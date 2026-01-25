Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 января

https://ukraina.ru/20260125/chto-obsuzhdali-v-abu-dabi-ataki-na-mirnykh-zhiteley-khronika-sobytiy-na-utro-25-yanvarya-1074774686.html

СМИ рассказали подробности о переговорах в Абу-Даби. Украинские военные нанесли удар по Белгороду, а также убили экипаж "Скорой помощи" в Херсонской области

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/18/1074764305_85:0:716:355_1920x0_80_0_0_ca35a936ce10f5bad5d8414efd540a22.jpg

Участники переговоров в Абу-Даби затронули требования России по Донбассу и статус ЗАЭС, передает портал Axios со ссылкой на американских чиновников."Все вопросы были обсуждены в ходе двух дней переговоров. <...> Территориальные требования России в Донбассе, спор вокруг Запорожской атомной электростанции, а также шаги для деэскалации, необходимые с обеих сторон", — отмечалось в публикации.Также, как сообщили изданию американские чиновники, после переговоров в ОАЭ стороны приблизились к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского."Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — заявил изданию один из чиновников.По его словам, если следующая трёхсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет успешно, за ней может последовать встреча в Москве или Киеве.При этом американские чиновники охарактеризовали переговоры как "продуктивные", на них был достигнут прогресс. По их словам, "ни один вопрос не остался без внимания" и что "все относились друг к другу с уважением, поскольку люди действительно искали решения"."Всё прошло настолько хорошо, насколько это было возможно", — отметил один из чиновников.О том, что встреча Путина и Зеленского или даже их совместная встреча с президентом США Дональдом Трампа "не так уж далеки" заявил в комментарии Reuters неназванный американский чиновник.Ещё одно издание — Politico — сообщило, что значительная часть переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби была сосредоточена на экономических вопросах. Об этом изданию сообщил знакомый с ходом консультаций американский чиновник.По данным издания, помимо общей повестки безопасности, стороны подробно обсуждали экономические аспекты возможного урегулирования, а также вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией.Источник Politico отметил, что в ходе контактов Россия и США начали прорабатывать варианты совместной работы на ЗАЭС. По оценке источника, такие обсуждения могут открыть для Москвы дополнительные возможности для заключения экономических и бизнес-соглашений с американской стороной в случае дальнейшего продвижения переговорного процесса.Также издание сообщило, что экономическая составляющая рассматривалась как неотъемлемая часть будущих договоренностей, способная повлиять на общую архитектуру урегулирования и распределение ответственности за ключевые инфраструктурные объекты.Тем временем в МИД РФ сообщили, что Украина проигнорировала российскую инициативу о создании центра мониторинга прекращения огня.Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Киев с июля 2025 года так и не ответил на предложения по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам и не отреагировал на нашу готовность повысить уровень делегаций. Одним словом, мяч на украинской стороне", — заявил он.Москва открыта к диалогу и считает надуманными заявления МИД Украины о неэффективности переговоров из-за отсутствия "ощутимого прогресса".Атаки на мирных жителейВ ночь на 25 января Украина осуществила массированный удар по Белгороду."По нашей информации - самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, "Хаймерсами". Предварительно, пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места", — написал в 22:40 в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он также сообщил о других последствиях удара."В результате обстрела загорелась хозпостройка — сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. В результате падения обломков было возгорание в одном из дворов города. В Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли. Всю информацию буду сообщать", — отметил Гладков.Утром 25 января губернатор сообщил о том, что планируется сделать в городе."По результатам вчерашних обстрелов города Белгорода сейчас, в светлое время суток, повторно проведём обследование тех объектов энергетики, которые подверглись обстрелу. Как я уже в ночном сообщении говорил, все аварийные бригады находятся на местах, идёт восстановление. Помимо ликвидации последствий обстрелов, у нас была авария в Строителе - в системе энергоснабжения из-за скачка напряжения был порыв в трубах. Под руководством Олега Александровича Медведева, главы округа, все необходимые мероприятия были проведены, а точнее, они заканчиваются, и население, я надеюсь, что практически не заметило данной аварии", — отметил Гладков.Он также сообщил, что сейчас в Белгородской области находятся более 5 тысяч генераторов сейчас находятся в Белгородской области"И мы понимаем, что в случае времени "Ч", если не дай бог оно наступит, будет большой объём работы выполняться по заправке, обслуживанию, чистке оборудования, заправке маслом", — указал Гладков.Он также сообщил, что всё это будет производиться на бюджетные деньги, а, значит, важен учёт расходных материалов."При неправильном подходе мы можем получить большие претензии со стороны правоохранительных органов. Поэтому обратился к генеральному директору "Россетей" Андрею Валерьевичу Рюмину, попросил прислать специалистов, которые имеют большой опыт в этой работе, и с четверга мы проводим занятия с нашими ответственными сотрудниками из муниципальных образований, из органов государственной власти, где находятся генераторы, для того, чтобы правильно выстроить эти процессы", — заявил Гладков.Также 24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о последствиях атаки ВСУ на мирных жителей региона."С огромной болью вынужден сообщить прискорбную новость. Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли. Иначе как убийством мирных людей, занимавшихся тем, что спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке, это назвать нельзя. Это очередное военное преступление боевиков киевского режима и преступление против человечности", — отметил Сальдо.За несколько часов до этого он сообщил о том ранним утром на въезде в Голую Пристан украинские операторы БПЛА атаковали медицинский автомобиль Алёшковской больницы."Бригада из трёх человек пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой", — сообщил Сальдо.Тогда он понадеялся, что члены бригады медавтомобиля где-то укрылись. Поиски были осложнены крайне тяжёлой обстановкой в воздухе.Подробнее о переговорах в ОАЭ — в статье Дмитрия Ковалевича "Ради энергетического перемирия и имитации перед Трампом. Что говорят на Украине о переговорах в Абу-Даби".

