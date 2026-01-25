https://ukraina.ru/20260125/vladimir-zelenskiy--zhulik-i-tiran-pereodevshiysya-po-ukazke-trampa--otmechaet-den-rozhdeniya-1074737185.html

Владимир Зеленский – "жулик" и "тиран", переодевшийся по указке Трампа, – отмечает день рождения

25 января главе киевского режима Владимиру Зеленскому исполняется 48 лет. Предыдущий год его жизни больше запомнился не решениями и действиями как главы государства, хоть и нелегитимного, а дерзкими выходками и скандалами мирового масштаба

2025 год начался для Зеленского сразу же с громкого скандала. 28 февраля Дональд Трамп, ставший президентом США во второй раз, через пять недель после инаугурации принял главу киевского режима в Белом доме. Однако вместо того, чтобы установить контакт с новой американской администрацией и получать помощь в не меньших объёмах, чем от предыдущего президента США демократа Джо Байдена, эффект получился прямо противоположным.Трамп сказал, что Украина находится в большой беде и не выигрывает в конфликте с Россией, после чего Зеленский стал возражать, перебивал, на что президент вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом посоветовали гостю быть благодарным за поддержку, оказанную Вашингтоном с начала СВО."У вас нет карт. Вы загнаны туда. Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом Вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня. Я не хочу прекращения огня. Я хочу идти дальше, и я хочу этого", - заявил Трамп.Оксана Маркарова, бывшая тогда послом Украины в США, пребывала в шоке от происходящего и не могла скрывать своих эмоций.Ко всему прочему эта скандальная сцена между политиками двух стран транслировалась в прямом эфире американских телеканалов.После разговора на повышенных тонах, как сообщил телеканалу CBS сотрудник администрации, госсекретарь Марко Рубио и на тот момент советник президента по национальной безопасности (а ныне постпред США при ООН) Майкл Уолтц вывели украинскую делегацию из Овального кабинета и потребовали, чтобы она покинула Белый дом досрочно.За такое поведение бывший советник президента Стивен Бэннон позже в интервью телеканалу Sky News назвал Зеленского "жуликом и подонком".А как его только ни называл Трамп на протяжении 2025 года: и "диктатором" (из-за непроведения президентских выборов на Украине), и "главным препятствием на пути к миру" (отмечая, что он затягивает процесс урегулирования, в то время как президент РФ Владимир Путин готов к переговорам).А в начале января 2026 года издание Politico написало, что глава киевского режима до сих пор не может отойти от того скандала в Овальном кабинете."Зеленский, по словам одного из европейских чиновников, всё ещё психологически травмирован февральской "катастрофической" встречей с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, поэтому хочет явной поддержки Европы", - рассказал Politico европейский чиновник, не пожелавший назвать имя.Но из-за психологической ли травмы Зеленский нуждается в поддержке Европы? Гораздо более вероятно, чтобы укрепить позиции ВСУ на фронте, где стратегическое преимущество по всей линии соприкосновения принадлежит российским войскам.Отправной точкой февральского скандала, как сообщили источники портала Axios, стали вовсе не слова Зеленского, а его внешний вид. В Вашингтон он приехал в чёрном поло с длинными рукавами и вышитым тризубом, Трамп, который как всегда был одет с иголочки, не стал скрывать своего недовольства, и спросил Зеленского в лоб, есть ли вообще у него костюм, тот ответил положительно."Некоторые американцы недовольны тем, что Вы не уважаете официальный стиль", - продолжил президент США.После этого к внешнему виду главы киевского режима было приковано пристальное внимание. Мировые бренды были готовы пошить для него деловой костюм. Зеленский же ещё тогда, в Овальном кабинете, отвечая на вопрос одного из американских журналистов, заявил, что наденет костюм, когда завершится вооружённый конфликт на Украине.Принципиальность – это выглядит круто, но финансовую и военную помощь, в которой Киев остро нуждается, она не обеспечит. Поэтому уже в апреле Зеленский появился на похоронах Папы Римского Франциска в чёрном приталенном пиджаке с воротником-стойкой и накладными карманами, тем самым сохранив военный стиль, а ещё нарушив протокол – ни галстука, ни бабочки, обязательных для таких церемоний, на нём не было. Тем не менее, внешний вид Зеленского стал основанием для разговоров о его возвращении к деловому стилю спустя три года. В таком же образе украинский лидер появился на июньской встрече с королём Великобритании Карлом III и премьер-министром королевства Киром Стармером, а также на июньском саммите НАТО в Гааге. А строгий костюм (только без галстука) Зеленский приберёг для особого случая – на переговоры в Белом доме 18 августа. Трамп, увидев его, сказал, что он выглядит "потрясающе".В этом же костюме глава киевского режима выступал через месяц на Генеральной Ассамблее ООН. Но в этот раз костюм и его цвет, который выглядит по-разному в зависимости от освещения, уже так пристально не рассматривали, поскольку были гораздо более примечательные моменты. На кадрах украинских телеканалов зал во время выступления Зеленского 24 сентября полный, а на снимках фотографов агентств Reuters и Associated Press – полупустой, из-за чего западные журналисты уличили украинские СМИ в монтаже или использовании искусственного интеллекта для создания эффекта аншлага. А что? Все же помнят картинку Зеленского в зале, слушающего выступление Зеленского, в 2023 году в эфире телеканала "1+1".Украинский лидер принципиально на публике не говорит на русском, хотя это его родной язык, из-за чего периодически попадает впросак. Так и получилось в Нью-Йорке, где он на заседании Совета Безопасности ООН выступал на английском."Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары", - заявил Зеленский, перепутав слова skis ("лыжи") и skyes ("небо"), имея ввиду укрепление противовоздушной обороны.В декабре на саммите в Брюсселе глава киевского режима сказал: "Если Европа сейчас не примет решение, тогда все войны, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности, будут бессмысленными" – использовав вместо "words" (слова) "wars" (войны).Путался Зеленский не только в английском языке, но и в именах. На пресс-конференции в Варшаве по итогам переговоров он заявил: "Мы говорили об этом сегодня с Карлом". А президента Польши зовут Кароль Навроцкий. Может, ему привиделось, что он разговаривал с королём Великобритании Карлом III?Был в 2025 году и другой запоминающийся момент, связанный с Польшей. В июле Анджей Дуда, будучи ещё главой государства, рассказал в интервью RMF24 о беседе, в которой Зеленский признался, что ничего не знает о Волынской резне: "Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: "Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни. Нам об этом не рассказывали в школе".Эту новость прокомментировал МИД РФ: "Хотя Анджей Дуда поверил или сделал вид, что поверил Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык лгать, что, не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же он безграмотная бестолочь. Впрочем, одно другому не мешает".Российские дипломаты отметили, что каждый украинский школьник, получивший среднее образовательное учреждение в 1980-е - 1990-е годы, должен знать о том, что бандеровцы и мельниковцы устраивали террор против мирного населения. Зеленский выпустился из Криворожского лицея №95 в 1995-м."То есть историю ХХ века, которая преподаётся в старших классах, он проходил на Украине после распада СССР. Даже в школьных учебниках Украинской ССР, на основе которых, скорее всего, и писались первые учебники "независимой" Украины, не скрывались и не ретушировались преступления украинских коллаборационистов - пособников гитлеровцев. <…> Зеленский кичился тем, что хорошо учился и даже планировал поступать в МГИМО, то есть двоечником он себя явно не считал", - говорится в заявлении МИД РФ.Посмотрим, чем запомнится следующий год жизни Зеленского. Хотелось бы, чтобы заключением мирной сделки, но не исключено, что так же – скандальными выходками.Читайте также: Репутация в унитазе. Янукович как зеркало страха Зеленского

