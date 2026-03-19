Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Севастополь, есть жертвы
Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, в общей сложности сбито 27 БПЛА. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 19 марта сообщает в своём телеграм-канале
"К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести", — добавил губернатор.
Спасательная служба Севастополя сообщает о локальных последствиях падения обломков на данный момент:
🟥 В районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава;
🟥 В районе парке Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов;
🟥 В районе Фиолента загорелся частный дом и участок лесополосы;
🟥 В районе Фиолентовского шоссе возгорание травы и одного из промышленных зданий;
🟥 На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах повыбивало окна и повредило восемь автомобилей.
🟥 В районе парке Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов;
🟥 В районе Фиолента загорелся частный дом и участок лесополосы;
🟥 В районе Фиолентовского шоссе возгорание травы и одного из промышленных зданий;
🟥 На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах повыбивало окна и повредило восемь автомобилей.
Ранее сообщалось, что Краснодар вновь атакован украинскими БПЛА, в регионе продолжает действовать "красный уровень" опасности по БПЛА.
