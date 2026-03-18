Российские паралимпийцы совершили подвиг - Путин

Паралимпийцы из России продемонстрировали удивительные результаты и настоящий подвиг. Об этом 18 марта на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин

2026-03-18T18:43

Министр спорта Михаил Дегтярёв доложил на совещании об успехах российских паралимпийцев. По его словам, Паралимпийские игры в Италии имели особое значение. "Впервые за 12 лет наши атлеты выступали под российским флагом. Сборная была представлена в трёх видах спорта из шести: в лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде. В кёрлинге на колясках, биатлоне и следж-хоккее мы пока не допущены и ведём борьбу в судах, - сказал министр. - Все наши шесть паралимпийцев показали себя настоящими героями". По итогам состязаний чемпионами и призёрами стали лыжники Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Алексей Бугаев, Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным. "Они взяли 12 медалей, из которых восемь – золотые. Результат обеспечил России место в тройке в общекомандном зачёте, что является рекордом. Вся иностранная пресса гудит, у мировой общественности шок. Это притом что, например, за сборную Китая выступало 70 параатлетов, вторыми стали американцы – у них 68, а всего в Играх приняло участие более 600 спортсменов. Благодаря победам спортивный мир заново привыкает к звучанию российского гимна", - констатировал глава Минспорта РФ.России в тяжелейшей борьбе удалось применить "два ключа – дипломатический и судебный", отметил министр. На Паралимпиаде атмосфера для российских атлетов была дружественной, а пара выходок лишний раз показала, что скандалисты – это лишь крикливое меньшинство, от которого все устали и хотят держаться подальше.Путин по итогам доклада констатировал: спорт должен быть маяком. Он напомнил, что во времена СССР фокусник Амаяк Акопян показывал восхитительные фокусы."Очень бы хотелось, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете МОК перестал заниматься фокусами и перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы, а пришёл бы к тому, о чём и говорил основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен: чтобы спорт объединял людей, объединял мир, способствовал разрешению конфликтов, а не усугублял бы эти конфликты", - сказал президент.Он выразил надежду на то, что так оно и будет в ближайшее время."Что касается наших ребят-паралимпийцев, они совершили действительно, реально подвиг – просто удивительно. Вы сейчас сказали: 60, 70 спортсменов представляли соответствующие команды, а наша-то команда состояла всего из шести спортсменов, была представлена в трёх видах спорта. Благодаря медальным зачётам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, команда завоевала третье место. Удивительно просто", - добавил Путин.Он намерен лично поздравить российских паралимпийцев с замечательным результатом.Ранее на эту тему: Зеленский воюет с паралимпийцами, а "банда Эпштейна" - с иранскими школьниками. Итоги 16 марта

