ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией
ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией - 16.03.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 145 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 16 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-16T08:39
2026-03-16T08:39
2026-03-16T08:39
Из них 53 БПЛА уничтожили над территорией Московского региона (в их числе - 46 аппаратов, летевших на Москву). Кроме того, 38 дронов нейтрализовано над Брянской областью, 11 - над Ярославской, восемь - над Калужской, семь - над Смоленской, по пять - над Ростовской и Ульяновской областями, четыре - над Тверской, по три - над Воронежской, Костромской областями и Крымом, два - над Волгоградской областью и по одному - над Краснодарским краем и Саратовской областью.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе Max указал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заверил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадавших нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны сбили в трех районах региона - Миллеровском, Тарасовском, Чертковском. Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.В то же время на территории нефтебазы в промзоне Лабинска Краснодарского края произошло возгорание, сообщили в оперштабе региона. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за девять часов сбили 141 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
москва
сво, спецоперация, россия, краснодарский край, москва, сергей собянин, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Москва, Сергей Собянин, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 145 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 16 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 53 БПЛА уничтожили над территорией Московского региона (в их числе - 46 аппаратов, летевших на Москву).
Кроме того, 38 дронов нейтрализовано над Брянской областью, 11 - над Ярославской, восемь - над Калужской, семь - над Смоленской, по пять - над Ростовской и Ульяновской областями, четыре - над Тверской, по три - над Воронежской, Костромской областями и Крымом, два - над Волгоградской областью и по одному - над Краснодарским краем и Саратовской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе Max указал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заверил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадавших нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны сбили в трех районах региона - Миллеровском, Тарасовском, Чертковском. Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В то же время на территории нефтебазы в промзоне Лабинска Краснодарского края произошло возгорание, сообщили в оперштабе региона. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.