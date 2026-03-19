https://ukraina.ru/20260319/kontseptsiya-strategicheskogo-paralicha-ivanov-o-tom-kak-tramp-budet-vykruchivatsya-v-irane-1076954124.html
"Концепция стратегического паралича": Иванов о том, как Трамп будет выкручиваться в Иране
Шансов на быструю и легкую победу у США нет, а время поджимает. В этой ситуации Трампу придется довольствоваться малым и объявлять успехом то, что успехом не является. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2026-03-19T05:15
новости
иран
сша
ирак
дональд трамп
украина.ру
война
главные новости
главное
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:118:2876:1736_1920x0_80_0_0_a9e233f7108d13c11707f3a32a7e7531.jpg
иран
сша
ирак
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_837c419ec1eea95d1582419f6647870e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, ирак, дональд трамп, украина.ру, война, главные новости, главное, выборы, ближний восток, украина.ру дзен
Новости, Иран, США, Ирак, Дональд Трамп, Украина.ру, война, Главные новости, главное, выборы, Ближний Восток, Украина.ру Дзен
Отвечая на вопрос о возможных действиях США в ближайшие месяцы, Иванов заявил, что вероятность широкомасштабной наземной операции невелика. По мнению аналитика, вероятность наземной операции невелика, так как скорее всего США пришлось бы действовать в одиночку, а имеющихся в этом регионе сил недостаточно.
"Проамериканских оппозиционных сил в Иране тоже нет, поэтому мало нанести поражение вооруженным силам. Необходимо иметь достаточно сил для контроля территории", — пояснил эксперт.
Он напомнил печальный опыт США в Ираке. "Мы видели, как быстро США одержали военную победу в Ираке в 2003 году, и как быстро потерпели поражение в постконфликтной ситуации. Иран – более сложный случай", — добавил Иванов.
По его словам, Трампу остается только один путь. "В пределах трех месяцев до вмешательства Конгресса поражать цели на территории Ирана, уничтожая промышленность и инфраструктуру страны, и тем самым оказывать давление на руководство и население в рамках американской концепции стратегического паралича", — пояснил собеседник издания.