это дипломатический жест. При этом хорошо, что нет утечек информации, например, от военных, которые были бы чувствительны для общества. Если таких утечек нет, значит, ведется работа.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.
На днях заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла сообщение газеты Financial Times о требовании к Киеву отказаться от территорий, чтобы получить гарантии безопасности США.
- Василь Дмитриевич, действительно ли такое условие было выдвинуто американской администрацией, или все же журналисты неверно интерпретировали слова источника?
- Сейчас все сводится к двум пунктам: к выходу ВСУ из Донбасса, что является одной из целей СВО, и судьбе Запорожской АЭС. Но речь идет также и о послевоенном устройстве Украины. То есть что будет с той территорией, которая не будет принадлежать России и будет называться Украиной. Как будет устроена хозяйственная жизнь, и сохранится ли государство вообще?
И здесь на первое место выдвигается то, что называется гарантиями безопасности той территории, которая продолжит называться Украиной. Кто даст эти гарантии Киеву? Зеленский заверял украинцев, что уже договорился об этом с США, но сами американцы требуют, что сначала мирное соглашение было подписано с Россией.
То есть сначала выход ВСУ не только с территории Донбасса, но и с территорий других исторических регионов, а потом гарантии США. Поэтому Зеленский завел себя в тупик. Вопрос сейчас стоит в обеспечении гарантий безопасности для России в первую очередь, а потому уже для Украины.
- Повлияют ли на принятие Зеленским решения вывести войска из Донбасса массированные удары по энергетике, которые привели к кризису в проведении отопительного сезона на Украине?
- Как бы Зеленский не хорохорился, и какие бы флешмобы патриоты не устраивали на берегу Киевского моря, если посмотреть на ситуацию в Киеве и Одессе, реальная картина ясна. Например, на Троещине, где проживают более 300 тысяч человек обустроили палатки с обогревом, где могут находиться лишь несколько десятков человек. А в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах на левом берегу проживает больше миллиона человек. Как им выжить?
Такое давление имеет накопительный характер. Понижение температуры усилит его еще больше. Я уже рассказал о ситуации в Киеве, но люди выходят на протесты уже ив Хмельницкой области, в Каменец-Подольском, в самом Хмельницком. Все это сделает Зеленского более сговорчивым.
- Вы говорите о выводе ВСУ с территории исторических регионов, но достаточное ли это условие для обеспечения безопасности России?
- Нет. Недавно новый министр обороны Федоров говорил о необходимости ежемесячно убивать 50 тысяч русских. Он же не говорит о российских военнослужащих, а о русских вообще, то есть у него выставлен такой KPI. А недавно эту же фразу озвучил Зеленский. То есть это уже идеология государства Украины, когда ее озвучивает человек, которого мы не считаем президентом, но он ею фактически управляет. И даже если ВСУ уйдут с территории конституционных регионов России, эта угроза никуда не денется.
- Вы видите сейчас признаки подготовки избирательного процесса на Украине?
- Безусловно. Зеленский за последнее время встретился с лидерами общественного мнения из разных групп (Стерненко*, Притулой, Залужным), чтобы переманить их на свою сторону. А попытка Юлии Тимошенко сыграть в самостоятельную игру закончилась тем, что ее поставили на место.
Кроме того, активизировались украинские олигархи – Пинчук, Ахметов, Коломойский*. Отдельные группы депутатов в Радею ориентированные на Ахметова, заявляют, что будут выступать отдельной силой на будущих выборах. Все это свидетельствует о подготовке к выборам, причем как к президентским, так и в Верховную Раду. Есть сигналы и о том, что в Москву приезжают гонцы, которые пытаются выйти на разных политиков, чтобы заручиться их поддержкой.
- Нардеп Алексей Гончаренко* впервые на заседании европарламента публично заговорил о преступлениях ТЦК в ходе мобилизации. Почему представители украинских политиков заговорили об этом на международном уровне?
- Гончаренко еще тот негодяй. Хотя он поддерживает оппозиционный уровень самой фракции Порошенко*, но при этом ведет индивидуальную работу. Гончаренко начинает свой самостоятельный проект. Тимошенко тоже в свое время в парламенте говорила о том, что Украине пора вернуть свой суверенитет. Раскручивает отдельный проект и депутат Анна Скороход. И все эти люди ищут спонсоров. На внешнем рынке они говорят: вкладывайтесь в нас, мы будем проводить нашу политику.
- Дмитрий Песков позитивно оценил начало экспертных консультаций в Абу-Даби вокруг украинского урегулирования. Это заявление в рамках дипломатического этикета или действительно в Абу-Даби произошли какие-то изменения, о которых мы пока не знаем?
- Хорошо, что встречаются три стороны, люди говорят между собой, в том числе военные, политики, дипломаты. Они могут не прийти к взаимопониманию, но высказывают свои позиции, это уже хорошо.
Главные стороны процесса — это Россия и Соединенные Штаты. Американская сторона позитивно оценивает происходящее, то же самое делам и мы. Это дипломатический жест. При этом хорошо, что нет утечек информации, например, от военных, которые были бы чувствительны для общества. Если таких утечек нет, значит, ведется работа.
*Признан террористом в РФ
Также на эту тему - Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби"
