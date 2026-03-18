Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией - 18.03.2026 Украина.ру

Зеленский лезет в любой конфликт, так как ему любая интернационализация выгодна. Чем больше конфликтов, в которые втянута Украина, тем лучше. В глобальном плане с Россией воюют США и Украина. И если США воюют на всех площадках опосредовано, то Украина стремится на них воевать непосредственно.

2026-03-18T19:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Украина может стать соучастницей агрессии США против Ирана, иранцы этого никогда не простят, заявили в МИД Исламской республики.- Ростислав Владимирович, будет ли Иран воевать с Украиной?- Зеленский так и рвется на Ближний Восток. Он обещает Израилю и Эмиратам и всем, кого Иран обидел, помочь с беспилотниками. У Украины есть опыт налаживания производства этих самых беспилотников, в том числе и тех, кто используется в качестве средства ПВО, что позволяет не тратить дорогие ракеты. Таким образом у Украины есть наработки, которыми она может поделиться.Но Зеленский орет на каждом углу, что ведет переговоры с Израилем, потому что для него оказаться втянутым в этот конфликт это благо. Хуже ему от этого не будет.В самом крайнем случае Иран какую-нибудь ракету по Украине запустит, а скорее всего нет, потому что Ирану есть по кому запускать, помимо Украины, свои ракеты. А ракет никогда много не бывает.- Что Зеленский рассчитывает получить, став участником войны на Ближнем Востоке?- Втянувшись в конфликт на Ближнем Востоке в качестве союзника хотя бы Израиля и ОАЭ, он становится опосредованным союзником США, хотя Трамп и говорит, что Зеленский ему не нужен.И он уже является не просто противником России по вопросу каких-то территорий, которые никому не интересны, а участником большой геополитической игры. Это повышает его статус. И поэтому его здесь поддерживают его друзья из Европы, особенно Макрон.Сами европейцы не хотят в этот конфликт встревать. Им это невыгодно и неинтересно. Украина же, ввязываясь в этот конфликт, не получает никаких дополнительных ударов в ответ, но получает дополнительный политический бонус.У нее появляются новые геополитические союзники. Самое главное, что Россия у них тоже враг. Потому что у нас могут быть прекрасные отношения, но мы поддерживаем Иран. А Израиль с Ираном воюет и видит в нем главную угрозу своему существованию.Значит, Украина может рассчитывать на дополнительную поддержку, и Зеленский даже говорит на какую. Он говорит, "друзья, вы тратите жутко дорогие ракеты на то, чтобы сбивать дешевые иранские беспилотники, которых к тому же мало. Давайте, мы вас научим производить тысячи дешевых беспилотников, которыми вы будете сбивать иранские, а дорогие ракеты останутся, и вы с нами ими поделитесь".- Согласятся ли на это ближневосточные страны?- На это вполне могут согласиться, если украинцы действительно наладят производство большого количества беспилотных летательных аппаратов, которые усилят израильскую ПВО, сэкономив миллионы долларов. США ведь сказали, что им Зеленский в качестве союзника не нужен, а Израилю он, может быть, и понадобится.Поэтому Зеленский лезет в любой конфликт, так как ему любая интернационализация выгодна. Чем больше конфликтов, в которые втянута Украина, тем лучше. В глобальном плане с Россией воюют США и Украина. И если США воюют на всех площадках опосредовано, то Украина стремится на них воевать непосредственно.Если вы воюете против ядерной державы и ищете возможность открыть второй фронт против нее, в конечном итоге с вами приходится считаться. Потому что вы тогда уже являетесь не каким-то региональным участником, который предоставил свою территорию под ведение боевых действий, а претендуете на геополитическую субъектность.Именно этого Зеленский и пытается добиться, когда от него что-то начинает зависеть. Поэтому Зеленский будет рваться на Ближний Восток, независимо от позиции, заявленной Соединенными Штатами.Также о конфликте на Ближнем Востоке - Сергей Ищенко: Если Украина вступит в войну с Ираном, до нее дотянутся ракетами "Хорремшахр" и "Саджиль"

Татьяна Чугаенко

