Двойной раскол: политолог объяснил, чем обернется для Трампа авантюрная война против Ирана
Внешнеполитические авантюры Дональда Трампа грозят обернуться серьезным внутриполитическим кризисом в США. Раскол в Республиканской партии и атаки демократов могут изменить расклад сил в Вашингтоне. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-03-19T04:00
Двойной раскол: политолог объяснил, чем обернется для Трампа авантюрная война против Ирана

04:00 19.03.2026
 
Внешнеполитические авантюры Дональда Трампа грозят обернуться серьезным внутриполитическим кризисом в США. Раскол в Республиканской партии и атаки демократов могут изменить расклад сил в Вашингтоне. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя внешнюю политику Трампа Суслов заявил, что раскол в США носит объективный и двойной характер.
"Этот раскол объективный и двойной. С одной стороны, это усиление поляризации между демократами и республиканцами. С другой стороны, это конфликт внутри самой республиканской партии", — заявил Суслов.
По его словам, демократы уже активно используют иранское фиаско в своих интересах, сделав Иран одним из главных инструментов внутриполитической борьбы с Трампом.
"То, насколько непродуманной была эта агрессия, они используют в преддверии промежуточных выборов. Если Трамп все же решится на наземную операцию, это будет грозить ему импичментом. Поэтому вероятность этого невелика", — сказал политолог.
Он также раскрыл расклад сил внутри Республиканской партии. "MAGA поддерживается большинством рядовых республиканцев, а неоконсерваторы поддерживаются большинством республиканских элит. Исход этой борьбы зависит от того, когда и чем закончится иранская авантюра. Если она закончится фиаско для США, это усилит MAGA. Если она закончится ничьей, это сохранит нынешний расклад сил", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Про различные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.
