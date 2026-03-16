"Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FT

Советники президента Франции Эмманюэля Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер приезжали в Москву ещё в феврале с целью убедить Кремль дать право голоса европейским союзникам Киева на будущих мирных переговорах, пишет Financial Times. О деталях встречи 15 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-03-16T03:43

Встреча получилась в высшей степени дипломатичной: французские эмиссары Бонн и Бухвальтер прилетели в Москву убеждать Кремль, что ЕС должен сидеть за столом переговоров по Украине, а в ответ от помощника президента России Юрия Ушакова получили классическую многоходовку из трёх слов — с вежливым "извините" в начале и якобы узнаваемым направлением в конце.По информации FT отказ звучал в предельно грубой форме: "Sorry, actually, no we don’t, f*** you" ("Извините, мы этого не сделаем, идите на ***").Военкор Александр Коц надеется, что история с грубым ответом — правда, и "шаромыжников снова выставили на мороз".По его словам, во время вторжения Наполеона французы тоже стучались в дома крестьян в поисках тепла и еды со словами "cher ami" (с французского "дорогой друг"), но были поняты и посланы по-русски: "На *** пошли, шаромыжники!"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

