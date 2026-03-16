https://ukraina.ru/20260316/idite-na--v-moskve-otkazali-sovetnikam-makrona-priletevshim-obsuzhdat-peregovory-po-ukraine--ft-1076830074.html
"Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FT
"Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FT - 16.03.2026 Украина.ру
"Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FT
Советники президента Франции Эмманюэля Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер приезжали в Москву ещё в феврале с целью убедить Кремль дать право голоса европейским союзникам Киева на будущих мирных переговорах, пишет Financial Times. О деталях встречи 15 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-16T03:43
2026-03-16T03:43
2026-03-16T03:43
украина.ру
новости
financial times
москва
кремль
юрий ушаков
франция
эммануэль макрон
украина
дипломатия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075454727_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fa2e1d46e69d4f8dfd594f2750db02dd.jpg
Встреча получилась в высшей степени дипломатичной: французские эмиссары Бонн и Бухвальтер прилетели в Москву убеждать Кремль, что ЕС должен сидеть за столом переговоров по Украине, а в ответ от помощника президента России Юрия Ушакова получили классическую многоходовку из трёх слов — с вежливым "извините" в начале и якобы узнаваемым направлением в конце.По информации FT отказ звучал в предельно грубой форме: "Sorry, actually, no we don’t, f*** you" ("Извините, мы этого не сделаем, идите на ***").Военкор Александр Коц надеется, что история с грубым ответом — правда, и "шаромыжников снова выставили на мороз".По его словам, во время вторжения Наполеона французы тоже стучались в дома крестьян в поисках тепла и еды со словами "cher ami" (с французского "дорогой друг"), но были поняты и посланы по-русски: "На *** пошли, шаромыжники!"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
москва
кремль
франция
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075454727_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_451de959329d4501a11cb217fd3aeaa2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, financial times, москва, кремль, юрий ушаков, франция, эммануэль макрон, украина, дипломатия, дипломатические отношения, ес, переговоры по украине 2026, война на украине
Украина.ру, Новости, Financial Times, Москва, Кремль, Юрий Ушаков, Франция, Эммануэль Макрон, Украина, дипломатия, дипломатические отношения, ЕС, Переговоры по Украине 2026, война на Украине
"Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FT
Советники президента Франции Эмманюэля Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер приезжали в Москву ещё в феврале с целью убедить Кремль дать право голоса европейским союзникам Киева на будущих мирных переговорах, пишет Financial Times. О деталях встречи 15 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Встреча получилась в высшей степени дипломатичной: французские эмиссары Бонн и Бухвальтер прилетели в Москву убеждать Кремль, что ЕС должен сидеть за столом переговоров по Украине, а в ответ от помощника президента России Юрия Ушакова получили классическую многоходовку из трёх слов — с вежливым "извините" в начале и якобы узнаваемым направлением в конце.
По информации FT отказ звучал в предельно грубой форме: "Sorry, actually, no we don’t, f*** you" ("Извините, мы этого не сделаем, идите на ***").
Военкор Александр Коц надеется, что история с грубым ответом — правда, и "шаромыжников снова выставили на мороз".
По его словам, во время вторжения Наполеона французы тоже стучались в дома крестьян в поисках тепла и еды со словами "cher ami" (с французского "дорогой друг"), но были поняты и посланы по-русски: "На *** пошли, шаромыжники!"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.