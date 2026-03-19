"Забытые топонимы 2014 года": Тимофей Ермаков рассказал об оживлении Славянского направления
Группировка войск "Юг" взяла под контроль поселок Каленики, расположенный в 18 километрах от окраин Славянска. Это направление неожиданно ожило, и в сводках снова появились топонимы, известные еще с 2014 года. Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру
"Забытые топонимы 2014 года": Тимофей Ермаков рассказал об оживлении Славянского направления

04:30 19.03.2026
 
Группировка войск "Юг" взяла под контроль поселок Каленики, расположенный в 18 километрах от окраин Славянска. Это направление неожиданно ожило, и в сводках снова появились топонимы, известные еще с 2014 года. Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя ситуацию в районе Славянска, военкор напомнил, что ранее группировка войск "Юг" взяла под контроль Каленики. Он уточнил, что поселок расположен на берегу реки Сухая в пяти километрах к западу от освобожденной Резниковки и в 18 километрах к востоку от окраин Славянска.
"Славянское направление у нас неожиданно ожило. Это не может не радовать", — подчеркнул Ермаков.
Для тех, кто помнит события 2014 года в Донбассе, возвращение во фронтовые сводки таких топонимов, как Никифоровка, Николаевка и Рай-Александровка, становится особенно знаковым, отметил журналист.
"Это очень серьезные укрепления киевского режима. И сейчас мы их преодолеваем", — резюмировал собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
