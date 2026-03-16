https://ukraina.ru/20260316/dozhdem-polyutsya-dengi-i-oruzhie-zachem-zelenskiy-vtyagivaet-trampa-v-konflikt-s-rossiey-1076820333.html

"Дождем польются деньги и оружие": зачем Зеленский втягивает Трампа в конфликт с Россией

Зеленский пытается активно встроиться в ближневосточный конфликт, чтобы вернуть внимание Запада. Он рассчитывает, что импульсивный Трамп может обвинить Россию, и тогда на Киев снова прольются деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-03-16T06:00

новости

россия

иран

владимир зеленский

трамп и зеленский

киев

удар по ирану

война в иране

война

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075898407_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_73f61ae270013fc8443367c4f6f2b2c3.jpg

Комментируя попытки Киева стать участником конфликта вокруг Ирана, эксперт объяснил мотивы Зеленского. "Зеленский пытается обратить на себя внимание на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который имеет важнейшее значение для Запада", — заявил Андрей Сидоров."Он рассчитывает на то, что конфликт США с Ираном станет детонатором российско-американских отношений. Чтобы было подорвано то доверие, которое только начинает складываться", — пояснил собеседник Украина.ру.Сидоров также отметил важность европейского направления. "Зеленский также понимает и значение китайского фактора. Поэтому для Зеленского главное, чтобы от него не отказались уже даже не американцы, а европейцы", — пояснил политолог."Потому что ухудшение ситуации в энергетической сфере Евросоюза поворачивает Европу в сторону России. Гордость, страх потери авторитета не дают европейской элите это признать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

