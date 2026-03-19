Чего боятся депутаты Рады? Эксперты и политики о том, что будет, если Зеленский исчезнет

В экспертном сообществе обсуждают, почему нардепы из правящей партии "Слуга народа" вдруг настроились паковать чемоданы. И думают над тем, не догонят ли их благодарные избиратели.

2026-03-19T05:15

Говорят, конечно, и о продолжающейся войне в Иране и об её влиянии на украинские дела — и не только украинские.Комментируя иранский кризис и другие события, украинский политтехнолог Андрей Золотарёв предположил, что Дональд Трамп хочет накинуть на Китай углеводородную удавку."Венесуэльская нефть в кармане (у США – авт.), а если ещё иранская… Как бы то ни было, это 15% нефтяного баланса Китая – это Иран. Это уже больно, это уже ощутимо. Если венесуэльскую нефть можно как-то перепрыгнуть, то с иранской это все очень сложно", - сказал эксперт, отвечая на вопросы зрителей своего видеоблога.Он добавил, что возникают проблемы и с удобрениями, поскольку 40% мирового потребления карбамида и 30% серы идет через Ормузский пролив."Катар остановил производство газа, а Катарский завод производит такой газ как гелий, без которого невозможно производство микросхем и плат. А это, знаете… сейчас это почище нефти, поскольку все у нас цифровое, все – микроэлектроника, военно-промышленный комплекс в том числе, автомобилестроение… Я думаю, если затянется война – будет икаться", - сказал Золотарев.Он предположил, что всё это можно рассматривать как элемент большой сделки Трампа с Путиным."Для США основной противник и конкурент – это Китай. И это надо понимать", - подчеркнул эксперт, добавив, что США в своё время своими же руками сформировали себе такого конкурента согласно "доктрине Киссинджера"."И вырастили себе на свою голову такого конкурента. Сегодня, если отминусовать виртуальные активы… то в реальной экономике Китай, может, уже дает фору США", - сказал Золотарёв, уточнив, что "тут точных цифр никто не знает, но китайцы набрали такие темпы, что в Вашингтоне уже давно озаботились".Эксперт добавил, что война Америки с Китаем может вестись в скрытой гибридной форме и выразил надежду на то, что до открытого столкновения дело не обязательно дойдет – "но явно отношения обостряются и уже выходят за рамки просто конкурентных".Все это, по словам Золотарёва, прямо сказывается на Украине – из страны, которая географически расположена так, что должна была бы стать транзитной, со всеми проистекающими отсюда выгодами, из неё "сделали шлагбаум", превратили в логистический тупик.Зеленский при этом обещает помочь американцам в борьбе с Ираном (хотя Трамп от этого просо отмахнулся).Но сейчас пошла такая игра, в которой те же США убирают лидеров страны-противника. В связи с этим у многих возникает вопрос - может ли и с Зеленским что-то произойти?Впрочем, противник у киевского режима другой. И в случае украинско-российского конфликта мы видим иную этику войны, считает украинский политолог Кость Бондаренко. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что если за всё время конфликта "не пострадал ни один украинский политик, ни один украинский генерал, то это тоже о чём-то говорит".Это не значит, что Украина так эффективно отбивает атаки, это означает, что у РФ нет такой цели, отметил политолог.Он добавил, что если всё же допустить, что Зеленский куда-то денется, то – "на первый план выходит такая почти комическая личность, как спикер Рады Руслан Стефанчук". Согласно Конституции Украины, именно он должен будет исполнять обязанности президента до следующих выборов – "но невозможно же провести у нас выборы, нам же Зеленский постоянно говорит (об этом – ред.)"."И поэтому Руслан Стефанчук начинает руководить страной в качестве и президента, и спикера Верховной Рады", - обрисовал Бондаренко гипотетическую возможность, добавив, что в таком случае Залужный, Буданов*, Билецкий*, Разумков и прочие потенциальные кандидаты в президенты Украины "могут вдруг абсолютно обнулиться".Политолог пояснил, что каждый из них готовится к избирательной кампании, в которой будет противостоять Зеленскому, но – "ни один из них даже не думает о том, как он будет противостоять Стефанчуку".Бондаренко также подчеркнул, что нынешний характер войны не предполагает, что РФ стремится овладеть всей территорией Украины.Что касается Верховной Рады, то депутаты уже начинают просто разбегаться, констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он напомнил, что Зеленский на закрытой встрече сделал недавно "антиконституционное заявление" о том, что нардепы либо должны голосовать (так, как надо – ред.), либо идти на фронт. Выборы во время войны невозможны, потому – так.Соскин подчеркнул, что после таких заявлений должен следовать импичмент, но этого не будет, поскольку в стране фактически нет Конституционного суда, он не работает, "он недоформирован, разгромлен"."То есть, мы имеем с вами захват власти прямой, по пятой статье Конституции – произошла узурпация власти… это просто демонстрация узурпации власти", - заявил экс-советник в очередном выпуске своего видеоблога.Зеленский давно должен быть переизбран, он нелегитимен, его полномочия давным-давно истекли, а теперь он открыто угрожает Раде, обрисовал ситуацию эксперт. По его словам, тогда надо прямо говорить, что в стране власть захвачена.Он также отметил, что спикер Рады Стефанчук никак не отреагировал на такое заявление Зеленского.По мнению Соскина*, Верховная Рада должна отреагировать на это созданием нового большинства, должна отменить военное положение и начать слушания об импичменте Зеленского. И должна выдвинуть людей, которые могут договориться с Москвой о завершении войны – "тогда мы сможем вырваться из этой воронки инфернальной".Однако украинский парламент оказался в глубоком кризисе, монобольшинство фактически распалось, информирует телеграм-канал издания Украина.руУкраинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз Левых Сил" Максим Гольдарб объяснил внезапные "страх и усталость" десятков депутатов Рады проще – все они ранее получали зарплаты в конвертах. Но, как только НАБУ поставило это дело на контроль, конвертов больше не дают – и "тут они (депутаты — ред.) вспомнили, что у них зарплата маленькая".Но и не только это."Многие из них понимают, что они преступники, потенциальные госизменники в ближайшем будущем, что… благодаря им уложено в гробы огромное количество украинцев, что благодаря им не прекращается война…", - сказал Гольдарб.По его словам, депутаты это вполне осознают и вот теперь пытаются "отчалить". Но ответственность для них обязательно наступит.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Собирается ли Россия побеждать? Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России"

Сергей Зуев

