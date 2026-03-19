В Иране "коса нашла на камень": Суслов указал на фатальную ошибку США во внешней политике - 19.03.2026 Украина.ру
В Иране "коса нашла на камень": Суслов указал на фатальную ошибку США во внешней политике
Операция по похищению Николаса Мадуро в Венесуэле вскружила голову Дональду Трампу, убедив его в возможности быстрых побед по всему миру. Однако Иран стал той самой косой, которая нашла на камень. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт назвал главный просчет хозяина Белого дома. По мнению Суслова, главная ошибка Трампа в том, что он поддался на разговоры неоконсерваторов, лидером которых внутри его администрации является госсекретарь Марко Рубио.
"Он пошел по этому скользкому пути внешних интервенций и попыток утверждения американского доминирования с помощью применения военной силы", — заявил Суслов.
По его словам, переломным моментом стала Венесуэла. "Ключевым моментом в этом повороте Трампа стала именно Венесуэла. Похищение [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро показалось ему грандиозным успехом, который создал впечатление, что так можно со всеми. Но в случае с Ираном коса нашла на камень", — пояснил политолог.
Суслов добавил, что этот провал уже привел к серьезным последствиям. Иран не только не капитулировал, но и наносит США огромный военный и экономический ущерб, перекрыв Ормузский пролив и истощая американские ресурсы, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Про различные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру..
