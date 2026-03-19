Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260319/sily-pvo-otrazili-ataku-bpla-na-sevastopol-est-zhertvy-1076958611.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Севастополь, есть жертвы
Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, в общей сложности сбито 27 БПЛА. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 19 марта сообщает в своём телеграм-канале
2026-03-19T04:01
украина.ру
сво
спецоперация
россия
севастополь
михаил развожаев
черноморский флот
пво
черноморский флот вмф россии
черное море
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069082508_0:92:1398:878_1920x0_80_0_0_19000906357f4dd64e2c9ff460dd1bca.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069082508_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1247856db8822f57a83df02fc5499717.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
04:01 19.03.2026
 
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, в общей сложности сбито 27 БПЛА. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 19 марта сообщает в своём телеграм-канале
"К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести", — добавил губернатор.
Спасательная служба Севастополя сообщает о локальных последствиях падения обломков на данный момент:
🟥 В районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава;
🟥 В районе парке Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов;
🟥 В районе Фиолента загорелся частный дом и участок лесополосы;
🟥 В районе Фиолентовского шоссе возгорание травы и одного из промышленных зданий;
🟥 На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах повыбивало окна и повредило восемь автомобилей.
Ранее сообщалось, что Краснодар вновь атакован украинскими БПЛА, в регионе продолжает действовать "красный уровень" опасности по БПЛА.
Полный список "тревожных" регионов в публикации - Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
