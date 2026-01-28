Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева
19:00 28.01.2026 (обновлено: 19:07 28.01.2026)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Василь ВакаровВасиль Вакаров интервью
Главные стороны переговорного процесса в Абу-Даби— это Россия и Соединенные Штаты. Американская сторона позитивно оценивает происходящее, то же самое делам и мы. Это дипломатический жест. При этом хорошо, что нет утечек информации, например, от военных, которые были бы чувствительны для общества. Если таких утечек нет, значит, ведется работа.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.
На днях заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла сообщение газеты Financial Times о требовании к Киеву отказаться от территорий, чтобы получить гарантии безопасности США.
- Василь Дмитриевич, действительно ли такое условие было выдвинуто американской администрацией, или все же журналисты неверно интерпретировали слова источника?
- Сейчас все сводится к двум пунктам: к выходу ВСУ из Донбасса, что является одной из целей СВО, и судьбе Запорожской АЭС. Но речь идет также и о послевоенном устройстве Украины. То есть что будет с той территорией, которая не будет принадлежать России и будет называться Украиной. Как будет устроена хозяйственная жизнь, и сохранится ли государство вообще?
И здесь на первое место выдвигается то, что называется гарантиями безопасности той территории, которая продолжит называться Украиной. Кто даст эти гарантии Киеву? Зеленский заверял украинцев, что уже договорился об этом с США, но сами американцы требуют, что сначала мирное соглашение было подписано с Россией.
То есть сначала выход ВСУ не только с территории Донбасса, но и с территорий других исторических регионов, а потом гарантии США. Поэтому Зеленский завел себя в тупик. Вопрос сейчас стоит в обеспечении гарантий безопасности для России в первую очередь, а потому уже для Украины.
- Повлияют ли на принятие Зеленским решения вывести войска из Донбасса массированные удары по энергетике, которые привели к кризису в проведении отопительного сезона на Украине?
- Как бы Зеленский не хорохорился, и какие бы флешмобы патриоты не устраивали на берегу Киевского моря, если посмотреть на ситуацию в Киеве и Одессе, реальная картина ясна. Например, на Троещине, где проживают более 300 тысяч человек обустроили палатки с обогревом, где могут находиться лишь несколько десятков человек. А в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах на левом берегу проживает больше миллиона человек. Как им выжить?
Такое давление имеет накопительный характер. Понижение температуры усилит его еще больше. Я уже рассказал о ситуации в Киеве, но люди выходят на протесты уже ив Хмельницкой области, в Каменец-Подольском, в самом Хмельницком. Все это сделает Зеленского более сговорчивым.
- Вы говорите о выводе ВСУ с территории исторических регионов, но достаточное ли это условие для обеспечения безопасности России?
- Нет. Недавно новый министр обороны Федоров говорил о необходимости ежемесячно убивать 50 тысяч русских. Он же не говорит о российских военнослужащих, а о русских вообще, то есть у него выставлен такой KPI. А недавно эту же фразу озвучил Зеленский. То есть это уже идеология государства Украины, когда ее озвучивает человек, которого мы не считаем президентом, но он ею фактически управляет. И даже если ВСУ уйдут с территории конституционных регионов России, эта угроза никуда не денется.
- Вы видите сейчас признаки подготовки избирательного процесса на Украине?
- Безусловно. Зеленский за последнее время встретился с лидерами общественного мнения из разных групп (Стерненко*, Притулой, Залужным), чтобы переманить их на свою сторону. А попытка Юлии Тимошенко сыграть в самостоятельную игру закончилась тем, что ее поставили на место.
Кроме того, активизировались украинские олигархи – Пинчук, Ахметов, Коломойский*. Отдельные группы депутатов в Радею ориентированные на Ахметова, заявляют, что будут выступать отдельной силой на будущих выборах. Все это свидетельствует о подготовке к выборам, причем как к президентским, так и в Верховную Раду. Есть сигналы и о том, что в Москву приезжают гонцы, которые пытаются выйти на разных политиков, чтобы заручиться их поддержкой.
- Нардеп Алексей Гончаренко* впервые на заседании европарламента публично заговорил о преступлениях ТЦК в ходе мобилизации. Почему представители украинских политиков заговорили об этом на международном уровне?
- Гончаренко еще тот негодяй. Хотя он поддерживает оппозиционный уровень самой фракции Порошенко*, но при этом ведет индивидуальную работу. Гончаренко начинает свой самостоятельный проект. Тимошенко тоже в свое время в парламенте говорила о том, что Украине пора вернуть свой суверенитет. Раскручивает отдельный проект и депутат Анна Скороход. И все эти люди ищут спонсоров. На внешнем рынке они говорят: вкладывайтесь в нас, мы будем проводить нашу политику.
- Дмитрий Песков позитивно оценил начало экспертных консультаций в Абу-Даби вокруг украинского урегулирования. Это заявление в рамках дипломатического этикета или действительно в Абу-Даби произошли какие-то изменения, о которых мы пока не знаем?
- Хорошо, что встречаются три стороны, люди говорят между собой, в том числе военные, политики, дипломаты. Они могут не прийти к взаимопониманию, но высказывают свои позиции, это уже хорошо.
*Признан террористом в РФ
