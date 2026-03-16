"Мертвая воронка": Кнутов раскрыл детали операции армии Израиля по подавлению ПВО Ирана

Израиль провел эффективную операцию по подавлению ПВО Ирана, используя аэробаллистические ракеты с дальностью до 1000 км. Самолеты при этом не входили в зону поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-03-16T05:45

Комментируя особенности воздушной войны на Ближнем Востоке, эксперт детализировал тактику Израиля. "Как подавлялась ПВО Ирана? Израильтяне применили аэробаллистические ракеты дальностью пуск от 500 до 1000 километров, которые шли на высоте 30-40 километров, где их не доставали зенитно-ракетные комплексы", — заявил Юрий Кнутов.По словам эксперта, выбор такой высоты был неслучаен — это позволило обойти зону поражения иранских ЗРК. "Потом они входили в мертвую воронку над станцией наведения ракет и уничтожали ее. Затем наносился удар по пусковым установкам", — пояснил собеседник.Кнутов подчеркнул, что ключевым преимуществом этой тактики стала безопасность израильских пилотов. Авиация действовала за пределами досягаемости иранских средств ПВО."То есть сами самолеты в зону поражения ПВО не входили и безопасность экипажей была гарантирована", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военного конфликта на Украине — в статье Дмитрия Ковалевича "Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

