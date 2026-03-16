"Договариваться не с кем": эксперт раскрыл единственный сценарий выхода Трампа из войны с Ираном
Выйти из войны с Ираном с минимальными потерями для имиджа у Трампа вряд ли получится. Сейчас в руководстве Ирана нет людей, готовых вернуться за стол переговоров с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
"Договариваться не с кем": эксперт раскрыл единственный сценарий выхода Трампа из войны с Ираном

04:45 16.03.2026
 
- РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Выйти из войны с Ираном с минимальными потерями для имиджа у Трампа вряд ли получится. Сейчас в руководстве Ирана нет людей, готовых вернуться за стол переговоров с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Отвечая на вопрос, как Трамп будет выходить из конфликта на Ближнем Востоке, эксперт описал возможный сценарий. По его словам, президент США может объявить о решении всех задач, после чего заявить, что Иран больше не может претендовать на лидерство в регионе, и передать дальнейшее урегулирование региональным державам.
"Сейчас в руководстве Ирана нет людей, готовых вернуться за стол переговоров с США", — подчеркнул Сидоров.
По словам политолога, затягивать конфликт с Ираном для американского лидера опасно. "Но то, что Трампу надо выходить из этого конфликта, это очевидно. Если он не сделает этого до осени, то будет считаться военным президентом, который втянул США в очередной конфликт", — добавил эксперт.
Сидоров обратил внимание на внутриполитическое давление на Трампа. "То, что демократы в США ради победы на выборах в Конгресс готовы пойти на расследование обстоятельство удара по школе для девочек в Минабе и найти виновного, уже говорит о многом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты американской политики — в статье Юрия Милославкого "Эпическая ярость рычащего льва и доктрина Вулфовица в исполнении коалиции Эпштейна. Тайны иранской войны" на сайте Украина.ру.
