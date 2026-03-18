"Просто твари": Примаков резко отреагировал на решение Варшавы по экстрадиции Бутягина

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков выступил с резким осуждением решения польского суда об экстрадиции на Украину российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина

2026-03-18T18:34

Свою позицию он изложил на своей странице в соцсетях, назвав польские власти "тварями" и призвав сделать пребывание поляков в России "максимально плохим"."Вот твари же. Просто твари", — написал Евгений Примаков, комментируя решение варшавского суда. По его словам, польские власти "реально решили отдать ученого — не политика, не военного человека, а ученого — на буквально мучения и смерть".Глава Россотрудничества также выразил личную позицию относительно возможных ответных мер. Он считает необходимым, чтобы "диппредставительствам и компаниям, официальным и частным лицам из Польши было в России максимально плохо". Примаков признал, что подобный подход могут назвать "захватом заложников", однако, по его мнению, другого выбора в отношении государства, которое "скармливает наших людей чертям", не остаётся.Ранее окружной суд Варшавы удовлетворил запрос украинской стороны об экстрадиции заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. Учёный был задержан в Польше в декабре 2025 года, когда направлялся с лекциями в Европу.Украина обвиняет археолога в проведении якобы "незаконных раскопок в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия". Сумма ущерба, по версии украинских властей, оценивается более чем в 200 млн гривен (около 371 миллиона рублей). В пресс-службе Эрмитажа, где работал учёный, подчеркнули, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти. Защита Бутягина намерена обжаловать судебное решение.На эту и другие тему в публикации "Польша не информирует о судьбе археолога Бутягина, ЕС и Британия шантажируют США. Новости к этому часу" на сайте Украина.ру.

