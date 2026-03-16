Главное за ночь 16 марта
Премьер-министр Бельгии Дэ Вивер призвал ЕС начать переговоры с Россией о завершении конфликта на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 16 марта телеграм-канал Украина.ру
Главное за ночь 16 марта

08:00 16.03.2026 (обновлено: 08:07 16.03.2026)
 
Премьер-министр Бельгии Дэ Вивер призвал ЕС начать переговоры с Россией о завершении конфликта на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 16 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал ЕС ослабить нефтяные санкции против России.
🟦 Евросоюз готовится к войне с Россией и намерен продолжать военные действия на Украине, но Венгрия в этом участвовать не будет и останется островом спокойствия и безопасности, заверил премьер Венгрии Орбан.
🟦 Израиль может одобрить мобилизацию до 450 тысяч резервистов в рамках подготовки к возможной наземной операции в Ливане, передает Kan News.
🟦 США скоро заключат сделку с Кубой или сделают с ней, "что должны", заявил американский лидер Дональд Трамп.
🟦Более 54,5 тысячи единиц жилья уничтожено в Иране с начала бомбардировок, сообщило Общество Красного Полумесяца.
🟦 Глава МИД Китая Ван И в разговоре по телефону с коллегой из Афганистана Амиром Ханом Муттаки сказал, что споры между Афганистаном и Пакистаном должны быть разрешены путем диалога.
🟦 Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока.
🟦 Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после слов президента США Дональда Трампа о будущем НАТО поинтересовался, насколько плохим оно будет.
Ранее Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны альянса не ответят на запросы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.
О других событиях - в материале Иран впервые применил сверхтяжёлые твердотопливные ракеты Sejjil. Главное к этому часу на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияИранСШАДональд ТрампВиктор ОрбанЭммануэль МакронЕСНАТОУкраина.ру
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
08:39ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией
08:00Главное за ночь 16 марта
07:30Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк. Новости Ближнего Востока
06:20Украина за неделю. Венгерская проблема Киева
06:15Парадокс Моджтабы Хаменеи
06:10"Агент Москвы" против "агента Берлина". Президент и премьер Польши повздорили из-за 44 миллиардов евро
06:09Мазандаранский тигр vs Тарзан. Или каждому свое
06:06Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников
06:00"Дождем польются деньги и оружие": зачем Зеленский втягивает Трампа в конфликт с Россией
05:45"Мертвая воронка": Кнутов раскрыл детали операции армии Израиля по подавлению ПВО Ирана
05:30"В регионе нет десантных кораблей": эксперт оценил вероятность наземной операции США в Иране
05:20Реактивный "Араш": Юрий Кнутов объяснил, почему иранские дроны обернутся кошмаром для баз США
05:10Андрей Сидоров: Трампу нужно "сохранить лицо" в Иране, чтобы затем надавить на Россию
05:00"Санкции де-факто не работают": аналитик о падении дисконтов на нефть и финансовой выгоде России
04:47Брянский депутат предложил переименовать Киевский вокзал в Москве
04:45"Договариваться не с кем": эксперт раскрыл единственный сценарий выхода Трампа из войны с Ираном
04:34Хаменеи опасался, что должность верховного лидера займёт его сын, утверждает CBS News
04:30"Верба" будет эффективна при высадке десанта: Кнутов о применении Ираном российских ПЗРК
04:17Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза
04:15"Уже не президент мира, он выполняет заказы элиты" — Сидоров оценил перспективы Трампа
Лента новостейМолния