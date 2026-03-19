"Концепция стратегического паралича": Иванов о том, как Трамп будет выкручиваться в Иране - 19.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260319/kontseptsiya-strategicheskogo-paralicha-ivanov-o-tom-kak-tramp-budet-vykruchivatsya-v-irane-1076954124.html
"Концепция стратегического паралича": Иванов о том, как Трамп будет выкручиваться в Иране
"Концепция стратегического паралича": Иванов о том, как Трамп будет выкручиваться в Иране - 19.03.2026 Украина.ру
"Концепция стратегического паралича": Иванов о том, как Трамп будет выкручиваться в Иране
Шансов на быструю и легкую победу у США нет, а время поджимает. В этой ситуации Трампу придется довольствоваться малым и объявлять успехом то, что успехом не является. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2026-03-19T05:15
2026-03-19T05:15
новости
иран
сша
ирак
дональд трамп
украина.ру
война
главные новости
главное
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:118:2876:1736_1920x0_80_0_0_a9e233f7108d13c11707f3a32a7e7531.jpg
Отвечая на вопрос о возможных действиях США в ближайшие месяцы, Иванов заявил, что вероятность широкомасштабной наземной операции невелика. По мнению аналитика, вероятность наземной операции невелика, так как скорее всего США пришлось бы действовать в одиночку, а имеющихся в этом регионе сил недостаточно. "Проамериканских оппозиционных сил в Иране тоже нет, поэтому мало нанести поражение вооруженным силам. Необходимо иметь достаточно сил для контроля территории", — пояснил эксперт.Он напомнил печальный опыт США в Ираке. "Мы видели, как быстро США одержали военную победу в Ираке в 2003 году, и как быстро потерпели поражение в постконфликтной ситуации. Иран – более сложный случай", — добавил Иванов.По его словам, Трампу остается только один путь. "В пределах трех месяцев до вмешательства Конгресса поражать цели на территории Ирана, уничтожая промышленность и инфраструктуру страны, и тем самым оказывать давление на руководство и население в рамках американской концепции стратегического паралича", — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.Также по теме "Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США" на сайте Украина.ру.
иран
сша
ирак
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_837c419ec1eea95d1582419f6647870e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, ирак, дональд трамп, украина.ру, война, главные новости, главное, выборы, ближний восток, украина.ру дзен
Новости, Иран, США, Ирак, Дональд Трамп, Украина.ру, война, Главные новости, главное, выборы, Ближний Восток, Украина.ру Дзен

"Концепция стратегического паралича": Иванов о том, как Трамп будет выкручиваться в Иране

05:15 19.03.2026
 
© Фото : fonwall.ru
- РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фото : fonwall.ru
Читать в
ДзенTelegram
Шансов на быструю и легкую победу у США нет, а время поджимает. В этой ситуации Трампу придется довольствоваться малым и объявлять успехом то, что успехом не является. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Отвечая на вопрос о возможных действиях США в ближайшие месяцы, Иванов заявил, что вероятность широкомасштабной наземной операции невелика. По мнению аналитика, вероятность наземной операции невелика, так как скорее всего США пришлось бы действовать в одиночку, а имеющихся в этом регионе сил недостаточно.
"Проамериканских оппозиционных сил в Иране тоже нет, поэтому мало нанести поражение вооруженным силам. Необходимо иметь достаточно сил для контроля территории", — пояснил эксперт.
Он напомнил печальный опыт США в Ираке. "Мы видели, как быстро США одержали военную победу в Ираке в 2003 году, и как быстро потерпели поражение в постконфликтной ситуации. Иран – более сложный случай", — добавил Иванов.
По его словам, Трампу остается только один путь. "В пределах трех месяцев до вмешательства Конгресса поражать цели на территории Ирана, уничтожая промышленность и инфраструктуру страны, и тем самым оказывать давление на руководство и население в рамках американской концепции стратегического паралича", — пояснил собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАИракДональд ТрампУкраина.рувойнаГлавные новостиглавноевыборыБлижний ВостокУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
