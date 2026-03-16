https://ukraina.ru/20260316/pvo-nochyu-sbila-145-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey--1076831388.html

ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 145 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 16 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-16T08:39

сво

спецоперация

россия

краснодарский край

москва

сергей собянин

минобороны

украина.ру

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 53 БПЛА уничтожили над территорией Московского региона (в их числе - 46 аппаратов, летевших на Москву). Кроме того, 38 дронов нейтрализовано над Брянской областью, 11 - над Ярославской, восемь - над Калужской, семь - над Смоленской, по пять - над Ростовской и Ульяновской областями, четыре - над Тверской, по три - над Воронежской, Костромской областями и Крымом, два - над Волгоградской областью и по одному - над Краснодарским краем и Саратовской областью.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе Max указал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заверил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадавших нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны сбили в трех районах региона - Миллеровском, Тарасовском, Чертковском. Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.В то же время на территории нефтебазы в промзоне Лабинска Краснодарского края произошло возгорание, сообщили в оперштабе региона. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за девять часов сбили 141 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

