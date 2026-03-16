Хаменеи опасался, что должность верховного лидера займёт его сын, утверждает CBS News
2026-03-16T04:34
2026-03-16T04:36
Хаменеи опасался, что должность верховного лидера займёт его сын, утверждает CBS News

04:34 16.03.2026 (обновлено: 04:36 16.03.2026)
 
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, убитый американцами в первый день атаки на Исламскую Республику, опасался прихода к власти своего сына Моджтабы, утверждает CBS News со ссылкой на источники.
"Старший Хаменеи опасался прихода к власти... Моджтабы Хаменеи, поскольку тот, по мнению источников, считался не очень умным и неподходящим для роли лидера", — говорится в материале американского телеканала.
Информация о том, что совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи, была обнародована 9 марта. В этот же день президент России Владимир Путин поздравил Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием на этот пост.
14 марта посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что в случае покушения на нового лидера Ирана США ждёт возмездие.
В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.
04:47Брянский депутат предложил переименовать Киевский вокзал в Москве
04:45"Договариваться не с кем": эксперт раскрыл единственный сценарий выхода Трампа из войны с Ираном
04:34Хаменеи опасался, что должность верховного лидера займёт его сын, утверждает CBS News
04:30"Верба" будет эффективна при высадке десанта: Кнутов о применении Ираном российских ПЗРК
04:17Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза
04:15"Уже не президент мира, он выполняет заказы элиты" — Сидоров оценил перспективы Трампа
04:00"Удар по Ирану — это удар по Китаю": политолог о способах противодействия гегемонии США
03:56Фронтовая сводка за 15 марта от канала "Дневник Десантника"
03:43"Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FT
03:19События 15 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:02Война в Иране оказалась "некстати для Украины" — The American Conservative
02:39Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу "Дружба". Главное к этому часу
02:26Купянское направление: идут ожесточённые бои на севере города
02:08Великолепная шестёрка: сборная России на Паралимпиаде взяла третье место в медальном зачёте
01:40Российские войска продвигаются к Гуляйпольскому на Восточно-Запорожском направлении
01:26"Мы знаем одно наверняка — это произойдёт": Орбан обвинил Брюссель в подготовке Европы к войне
01:02Иран впервые применил сверхтяжёлые твердотопливные ракеты Sejjil. Главное к этому часу
00:45Канал "Дневник Десантника" доложил текущую обстановку на Харьковском направлении
00:30Тегеран не просил США о прекращении огня и не видит необходимости в переговорах. Главное к этому часу
00:12Силы ПВО за девять часов сбили 141 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Лента новостейМолния