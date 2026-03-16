"Уже не президент мира, он выполняет заказы элиты" — Сидоров оценил перспективы Трампа - 16.03.2026 Украина.ру
"Уже не президент мира, он выполняет заказы элиты" — Сидоров оценил перспективы Трампа
Образ Трампа как "президента мира" рушится на глазах. Войдя в милитаристскую колею, он пошел по пути предшественников, и даже его сторонники из движения MAGA начинают разочаровываться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-03-16T04:15
"Уже не президент мира, он выполняет заказы элиты" — Сидоров оценил перспективы Трампа

Образ Трампа как "президента мира" рушится на глазах. Войдя в милитаристскую колею, он пошел по пути предшественников, и даже его сторонники из движения MAGA начинают разочаровываться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Рассуждая о политическом будущем президента США, эксперт обратил внимание на изменение его имиджа. "И Трамп уже не президент мира, который хотел заняться реформами в США, а человек, который выполняет геополитические заказы элиты", — отметил Сидоров.
По его мнению, движение MAGA постепенно отходит от Трампа, считая, что он "предал святые идеалы", ради которых пришел к власти. Войдя в милитаристскую колею, он пошел по пути своих предшественников, которых он за это критиковал, подчеркнул собеседник Украина.ру.
"Сейчас в руководстве Ирана нет людей, готовых вернуться за стол переговоров с США. Но то, что Трампу надо выходить из этого конфликта, это очевидно", — добавил эксперт.
Если хозяин Белого дома не сделает этого до осени, то будет считаться военным президентом, который втянул США в очередной конфликт, уверен Сидоров.
"То, что демократы в США ради победы на выборах в Конгресс готовы пойти на расследование обстоятельство удара по школе для девочек в Минабе и найти виновного, уже говорит о многом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.
О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.
04:47Брянский депутат предложил переименовать Киевский вокзал в Москве
04:45"Договариваться не с кем": эксперт раскрыл единственный сценарий выхода Трампа из войны с Ираном
04:34Хаменеи опасался, что должность верховного лидера займёт его сын, утверждает CBS News
04:30"Верба" будет эффективна при высадке десанта: Кнутов о применении Ираном российских ПЗРК
04:17Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза
04:15"Уже не президент мира, он выполняет заказы элиты" — Сидоров оценил перспективы Трампа
04:00"Удар по Ирану — это удар по Китаю": политолог о способах противодействия гегемонии США
03:56Фронтовая сводка за 15 марта от канала "Дневник Десантника"
03:43"Идите на ***": в Москве отказали советникам Макрона, прилетевшим обсуждать переговоры по Украине — FT
03:19События 15 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:02Война в Иране оказалась "некстати для Украины" — The American Conservative
02:39Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу "Дружба". Главное к этому часу
02:26Купянское направление: идут ожесточённые бои на севере города
02:08Великолепная шестёрка: сборная России на Паралимпиаде взяла третье место в медальном зачёте
01:40Российские войска продвигаются к Гуляйпольскому на Восточно-Запорожском направлении
01:26"Мы знаем одно наверняка — это произойдёт": Орбан обвинил Брюссель в подготовке Европы к войне
01:02Иран впервые применил сверхтяжёлые твердотопливные ракеты Sejjil. Главное к этому часу
00:45Канал "Дневник Десантника" доложил текущую обстановку на Харьковском направлении
00:30Тегеран не просил США о прекращении огня и не видит необходимости в переговорах. Главное к этому часу
00:12Силы ПВО за девять часов сбили 141 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Лента новостейМолния