https://ukraina.ru/20260316/mazandaranskiy-tigr-vs-tarzan-ili-kazhdomu-svoe-1076795749.html

Мазандаранский тигр vs Тарзан. Или каждому свое

Жена учила турецкий и получила домашнее задание - перевести на родной язык османскую версию сказки о старике, старухе и золотой рыбке. Я заглядывал через плечо. Сначала всё в сюжете шло гладко по классике. Ненасытная карга загадывала новые и новые запредельные желания. Усадьба, потом дворец, слуги, павлины… Короче, таки достала рыбку

2026-03-16T06:09

иран

россия

дональд трамп

запад

тарзан

али лариджани

мнения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076460876_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_a1c610b109cfece725b957f936689f6c.jpg

И оказалась, как и в нашей истории, у разбитого корыта. Вот тут-то и сработали различные архетипы, культурные коды, стереотипы сознания.Помните, наша старуха была за жадность сурова наказана былой нищетой? А их аксакальша опять обрела свободу. Она с восторгом осознала как прекрасна жизнь без обязательств, тревог и протоколов, которые накладывает на личность социальный статус и материальное богатство.Тогда-то я и осознал в полной мере фаталистическую констатацию Киплинга: Запад есть Запад, Восток есть Восток…И то, что отечественным бабулям выдавливать и выдавливать из себя, подобно чеховскому герою, консьюмеризм по каплям…Признаюсь, было подозрение, что Дональд Трамп провернет в Иране сделку, подобную венесуэльской. Угрозы и обещания, подкуп элиты, раскол власти… В общем, "бабам цветы, детям мороженное". Казалось - сработает. Ан, нет. Не прокатило! Я уже высказывался о двоемыслие части иранской верхушки. Это когда у ряда вип-персон сосуществует, говоря современным сленгом, " дневное" и "ночное" сознание. То есть днем, в официальной обстановке говорят и делают одно, а ночью, раскрепостившись, отдаются совсем другим желаниям и соблазнам.Но вот восточные сказки, как часть их автохтонного кода, все же о другом…В Каракасе запомнилась ночная трапеза в экзотическом заведении "Тарзан-лэнд" прямо на территории зоопарка. Сидели в темном уголке ресторана. Сочные бифштексы, маринованные побеги бамбука и, конечно же, великолепный пиратский ром. А фоном служили окружающие тропические звуки: рев хищников, щебетание птиц, блеяние травоядных. Из этой какофонии Тарзан и вырывался в люди.И вспомнился почти забытый иранский фильм "Мазандаранский тигр" (тогда еще на границе Союза и Ирана водились полосатые). Там нищий юноша, самобытный борец из сельской глубинки, вырвавшись "в люди"- в городскую гламурную жизнь, страдает от нехватки искренности, веры и души…Неистовый рыжий, конечно, силен. Может в гневе порвать почти любую страну. Но уже ясно: что-то в Иране пошло не так. Режим страны не только не поменялся, но даже имя свое сохранил. А еще великий Павел Флоренский в книге "Имена" отмечал, что имя рождает судьбу.Сейчас вот сами американские аналитики отмечают, что шеф совсем не знает Востока и даже не представлял, с чем столкнется. Друг его Биби, знал побольше, но, как все евреи, помалкивал…Но сейчас не об этом. Что есть, то есть. А, главное, что же будет дальше.Война - запредельное испытание. Но вот другого способа и механизма быстрой и радикальной трансформации элит история не придумала. Как в отрицательном плане, если война заканчивается поражением, так и в позитивном - если финал очевидно победный.Ни одна сделка не заменит победы. Никогда торговцы не одолеют полководцев. Холодная ковка металла не меняет так его структуру как горячая…В этом плане, Запад не подкачал. Он поставил Иран, как, кстати, и Россию, в ситуацию, когда и не воевать нельзя, и проиграть смертельно. Причем готов, отчаянный, идти до конца, даже ценой собственной гибели.Иранская элита сегодня меняется на глазах. Не "тигры", конечно, но уже не "тарзаны". Но не будем строги - сами такие и многие "старухи" у нас прежние. Только вместо разбитых корыт, разбитые банки. Главное пришло понимание, что быть собой важнее для победы, чем слыть другим. Типа, слыть удобным партнером, покладистым соседом, толерантным субъектом или просто терпилой…Недавно познакомился с симпатягой-иранцем, воюющим на СВО. Еще с захода в Гостомель. Понимает и переживает, что Украина оказалась на разломе цивилизаций. Приняла на себя пушечный удар всех западных соблазнов, впитала слаткоголосье их сирен, подверглась "эпштейнизации" всей верхушки.Мне Али сказал, что воюет за право народов на собственную историю, свой путь и самобытность.Спросил в чем видит схожесть обоих народов? Ответил, что в наших религиях нет место "сделке" - индульгенции, через которую можно любые грехи обменять на деньги. У наших народов грех и является главной "красной линией"…Меня частенько упрекают "философствованием". На это и учился. Но сейчас попробую выжать из ситуации сухой прагматичный остаток. Что конкретно вижу уже в ближайшей перспективе?Итак, ожидаю в зоне СВО многочисленных земляков Али. Не потому, что мы по одну сторону обозначенной "красной линии". И, даже, не только потому, что частью их национального кода стала школа "Шаджара Тайеба", превращенная в священный мемориал девочек-мучениц.Персы уже вспомнили генетической памятью принцип формирования элит. Секретарь Совбеза Али Лариджани ведет заочный диалог с Дональдом Трампом с таким же чувством внутреннего превосходства, с каким последний общается с премьером Канады. И когда он говорит американцу: "Остерегайтесь, чтобы не оказаться в числе тех, кто исчезнет" это не пустые слова.Да, персы встали на путь воина. И осознали, что стать настоящим воином в "офлайн" режиме нельзя. Даже студенты стремятся в "онлайн", чтобы выучится в профессионала.Корейцы это поняли. Теперь вот персы. Кто следующий на новенького? Кто хочет впустить в свою кровь неукротимые красные тельца живой победы?Попутно замечу, что и проигравший противник в ходе сражений тоже выковывает в себе качества и компетенции воина. Вот только поверженные страны не формируют потом собственных элит. Разве, что "идут на органы" элитам держав победивших. А то и не причастных…Вполне можно спрогнозировать и более частные последствия. Великий персидский целитель Авиценна любил повторять за Гиппократом золотое правило - "подобное излечивается подобным". Перс создал лучшую в мире военную медицину. Потом его славу принял Пирогов.Николай Иванович оставил нам лучшую на планете тактическую медицину - военно-полевую хирургию и анестезию. Он же создал общую стратегию скорейшего возвращения бойцов в строй.Думаю и подобное тянется к подобному. Россия всегда опекала жизнь и здоровье друзей. Значит, будут совместные проекты по масштабному лечению. Будут совместные открытия по прорывным методикам реабилитации пострадавших в бою ветеранов и исцелению покалеченных терроризмом гражданских…Для иранцев, прошедших у нас реабилитацию, будет чем заняться. Новые геополитические треки России направлены не только на Северо-Восток, но и на Юго-Восток также. А это создание новой логистической цепочки через Каспийское море. Не только водной, но и инновационной: от возражденных "Каспийских монстров" - экранопланов до современных дирижаблей. Что, кстати, не только меняет скорость товарно-пассажирских перевозок, но и позволяет накрыть противовоздушным и противоракетным "куполом безопасности" громадные пространства. От неплохой портовой сети страны на Каспии, включающей четыре вполне современных порта, до столичного десятимиллионного мегаполиса.То есть Иран способен стать главным "продавцом логистики и безопасности" в чрезвычайно богатым ресурсами субрегионе. А изучив досуговые потребности россиян, еще и способен создать, концепцию зимнего отдыха для наших граждан, более адекватную, чем у монархий залива…Вообще, нашим народам есть чем делиться. Уже ясно, что Иран не откажется от ядерной энергетики. От строительства классических АЭС, до уникальных мини-станций. А высшие компетенции в этой сфере у РФ. Начиная от обучения персонала, до запуска объектов "под ключ". Итак, совместная учеба, строительство, эксплуатация…С другой стороны Иран, в силу международных особенностей, обладает гигантским опытом подземного строительства - тоннели, дороги, заводы, целые города. Это то, что будет крайне востребовано при реализации национальной мечты о "сибиризации России". Я уже неоднократно отмечал в диалогах с идеологом проекта Сергеем Карагановым, что его нельзя реализавать "тупо на земле". Он неизбежно пойдет и под землей. Вплоть до тоннеля под Береговым проливом…Хотя строить его вряд ли придется с былым хозяином встречи в Анкоридже. Говорят, что республиканцы, да и вообще современные правые, сотканы из национализма, прагматизма и индустриализма. Трамп в Иране потерял две последних детали. В букмекерских конторах Уолл-стрита шансы на его импичмент оценивают больше семидесяти процентов. И Такер Карлсон из MAGA улетел и не обещал вернуться…То есть промежуточные выборы в Конгресс в октябре считают, что ими уже проиграны. Тогда к власти приходит Джей Ди Вэнс - единственный из команды Белого дома, кто был против иранской авантюры.Ох, не зря мы с коллегой Макеем подарили бывшему морпеху на сорокалетие тельняшку. Красивый девиз у американской морской пехоты: "Всегда верен". Надеюсь - здравому смыслу…Иран, если выстоит хотя бы сто дней, не распадется, а увеличится. Шииты из окрестных стран - Ирака, Бахрейна, Ливана, Азербайджана вдруг вспомнили подзабытый пролетарский клич об объединении. Или не только кровь людская, но и нефть земная - не водица?Кстати, Господь видимо не случайно разбросал нефтяные залежи по всей планете. Трамп понадеялся собрать весь ресурс "до кучи". Ну, как Вавилонскую башню.Не сложилось, как и тогда. Думал, будет диктовать цену нефтедоллара. И Китаю, и РФ, и всему миру. А диктует Россия. Точнее, друзьям - по договорам, остальным по бирже. Поэтому баланс будет колебаться вокруг двойной цены, заложенной в отечественный бюджет - где-то в районе 118. Чтобы было выгодно себе, чтобы Германия и Франция очнулись от русофобии, чтобы в Венгрии и Словакии заправлялось на заправках пол Европы. Чтобы Штаты, наконец, задумались о содеянном. И, чтобы экономика мира не остановилась вообще. Труба зовет только, когда она полная…"Тарзан-лэнд", то есть "земля Тарзана" скукоживается. Не зря наш президент любит тигров. А что касается старухи…И на нее случается проруха. Если слушать себя, а не быть собой.Мнение Дмитрия Выдрина о происходящем в мире - в материале издание Украина.ру Хайям против Хайята. Восточные арабески.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

