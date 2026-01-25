https://ukraina.ru/20260125/zelenskiy-khamit-lukashenko-i-grozit-belorussii-itogi-25-yanvarya-1074790968.html

Зеленский хамит Лукашенко и грозит Белоруссии. Итоги 25 января

Владимир Зеленский в Литве заявил о желании сменить власть в Белоруссии

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074790778_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_7d3fb3e16c28c1abc84950866a2c7e64.jpg.webp

Выступая на мероприятии, посвящённом 163-й годовщине Польского восстания Владимир Зеленский особое внимание уделил Белоруссии, словесно атаковав и президента РБ Александра Лукашенко."Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Белоруссии, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет ещё шанс. Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно", — отметил ЗеленскийОн заявил, что Белоруссия якобы находится в зависимости от России и вовлечена в СВО."Операторы российских реактивных "Шахедов" (БПЛА "Герань" — Ред.) работают по Украине в т.ч. с территории Белоруссии. Связь для ударов поддерживается с территории Белоруссии. Россия использует Белоруссию как полигон для шантажа Европы и мира "Орешниками"", — не унимался Зеленский.Он заявил, что "промышленность Белоруссии работает" на СВО, а торговые связи республики якобы помогают России компоненты, "которые нужны, чтобы строить угрозу против всех <...> в Европе".Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, для Европы критически важно "не потерять ни один из народов, которые живут свободно"."Именно поэтому для Европы критически важно не терять время", — подчеркнул Зеленкий.Примечательно, что в Вильнюсе Зеленский также встретился с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской."Я благодарила его за историческую речь, в которой треть занимала речь о Белоруссии. Это историческая речь, я так считаю. И я сказала, что здесь много белорусов в Литве, в Польше, которые воевали на Украине, как много ещё воюет, и что мы рядом с Украиной – это наше общее дело", – заявила Тихановская.Тихановская попросила Зеленского назначить нового специального представителя по Белоруссии. Её не устраивает Игорь Кизим, который ранее был послом Украины в Белоруссии. По словам Тихановской, Зеленский согласился с ней.Также она заявила, что не собирается переезжать в Польшу."Я здесь пока", — указала Тихановская.Ранее, в октябре, власти Литвы понизили уровень охраны Тихановской"На основании оценки ситуации с безопасностью и оценки рисков было принято решение Службы безопасности руководства о снижении уровня применяемой защиты", — заявил тогда глава МИД Литвы Кестутис Будрис.Охрану Тихановской передали из Службы безопасности руководства в Бюро криминальной полиции. Таким образом её стали охранять не как "главу государства", а как лицо, которому может угрожать опасность, — на уровне свидетелей или потерпевших.На Украине, в Белоруссии и России уже отреагировали на слова Зеленского. Так, в соцсетях украинцы вспомнили о том, что на самом деле в стране."Зеленский "Пока белому шпицу Лукашенко дано больше прав, чем народу Белоруссии к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить и я уверен будет ещё шанс". В это же время в ТЦК Ровно избивают мобилизованных, а в Полтаве полицаи бусифицируют мужчину прямо из туалета на АЗС. Защитник прав угнетённых выискался…", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".К этой заметке были прикреплены видео из Ровно и Полтавы.Белорусский журналист Григорий Азарёнок также вспомнил об ущемлении прав украинцев. Он выложил видео из Харькова, где военкомы схватили в подземном переходе мужчину."Права украинцев, которым, по мнению просроченного, не хватает белорусам. Харьков", — прокомментировал Азарёнок видео.Российский военкор Евгений Поддубный отметил, что Зеленский провоцирует Европу, чтобы та активнее вмешивалась в дела Белоруссии."Зеленский снова решил уколоть Белоруссию. Сначала на ВЭФ в Давосе, а сейчас выступая на непонятном мероприятии в Литве, украинский гражданин рассказывает как "страдают бесправные белорусы", а сама республика превратилась в российский военный полигон. Зеленский очень хочет, чтобы Белоруссия впала в политический хаос и убилась о свой "майдан". Выступая сегодня перед европейцами киевский главарь вновь призывает Евросоюз к провокациям в отношении наших белорусских друзей", — отметил Поддубный.Российский историк Александр Дюков указал, что если бы в 2020 году в Белоруссии произошёл бы государственный переворот, и у РБ, и у РФ было бы гораздо больше проблем."Зеленский сегодня в Вильнюсе говорил, что попытку переворота 2020 года в Белоруссии ЕС надо было доводить до конца. На самом деле он прав - удайся переворот, Белоруссия пошла бы по украинскому пути, а Россия имела бы на порядок больше проблем", — отметил Дюков.Он также отмечал, что кое-кто и в России говорил, что "надо начинать работать с оппозицией, которая якобы не антироссийская". Некоторые и вовсе заявляли, что Лукашенко якобы потерял власть."А Лукашенко выстоял, победил и помог тем самым России", — писал историк.Дюков также напомнил, как белорусские оппозиционные СМИ писали о якобы "эвакуации" Лукашенко из президентского дворца."Измены не произошло. Не поддались белорусские силовики на революционные призывы. Остались верны главнокомандующему и Родине, а не заплутали в идеологических фантомах", — вспомнил Дюков.На Украине также припомнили Зеленскому, что он предпочитает путешествовать по другим государствам в то время, как Киев переживает энергетический коллапс."Зеленский решил не возвращаться со Швейцарии в холодную и темную Украину на фоне блэкаутов. Хотя перед Давосом он рассказывал всем, что будет в Украине вместе с украинским народом в это сложное время. Наверное решил уже все проблемы и украинцы уже в тепле и со светом. Можно ехать в Литву делать очередные никому не нужные громкие заявления", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, это в очередной раз доказывает, что "слова Зеленского ничего не стоят", а украинцы для него — "расходник и рабы системы".Психологический портрет Зеленского — в статье Евгении Кондаковой "Владимир Зеленский – "жулик" и "тиран", переодевшийся по указке Трампа, – отмечает день рождения".

