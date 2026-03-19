https://ukraina.ru/20260319/dvoynoy-raskol-politolog-obyasnil-chem-obernetsya-dlya-trampa-avantyurnaya-voyna-protiv-irana-1076934315.html

Двойной раскол: политолог объяснил, чем обернется для Трампа авантюрная война против Ирана

Внешнеполитические авантюры Дональда Трампа грозят обернуться серьезным внутриполитическим кризисом в США. Раскол в Республиканской партии и атаки демократов могут изменить расклад сил в Вашингтоне. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-03-19T04:00

новости

иран

сша

вашингтон

дональд трамп

суслов

украина.ру

республиканская партия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101185/15/1011851513_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b7d6fc8be08793031751bcc3cc4fb48.jpg

Комментируя внешнюю политику Трампа Суслов заявил, что раскол в США носит объективный и двойной характер. "Этот раскол объективный и двойной. С одной стороны, это усиление поляризации между демократами и республиканцами. С другой стороны, это конфликт внутри самой республиканской партии", — заявил Суслов.По его словам, демократы уже активно используют иранское фиаско в своих интересах, сделав Иран одним из главных инструментов внутриполитической борьбы с Трампом. Он также раскрыл расклад сил внутри Республиканской партии. "MAGA поддерживается большинством рядовых республиканцев, а неоконсерваторы поддерживаются большинством республиканских элит. Исход этой борьбы зависит от того, когда и чем закончится иранская авантюра. Если она закончится фиаско для США, это усилит MAGA. Если она закончится ничьей, это сохранит нынешний расклад сил", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.Про различные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

