https://ukraina.ru/20260124/radi-energeticheskogo-peremiriya-i-imitatsii-pered-trampom-chto-govoryat-o-peregovorakh-v-abu-dabi-1074762508.html

Ради энергетического перемирия и имитации перед Трампом. Что говорят на Украине о переговорах в Абу-Даби

Ради энергетического перемирия и имитации перед Трампом. Что говорят на Украине о переговорах в Абу-Даби - 24.01.2026 Украина.ру

Ради энергетического перемирия и имитации перед Трампом. Что говорят на Украине о переговорах в Абу-Даби

В столице ОАЭ 23-24 января проходят трехсторонние переговоры США, Украины и России по поводу урегулирования конфликта. Проходят они в закрытом режиме, но на Украине на них возлагают определенные надежды.

2026-01-24T14:19

2026-01-24T14:19

2026-01-24T14:30

эксклюзив

украина

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир огрызко

вооруженные силы украины

дтэк

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170284_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_d207bb74bab8577685af09494aa2bd76.jpg

В первую очередь от них ожидают достижения энергетического перемирия, поскольку инфраструктурную войну Киев уже не выдерживает. Этого же от переговоров ждут и европейские партнеры, сообщают западные СМИ. Европейцы опасаются в первую очередь наплыва беженцев из замерзающих городов.Во время начала переговоров в Абу-Даби гендиректор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко жаловался в Давосе, что Украина стоит на грани гуманитарной катастрофы, поэтому ей срочно нужно энергетическое перемирие.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" не рассчитывает на прорывы в переговорах, но энергетическое перемирие считает вполне достижимой для Киева целью, в качестве минимального результата, который потом можно будет продать украинской публике. Тем не менее, по данным канала, Зеленский в целом не изменил своего подхода на переговорах - ему необходимо просто создавать иллюзию, что он желает мира, но главная цель - затянуть переговорный процесс.Агентство Reuters пишет, что Путин и Трамп договорились о завершении войны на Украине еще в августе на Аляске, с основным тезисом по выводу ВСУ из Донбасса. По мнению украинских экспертов, это будет центральным вопросом на переговорах в Абу-Даби. Зеленского, дескать, будут склонять к принятию уже согласованной договоренности между РФ и США.Нардеп Александр Дубинский отмечает, что начало работы трехсторонней группы в Абу-Даби - это, одновременно, и конец "коалиции желающих". То есть, воинствующие европейские союзники Зеленского остаются за бортом. Дубинский не ожидает каких-либо прорывов на этих переговорах, пока гуманитарная катастрофа не пошатнет позиции Зеленского до такой степени, что он согласится вывести из Донбасса войска. Но позиционно, по его мнению, ситуация для РФ выглядит лучше, поэтому Киев будет просто тянуть время.Вместе с тем бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко (ориентирующийся на "соросят") утверждает в интервью "Радио НВ", что с россиянами, дескать, не о чем говорить в Абу-Даби. Он требует не вести переговоры с русскими, а принуждать их, сокращая их ресурсы для ведения военных действий. Он призывает делать ставку на усиление инфраструктурной войны, которая уже боком вылезла киевлянам.СМИ и политики, близкие к "соросятам" и Демпартии США выступают против подобных переговоров, как против Стамбульских договоренностей, требуя ослаблять Россию, чего бы это ни стоило украинцам. Поэтому тот же Огрызко крайне недоволен присутствием в украинской переговорной группе Давида Арахамии (главы фракции "Слуга народа"). По мнению Огрызко, Арахамия подписал капитуляцию весной 2022 года (Стамбульские соглашения).Итальянская Corriere della Sera сообщала, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби обсудят четыре документа, которые станут основой для мирного соглашения. Один из них предусматривает вывод украинских войск из Донбасса в обмен на $800 млрд и гарантии безопасности. В ответ украинский военкор и националист Богдан Мирошников называет это тоже "капитуляцией", а гарантии безопасности считает липовыми. "Гарантии безопасности будут подписаны только после окончания войны. А могут и вовсе не быть подписаны. Вы там сдавайтесь — мы вам что-нибудь пообещаем, потом ничего не сделаем", - пишет Мирошников, комментарии которого распространяют СМИ, близкие к Демпартии США и "соросятам".Однако политолог Михаил Чаплыга, наоборот, считает такой вариант с выводом ВСУ из Донбасса "победой Украины". Таковой он предлагает считать отказ РФ от получения идеологического контроля над Украиной, а также принятие рамочных соглашений о безопасности с сохранением численности ВСУ и объемов ВПК. Но он сомневается в согласии России на такой вариант развития событий.Глава бюджетного комитета Рады Даниил Гетманцев считает, что даже энергетического перемирия не удастся достичь, поскольку российская позиция в переговорах сильнее. "Давайте будем объективными – у них сильнее позиция. Наши обстрелы их НПЗ не настолько болезненны для них, как для нас ситуация в Киеве и других городах", - признает Гетманцев.Тем не менее, глава МИД Украины Андрей Сибига 24 января фактически подтвердил отказ Киева от компромиссов, сославшись на очередные удары по энергетической инфраструктуре минувшей ночью, хотя никаких договоренностей на этот счет достигнуто не было."Ракеты попали не только в наш народ, но и в переговорный стол", - с пафосом заявил Сибига, намекая, что теперь и говорить-то не о чем. Переговоры в Абу-Даби воспринимались украинской стороной изначально как некая дань усилиям Трампа, чтобы возложить запланированный срыв на российскую сторону. Украинская сторона заранее пытается обвинить РФ в срыве договоренностей, которые никто пока не подписывал и не согласовывал. Зеленский, конечно, проведет еще не одну встречу с западными партнерами, составит еще десяток планов, которые представят Трампу, но киевлянам без света и отопления от этого легче не станет.О том, какие результвты были достигнуты на переговорах в Москве - в статье Михаила Павлива "Итоги нового раунда в Кремле, и чего ждать дальше"

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир огрызко , вооруженные силы украины, дтэк, reuters