Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Севастополь, есть жертвы

Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, в общей сложности сбито 27 БПЛА. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 19 марта сообщает в своём телеграм-канале

2026-03-19T04:01

"К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести", — добавил губернатор.Спасательная служба Севастополя сообщает о локальных последствиях падения обломков на данный момент:🟥 В районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава;🟥 В районе парке Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов;🟥 В районе Фиолента загорелся частный дом и участок лесополосы;🟥 В районе Фиолентовского шоссе возгорание травы и одного из промышленных зданий;🟥 На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах повыбивало окна и повредило восемь автомобилей.Ранее сообщалось, что Краснодар вновь атакован украинскими БПЛА, в регионе продолжает действовать "красный уровень" опасности по БПЛА.Полный список "тревожных" регионов в публикации - Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

