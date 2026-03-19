"Концепция стратегического паралича": Иванов о том, как Трамп будет выкручиваться в Иране

"Концепция стратегического паралича": Иванов о том, как Трамп будет выкручиваться в Иране - 19.03.2026 Украина.ру

"Концепция стратегического паралича": Иванов о том, как Трамп будет выкручиваться в Иране

Шансов на быструю и легкую победу у США нет, а время поджимает. В этой ситуации Трампу придется довольствоваться малым и объявлять успехом то, что успехом не является. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2026-03-19T05:15

2026-03-19T05:15

2026-03-19T05:15

Отвечая на вопрос о возможных действиях США в ближайшие месяцы, Иванов заявил, что вероятность широкомасштабной наземной операции невелика. По мнению аналитика, вероятность наземной операции невелика, так как скорее всего США пришлось бы действовать в одиночку, а имеющихся в этом регионе сил недостаточно. "Проамериканских оппозиционных сил в Иране тоже нет, поэтому мало нанести поражение вооруженным силам. Необходимо иметь достаточно сил для контроля территории", — пояснил эксперт.Он напомнил печальный опыт США в Ираке. "Мы видели, как быстро США одержали военную победу в Ираке в 2003 году, и как быстро потерпели поражение в постконфликтной ситуации. Иран – более сложный случай", — добавил Иванов.По его словам, Трампу остается только один путь. "В пределах трех месяцев до вмешательства Конгресса поражать цели на территории Ирана, уничтожая промышленность и инфраструктуру страны, и тем самым оказывать давление на руководство и население в рамках американской концепции стратегического паралича", — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.Также по теме "Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, ирак, дональд трамп, украина.ру, война, главные новости, главное, выборы, ближний восток, украина.ру дзен