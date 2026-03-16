Главное за ночь 16 марта
Премьер-министр Бельгии Дэ Вивер призвал ЕС начать переговоры с Россией о завершении конфликта на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 16 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-16T08:07
08:00 16.03.2026 (обновлено: 08:07 16.03.2026)
🟦 Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал ЕС ослабить нефтяные санкции против России.
🟦 Евросоюз готовится к войне с Россией и намерен продолжать военные действия на Украине, но Венгрия в этом участвовать не будет и останется островом спокойствия и безопасности, заверил премьер Венгрии Орбан.
🟦 Израиль может одобрить мобилизацию до 450 тысяч резервистов в рамках подготовки к возможной наземной операции в Ливане, передает Kan News.
🟦 США скоро заключат сделку с Кубой или сделают с ней, "что должны", заявил американский лидер Дональд Трамп.
🟦Более 54,5 тысячи единиц жилья уничтожено в Иране с начала бомбардировок, сообщило Общество Красного Полумесяца.
🟦 Глава МИД Китая Ван И в разговоре по телефону с коллегой из Афганистана Амиром Ханом Муттаки сказал, что споры между Афганистаном и Пакистаном должны быть разрешены путем диалога.
🟦 Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока.
🟦 Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после слов президента США Дональда Трампа о будущем НАТО поинтересовался, насколько плохим оно будет.
Ранее Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны альянса не ответят на запросы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.