https://ukraina.ru/20260316/idite-na--v-moskve-otkazali-sovetnikam-makrona-priletevshim-obsuzhdat-peregovory-po-ukraine--ft-1076830074.html
"Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FT
"Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FT

03:43 16.03.2026
 
Советники президента Франции Эмманюэля Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер приезжали в Москву ещё в феврале с целью убедить Кремль дать право голоса европейским союзникам Киева на будущих мирных переговорах, пишет Financial Times. О деталях встречи 15 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Встреча получилась в высшей степени дипломатичной: французские эмиссары Бонн и Бухвальтер прилетели в Москву убеждать Кремль, что ЕС должен сидеть за столом переговоров по Украине, а в ответ от помощника президента России Юрия Ушакова получили классическую многоходовку из трёх слов — с вежливым "извините" в начале и якобы узнаваемым направлением в конце.
По информации FT отказ звучал в предельно грубой форме: "Sorry, actually, no we don’t, f*** you" ("Извините, мы этого не сделаем, идите на ***").
Военкор Александр Коц надеется, что история с грубым ответом — правда, и "шаромыжников снова выставили на мороз".
По его словам, во время вторжения Наполеона французы тоже стучались в дома крестьян в поисках тепла и еды со словами "cher ami" (с французского "дорогой друг"), но были поняты и посланы по-русски: "На *** пошли, шаромыжники!"
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
04:47Брянский депутат предложил переименовать Киевский вокзал в Москве
04:45"Договариваться не с кем": эксперт раскрыл единственный сценарий выхода Трампа из войны с Ираном
04:34Хаменеи опасался, что должность верховного лидера займёт его сын, утверждает CBS News
04:30"Верба" будет эффективна при высадке десанта: Кнутов о применении Ираном российских ПЗРК
04:17Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза
04:15"Уже не президент мира, он выполняет заказы элиты" — Сидоров оценил перспективы Трампа
04:00"Удар по Ирану — это удар по Китаю": политолог о способах противодействия гегемонии США
03:56Фронтовая сводка за 15 марта от канала "Дневник Десантника"
03:43"Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FT
03:19События 15 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:02Война в Иране оказалась "некстати для Украины" — The American Conservative
02:39Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу "Дружба". Главное к этому часу
02:26Купянское направление: идут ожесточённые бои на севере города
02:08Великолепная шестёрка: сборная России на Паралимпиаде взяла третье место в медальном зачёте
01:40Российские войска продвигаются к Гуляйпольскому на Восточно-Запорожском направлении
01:26"Мы знаем одно наверняка — это произойдёт": Орбан обвинил Брюссель в подготовке Европы к войне
01:02Иран впервые применил сверхтяжёлые твердотопливные ракеты Sejjil. Главное к этому часу
00:45Канал "Дневник Десантника" доложил текущую обстановку на Харьковском направлении
00:30Тегеран не просил США о прекращении огня и не видит необходимости в переговорах. Главное к этому часу
00:12Силы ПВО за девять часов сбили 141 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Лента новостейМолния