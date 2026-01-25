Зеленский хамит Лукашенко и грозит Белоруссии. Итоги 25 января - 25.01.2026 Украина.ру
Зеленский хамит Лукашенко и грозит Белоруссии. Итоги 25 января
Зеленский хамит Лукашенко и грозит Белоруссии. Итоги 25 января
Владимир Зеленский в Литве заявил о желании сменить власть в Белоруссии
2026-01-25T19:00
2026-01-25T19:00
эксклюзив
хроники
александр лукашенко
светлана тихановская
владимир зеленский
белоруссия
украина
россия
ес
мид
Выступая на мероприятии, посвящённом 163-й годовщине Польского восстания Владимир Зеленский особое внимание уделил Белоруссии, словесно атаковав и президента РБ Александра Лукашенко."Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Белоруссии, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет ещё шанс. Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно", — отметил ЗеленскийОн заявил, что Белоруссия якобы находится в зависимости от России и вовлечена в СВО."Операторы российских реактивных "Шахедов" (БПЛА "Герань" — Ред.) работают по Украине в т.ч. с территории Белоруссии. Связь для ударов поддерживается с территории Белоруссии. Россия использует Белоруссию как полигон для шантажа Европы и мира "Орешниками"", — не унимался Зеленский.Он заявил, что "промышленность Белоруссии работает" на СВО, а торговые связи республики якобы помогают России компоненты, "которые нужны, чтобы строить угрозу против всех &lt;...&gt; в Европе".Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, для Европы критически важно "не потерять ни один из народов, которые живут свободно"."Именно поэтому для Европы критически важно не терять время", — подчеркнул Зеленкий.Примечательно, что в Вильнюсе Зеленский также встретился с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской."Я благодарила его за историческую речь, в которой треть занимала речь о Белоруссии. Это историческая речь, я так считаю. И я сказала, что здесь много белорусов в Литве, в Польше, которые воевали на Украине, как много ещё воюет, и что мы рядом с Украиной – это наше общее дело", – заявила Тихановская.Тихановская попросила Зеленского назначить нового специального представителя по Белоруссии. Её не устраивает Игорь Кизим, который ранее был послом Украины в Белоруссии. По словам Тихановской, Зеленский согласился с ней.Также она заявила, что не собирается переезжать в Польшу."Я здесь пока", — указала Тихановская.Ранее, в октябре, власти Литвы понизили уровень охраны Тихановской"На основании оценки ситуации с безопасностью и оценки рисков было принято решение Службы безопасности руководства о снижении уровня применяемой защиты", — заявил тогда глава МИД Литвы Кестутис Будрис.Охрану Тихановской передали из Службы безопасности руководства в Бюро криминальной полиции. Таким образом её стали охранять не как "главу государства", а как лицо, которому может угрожать опасность, — на уровне свидетелей или потерпевших.На Украине, в Белоруссии и России уже отреагировали на слова Зеленского. Так, в соцсетях украинцы вспомнили о том, что на самом деле в стране."Зеленский "Пока белому шпицу Лукашенко дано больше прав, чем народу Белоруссии к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить и я уверен будет ещё шанс". В это же время в ТЦК Ровно избивают мобилизованных, а в Полтаве полицаи бусифицируют мужчину прямо из туалета на АЗС. Защитник прав угнетённых выискался…", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".К этой заметке были прикреплены видео из Ровно и Полтавы.Белорусский журналист Григорий Азарёнок также вспомнил об ущемлении прав украинцев. Он выложил видео из Харькова, где военкомы схватили в подземном переходе мужчину."Права украинцев, которым, по мнению просроченного, не хватает белорусам. Харьков", — прокомментировал Азарёнок видео.Российский военкор Евгений Поддубный отметил, что Зеленский провоцирует Европу, чтобы та активнее вмешивалась в дела Белоруссии."Зеленский снова решил уколоть Белоруссию. Сначала на ВЭФ в Давосе, а сейчас выступая на непонятном мероприятии в Литве, украинский гражданин рассказывает как "страдают бесправные белорусы", а сама республика превратилась в российский военный полигон. Зеленский очень хочет, чтобы Белоруссия впала в политический хаос и убилась о свой "майдан". Выступая сегодня перед европейцами киевский главарь вновь призывает Евросоюз к провокациям в отношении наших белорусских друзей", — отметил Поддубный.Российский историк Александр Дюков указал, что если бы в 2020 году в Белоруссии произошёл бы государственный переворот, и у РБ, и у РФ было бы гораздо больше проблем."Зеленский сегодня в Вильнюсе говорил, что попытку переворота 2020 года в Белоруссии ЕС надо было доводить до конца. На самом деле он прав - удайся переворот, Белоруссия пошла бы по украинскому пути, а Россия имела бы на порядок больше проблем", — отметил Дюков.Он также отмечал, что кое-кто и в России говорил, что "надо начинать работать с оппозицией, которая якобы не антироссийская". Некоторые и вовсе заявляли, что Лукашенко якобы потерял власть."А Лукашенко выстоял, победил и помог тем самым России", — писал историк.Дюков также напомнил, как белорусские оппозиционные СМИ писали о якобы "эвакуации" Лукашенко из президентского дворца."Измены не произошло. Не поддались белорусские силовики на революционные призывы. Остались верны главнокомандующему и Родине, а не заплутали в идеологических фантомах", — вспомнил Дюков.На Украине также припомнили Зеленскому, что он предпочитает путешествовать по другим государствам в то время, как Киев переживает энергетический коллапс."Зеленский решил не возвращаться со Швейцарии в холодную и темную Украину на фоне блэкаутов. Хотя перед Давосом он рассказывал всем, что будет в Украине вместе с украинским народом в это сложное время. Наверное решил уже все проблемы и украинцы уже в тепле и со светом. Можно ехать в Литву делать очередные никому не нужные громкие заявления", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, это в очередной раз доказывает, что "слова Зеленского ничего не стоят", а украинцы для него — "расходник и рабы системы".Психологический портрет Зеленского — в статье Евгении Кондаковой "Владимир Зеленский – "жулик" и "тиран", переодевшийся по указке Трампа, – отмечает день рождения".
Зеленский хамит Лукашенко и грозит Белоруссии. Итоги 25 января

19:00 25.01.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский и Гитанас Науседа с жёнами
Владимир Зеленский и Гитанас Науседа с жёнами - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский в Литве заявил о желании сменить власть в Белоруссии
Выступая на мероприятии, посвящённом 163-й годовщине Польского восстания Владимир Зеленский особое внимание уделил Белоруссии, словесно атаковав и президента РБ Александра Лукашенко.
"Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Белоруссии, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет ещё шанс. Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно", — отметил Зеленский
Он заявил, что Белоруссия якобы находится в зависимости от России и вовлечена в СВО.
"Операторы российских реактивных "Шахедов" (БПЛА "Герань" — Ред.) работают по Украине в т.ч. с территории Белоруссии. Связь для ударов поддерживается с территории Белоруссии. Россия использует Белоруссию как полигон для шантажа Европы и мира "Орешниками"", — не унимался Зеленский.
Он заявил, что "промышленность Белоруссии работает" на СВО, а торговые связи республики якобы помогают России компоненты, "которые нужны, чтобы строить угрозу против всех <...> в Европе".
Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, для Европы критически важно "не потерять ни один из народов, которые живут свободно".
"Именно поэтому для Европы критически важно не терять время", — подчеркнул Зеленкий.
Примечательно, что в Вильнюсе Зеленский также встретился с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской.
"Я благодарила его за историческую речь, в которой треть занимала речь о Белоруссии. Это историческая речь, я так считаю. И я сказала, что здесь много белорусов в Литве, в Польше, которые воевали на Украине, как много ещё воюет, и что мы рядом с Украиной – это наше общее дело", – заявила Тихановская.
Тихановская попросила Зеленского назначить нового специального представителя по Белоруссии. Её не устраивает Игорь Кизим, который ранее был послом Украины в Белоруссии. По словам Тихановской, Зеленский согласился с ней.
Также она заявила, что не собирается переезжать в Польшу.
"Я здесь пока", — указала Тихановская.
Ранее, в октябре, власти Литвы понизили уровень охраны Тихановской
"На основании оценки ситуации с безопасностью и оценки рисков было принято решение Службы безопасности руководства о снижении уровня применяемой защиты", — заявил тогда глава МИД Литвы Кестутис Будрис.
Охрану Тихановской передали из Службы безопасности руководства в Бюро криминальной полиции. Таким образом её стали охранять не как "главу государства", а как лицо, которому может угрожать опасность, — на уровне свидетелей или потерпевших.
На Украине, в Белоруссии и России уже отреагировали на слова Зеленского. Так, в соцсетях украинцы вспомнили о том, что на самом деле в стране.
"Зеленский "Пока белому шпицу Лукашенко дано больше прав, чем народу Белоруссии к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить и я уверен будет ещё шанс". В это же время в ТЦК Ровно избивают мобилизованных, а в Полтаве полицаи бусифицируют мужчину прямо из туалета на АЗС. Защитник прав угнетённых выискался…", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".
К этой заметке были прикреплены видео из Ровно и Полтавы.
Белорусский журналист Григорий Азарёнок также вспомнил об ущемлении прав украинцев. Он выложил видео из Харькова, где военкомы схватили в подземном переходе мужчину.
"Права украинцев, которым, по мнению просроченного, не хватает белорусам. Харьков", — прокомментировал Азарёнок видео.
Российский военкор Евгений Поддубный отметил, что Зеленский провоцирует Европу, чтобы та активнее вмешивалась в дела Белоруссии.
"Зеленский снова решил уколоть Белоруссию. Сначала на ВЭФ в Давосе, а сейчас выступая на непонятном мероприятии в Литве, украинский гражданин рассказывает как "страдают бесправные белорусы", а сама республика превратилась в российский военный полигон. Зеленский очень хочет, чтобы Белоруссия впала в политический хаос и убилась о свой "майдан". Выступая сегодня перед европейцами киевский главарь вновь призывает Евросоюз к провокациям в отношении наших белорусских друзей", — отметил Поддубный.
Гитанас Науседа и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
13:00
Зеленский в Литве, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 январяВладимир Зеленский с женой Еленой прибыл в Литву. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Российский историк Александр Дюков указал, что если бы в 2020 году в Белоруссии произошёл бы государственный переворот, и у РБ, и у РФ было бы гораздо больше проблем.
"Зеленский сегодня в Вильнюсе говорил, что попытку переворота 2020 года в Белоруссии ЕС надо было доводить до конца. На самом деле он прав - удайся переворот, Белоруссия пошла бы по украинскому пути, а Россия имела бы на порядок больше проблем", — отметил Дюков.
Он также отмечал, что кое-кто и в России говорил, что "надо начинать работать с оппозицией, которая якобы не антироссийская". Некоторые и вовсе заявляли, что Лукашенко якобы потерял власть.
"А Лукашенко выстоял, победил и помог тем самым России", — писал историк.
Дюков также напомнил, как белорусские оппозиционные СМИ писали о якобы "эвакуации" Лукашенко из президентского дворца.
"Измены не произошло. Не поддались белорусские силовики на революционные призывы. Остались верны главнокомандующему и Родине, а не заплутали в идеологических фантомах", — вспомнил Дюков.
На Украине также припомнили Зеленскому, что он предпочитает путешествовать по другим государствам в то время, как Киев переживает энергетический коллапс.
"Зеленский решил не возвращаться со Швейцарии в холодную и темную Украину на фоне блэкаутов. Хотя перед Давосом он рассказывал всем, что будет в Украине вместе с украинским народом в это сложное время. Наверное решил уже все проблемы и украинцы уже в тепле и со светом. Можно ехать в Литву делать очередные никому не нужные громкие заявления", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
По словам авторов канала, это в очередной раз доказывает, что "слова Зеленского ничего не стоят", а украинцы для него — "расходник и рабы системы".
Психологический портрет Зеленского — в статье Евгении Кондаковой "Владимир Зеленский – "жулик" и "тиран", переодевшийся по указке Трампа, – отмечает день рождения".
