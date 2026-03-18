Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260318/rostislav-ischenko-zelenskiy-khochet-povoevat-s-iranom-chtoby-esche-bolshe-vtyanut-ssha-v-konflikt-s-1076945901.html
Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией
интервью
украина
иран
сша
владимир зеленский
ростислав ищенко
дональд трамп
мид
https://ukraina.ru/20260318/dmitriy-abzalov-rossiya-gotovit-reshayuschiy-udar-po-vsu-poka-tramp-dumaet-kak-vyyti-iz-voyny-s-iranom-1076901283.html
https://ukraina.ru/20260318/bombardirovki-afganistana-voyna-za-strategicheskiy-tyl-irana-1076931392.html
украина
иран
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_133:0:768:476_1920x0_80_0_0_da9ca032c9a0e6f8d9fb09aee67f2419.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© РИА Новости . Нина Зотина
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна
Чугаенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Украина может стать соучастницей агрессии США против Ирана, иранцы этого никогда не простят, заявили в МИД Исламской республики.
- Ростислав Владимирович, будет ли Иран воевать с Украиной?
- Зеленский так и рвется на Ближний Восток. Он обещает Израилю и Эмиратам и всем, кого Иран обидел, помочь с беспилотниками. У Украины есть опыт налаживания производства этих самых беспилотников, в том числе и тех, кто используется в качестве средства ПВО, что позволяет не тратить дорогие ракеты. Таким образом у Украины есть наработки, которыми она может поделиться.
Но Зеленский орет на каждом углу, что ведет переговоры с Израилем, потому что для него оказаться втянутым в этот конфликт это благо. Хуже ему от этого не будет.
В самом крайнем случае Иран какую-нибудь ракету по Украине запустит, а скорее всего нет, потому что Ирану есть по кому запускать, помимо Украины, свои ракеты. А ракет никогда много не бывает.
Дмитрий Абзалов интервью - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
06:30
Дмитрий Абзалов: Россия готовит решающий удар по ВСУ, пока Трамп думает, как выйти из войны с ИраномВ Европе сейчас активно развивается идея о том, что вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно, необходимо 10 лет. И это серьезно разрушает всю концепцию целей Киева по выходу из конфликта. Потому что если не будет немедленного вступления в ЕС и экономических преференций со стороны Трампа, то весь эффект выхода из конфликта будет так себе.
- Что Зеленский рассчитывает получить, став участником войны на Ближнем Востоке?
- Втянувшись в конфликт на Ближнем Востоке в качестве союзника хотя бы Израиля и ОАЭ, он становится опосредованным союзником США, хотя Трамп и говорит, что Зеленский ему не нужен.
И он уже является не просто противником России по вопросу каких-то территорий, которые никому не интересны, а участником большой геополитической игры. Это повышает его статус. И поэтому его здесь поддерживают его друзья из Европы, особенно Макрон.
Сами европейцы не хотят в этот конфликт встревать. Им это невыгодно и неинтересно. Украина же, ввязываясь в этот конфликт, не получает никаких дополнительных ударов в ответ, но получает дополнительный политический бонус.
У нее появляются новые геополитические союзники. Самое главное, что Россия у них тоже враг. Потому что у нас могут быть прекрасные отношения, но мы поддерживаем Иран. А Израиль с Ираном воюет и видит в нем главную угрозу своему существованию.
Значит, Украина может рассчитывать на дополнительную поддержку, и Зеленский даже говорит на какую. Он говорит, "друзья, вы тратите жутко дорогие ракеты на то, чтобы сбивать дешевые иранские беспилотники, которых к тому же мало. Давайте, мы вас научим производить тысячи дешевых беспилотников, которыми вы будете сбивать иранские, а дорогие ракеты останутся, и вы с нами ими поделитесь".
- Согласятся ли на это ближневосточные страны?
- На это вполне могут согласиться, если украинцы действительно наладят производство большого количества беспилотных летательных аппаратов, которые усилят израильскую ПВО, сэкономив миллионы долларов. США ведь сказали, что им Зеленский в качестве союзника не нужен, а Израилю он, может быть, и понадобится.
Поэтому Зеленский лезет в любой конфликт, так как ему любая интернационализация выгодна. Чем больше конфликтов, в которые втянута Украина, тем лучше. В глобальном плане с Россией воюют США и Украина. И если США воюют на всех площадках опосредовано, то Украина стремится на них воевать непосредственно.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2026
13:32
Бомбардировки Афганистана. Война за стратегический тыл ИранаНа фоне американо-израильской агрессии против Ирана резко обострилась ситуация в соседнем Афганистане. Пакистан наносит удары по крупнейшим городам этой страны, включая Кабул и Кандагар, в результате чего погибли более 400 человек, а сотни афганцев получили ранения
Если вы воюете против ядерной державы и ищете возможность открыть второй фронт против нее, в конечном итоге с вами приходится считаться. Потому что вы тогда уже являетесь не каким-то региональным участником, который предоставил свою территорию под ведение боевых действий, а претендуете на геополитическую субъектность.
Именно этого Зеленский и пытается добиться, когда от него что-то начинает зависеть. Поэтому Зеленский будет рваться на Ближний Восток, независимо от позиции, заявленной Соединенными Штатами.
Также о конфликте на Ближнем Востоке - Сергей Ищенко: Если Украина вступит в войну с Ираном, до нее дотянутся ракетами "Хорремшахр" и "Саджиль"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаИранСШАВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоДональд ТрампМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:19‼ В Харькове ВСУшники дезертировали сразу после награждения
20:12"Герани" бьют по целям в Киеве и Овруче
19:58Украинского банкира в Италии убил собственный сын
19:38Чехия предлагает ЕС перестать принимать украинцев призывного возраста
19:32В Одессе "людоловы" избили бывшего ВСУшника-инвалида и бросили с переломом
19:30Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией
19:06Новые успехи ВС РФ: Потаповка в Сумской области освобождена, идут бои за Ольговку
18:59Россия сохраняет преимущество, США могут присвоить иранское ядерное топливо. Главное к этом часу
18:43Российские паралимпийцы совершили подвиг - Путин
18:34"Просто твари": Примаков резко отреагировал на решение Варшавы по экстрадиции Бутягина
18:19Почему не бунтуют украинцы и что было бы, если бы в 2014 году Киев пошёл воевать за Крым — Ищенко
18:11ВСУ потеряли 20 элитных групп, ВС РФ расширяют зону контроля. Главное о ситуации на Запорожье
18:10Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова
18:01Россия будет добиваться возвращения российского археолога Александра Бутягина на Родину - МИД РФ
17:55Решение об экстрадиции Бутягина. Итоги 18 марта
17:54Нефть взлетела выше 100$
17:47Артем Геллер о том, для чего в России замедляют интернет и зачем Китаю на самом деле нужен файрвол
17:38Одна страна – две столицы. Уникальный проект мультимедийного издания Украина.ру. Не пропустите!
17:36Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
17:29Конец Трампа и будущее трампизма. Как из-за военных авантюр закончит президент-предатель
Лента новостейМолния