https://ukraina.ru/20260316/khamenei-opasalsya-chto-dolzhnost-verkhovnogo-lidera-zaymt-ego-syn-utverzhdaet-cbs-news-1076830895.html

Хаменеи опасался, что должность верховного лидера займёт его сын, утверждает CBS News

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, убитый американцами в первый день атаки на Исламскую Республику, опасался прихода к власти своего сына Моджтабы, утверждает CBS News со ссылкой на источники.

2026-03-16T04:34

новости

украина.ру

иран

сша

али хаменеи

дональд трамп

пентагон

владимир путин

удар по ирану

война в иране

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076602697_0:522:1726:1493_1920x0_80_0_0_1240dfd280d160691241acdf88595aee.jpg

"Старший Хаменеи опасался прихода к власти... Моджтабы Хаменеи, поскольку тот, по мнению источников, считался не очень умным и неподходящим для роли лидера", — говорится в материале американского телеканала.Информация о том, что совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи, была обнародована 9 марта. В этот же день президент России Владимир Путин поздравил Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием на этот пост.14 марта посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что в случае покушения на нового лидера Ирана США ждёт возмездие.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

