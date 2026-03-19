https://ukraina.ru/20260319/zayavleniya-trampa-nedolgovechny-ivanov-isklyuchil-obmen-razveddannymi-mezhdu-rossiey-i-ssha-1076951908.html

"Заявления Трампа недолговечны": Иванов исключил обмен разведданными между Россией и США

"Заявления Трампа недолговечны": Иванов исключил обмен разведданными между Россией и США - 19.03.2026 Украина.ру

"Заявления Трампа недолговечны": Иванов исключил обмен разведданными между Россией и США

Оснований для обмена разведданными между Россией и США нет, поскольку помощь Вашингтона Киеву несопоставима с поддержкой Москвой Тегерана. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2026-03-19T04:40

2026-03-19T04:40

2026-03-19T04:40

новости

сша

иран

россия

дональд трамп

нато

украина.ру

война в иране

главные новости

разведданные

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_0f2d5f83b90e4a47acf57f7ea5fc82c6.jpg

14 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Россия может "немного помогать" Ирану, потому что "мы передаем Украине некоторые сведения".Отвечая на вопрос о возможной сделке, Иванов заявил, что оснований для такого обмена нет. По его словам, помощь США Украине и России Ирану несопоставимы по масштабам.Он призвал не доверять громким заявлениям американского президента. "К тому же я бы не стал принимать в расчет устные заявления президента Трампа, так как они часто носят противоречивый характер и недолговечны", — добавил Иванов.Эксперт напомнил, что постпред США при НАТО 13 марта заявил об отсутствии свидетельств участия России в войне на стороне Ирана. Однако в будущем ситуация может измениться."Можно полагать, что это не означает, что в будущем в случае ухудшения положения Ирана Россия не станет, например, делиться с Ираном разведданными. Традиционно в дипломатии больше доверия к письменным договоренностям", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.О том, почему ход весенней кампании на Украине будет зависеть от ситуации в Иране — в материале "Сергей Ищенко: Если Украина вступит в войну с Ираном, до нее дотянутся ракетами "Хорремшахр" и "Саджиль" на сайте Украина.ру.

сша

иран

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

