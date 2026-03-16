ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 145 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 16 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-16T08:39
Удары ВСУ по российской территории
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 145 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 16 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 53 БПЛА уничтожили над территорией Московского региона (в их числе - 46 аппаратов, летевших на Москву).
Кроме того, 38 дронов нейтрализовано над Брянской областью, 11 - над Ярославской, восемь - над Калужской, семь - над Смоленской, по пять - над Ростовской и Ульяновской областями, четыре - над Тверской, по три - над Воронежской, Костромской областями и Крымом, два - над Волгоградской областью и по одному - над Краснодарским краем и Саратовской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе Max указал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заверил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадавших нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны сбили в трех районах региона - Миллеровском, Тарасовском, Чертковском. Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В то же время на территории нефтебазы в промзоне Лабинска Краснодарского края произошло возгорание, сообщили в оперштабе региона. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за девять часов сбили 141 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
08:39ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией
08:00Главное за ночь 16 марта
07:30Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк. Новости Ближнего Востока
06:20Украина за неделю. Венгерская проблема Киева
06:15Парадокс Моджтабы Хаменеи
06:10"Агент Москвы" против "агента Берлина". Президент и премьер Польши повздорили из-за 44 миллиардов евро
06:09Мазандаранский тигр vs Тарзан. Или каждому свое
06:06Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников
06:00"Дождем польются деньги и оружие": зачем Зеленский втягивает Трампа в конфликт с Россией
05:45"Мертвая воронка": Кнутов раскрыл детали операции армии Израиля по подавлению ПВО Ирана
05:30"В регионе нет десантных кораблей": эксперт оценил вероятность наземной операции США в Иране
05:20Реактивный "Араш": Юрий Кнутов объяснил, почему иранские дроны обернутся кошмаром для баз США
05:10Андрей Сидоров: Трампу нужно "сохранить лицо" в Иране, чтобы затем надавить на Россию
05:00"Санкции де-факто не работают": аналитик о падении дисконтов на нефть и финансовой выгоде России
04:47Брянский депутат предложил переименовать Киевский вокзал в Москве
04:45"Договариваться не с кем": эксперт раскрыл единственный сценарий выхода Трампа из войны с Ираном
04:34Хаменеи опасался, что должность верховного лидера займёт его сын, утверждает CBS News
04:30"Верба" будет эффективна при высадке десанта: Кнутов о применении Ираном российских ПЗРК
04:17Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза
04:15"Уже не президент мира, он выполняет заказы элиты" — Сидоров оценил перспективы Трампа
Лента новостейМолния