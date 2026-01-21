https://ukraina.ru/20260121/zelenskaya-karta-bita-chto-na-ukraine-govoryat-ob-ekonomicheskom-forume-v-davose-1074584845.html

Зеленская карта бита. Что на Украине говорят об экономическом форуме в Давосе

В швейцарском Давосе сейчас проходит очередной экономический форум, куда планировал поехать и Зеленский, не упускающий ни одной возможности встретиться с мировыми лидерами и попросить денег. Просить он был намерен у США и так называемые гарантии безопасности, чтобы втянуть Вашингтон в украинский конфликт.

Центральной темой форума украинские СМИ поначалу называли предполагаемую встречу Зеленского с Трампом, но тот так и не назначил место и время такой встречи. Западные СМИ пишут, что тема Гренландии задвинула украинский вопрос на задний план. Выступление Зеленского на форуме, запланированное 20 января на 14:30, отменили.Telegram-каналы офиса президента пишут, что Зеленский остался в Киеве якобы из-за российских ударов по Киеву. Выглядит это очевидной ложью, поскольку в момент ударов он уже должен был быть на пути в Давос (по Украине он передвигается наземным транспортом).Издание Politicoсообщает, что Зеленский очень стремился на личную встречу с Трампом, но сопротивление идет именно со стороны Белого дома.Украинское издание "Новое время", близкое к "соросятам", пугает яростью Трампа, которая может обрушиться и на Зеленского. Бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко говорит изданию, что "неадекватность" Трампа станет основной темой форума.Возможно, опасения и стали причиной отмены поездки в Давос.Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что европейцы в Давосе "попытаются изменить позицию Трампа по Украине на деструктивную". И в украинских СМИ действительно обсуждают, как это сделать, как манипулировать Трампом. Лоббисты Киева из европейской "коалиции желающих" намерены были уговаривать администрацию президента США Дональда Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности и инвестиции в $ 800 млрд для послевоенного восстановления Украины под соусом "плана процветания".Украинский политолог Михаил Чаплыга отмечает неадекватность требований и ожиданий Киева. "Украина рассчитывает купить за обещание 800 миллиардов встречу с Трампом чтоб принудить того к подписанию акта капитуляции РФ, но подлый Трамп не назначает церемонию", - комментирует Чаплыга.Политолог также полагает, что катастрофа в Давосе неизбежна, и она является следствием капитуляции Банковой перед "компрадорами-соросятами". Итогом же, по его мнению, станет крушение иллюзий тех, кто ранее считал себя проходными в Раду или даже в президенты.И уже 20 января издание Axios сообщило со ссылкой на украинского чиновника, что подписание "плана процветания" Зеленским и Трампом в Давосе отменено.Украинское издание "Страна" пишет о "бунте Зеленского против Трампа". В частности он высказал несколько негативных комментариев относительно политики Трампа, заявив, что Америка не смогла до сих пор остановить Россию, а также высказался против притязаний Трампа на Гренландию.Украинский МИД в очередной раз пытается давить на жалость, заявляя о "варварском обстреле", что якобы является тревожным сигналом для мировых лидеров, которые собираются в Давосе. Министр иностранных дел Сибига просит западных партнеров не бросать Украину и выделять больше помощи.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, отмечает, что в телемарафоне до сих пор не начали "переможничать" по поводу Давоса. Он пишет, что президент США ждет от Зеленского компромисса по Донбассу. Но Зеленский, дескать, понимает, что это его конец, поэтому предпочитает, чтобы конец наступил для Украины.Дубинский также отмечает, что Зеленский накануне поездки в Давос пытался продемонстрировать максимальную лояльность "соросятам". Он, дескать, хочет заручиться их поддержкой, чтобы не получить нож в спину перед поездкой в Давос.Политолог Андрей Золотарев сетует, что поведение Трампа говорит о том, что он "сливает" Украину. Он отмечает, что вопрос прекращения помощи Украине коснулся не только наступательных, но и оборонительных вооружений - таких, как системы ПВО."Возможно, в Давосе Трамп поставит вопрос ребром: либо мои 28 пунктов. Либо живите с европейцами, продолжайте воевать. Но учтите, что из 90 миллиардов, которые вам пообещали европейцы, до Украины дойдет в лучшем случае 30. Остальное пойдёт на закупки вооружения европейским производителем. Козырь козырем, а по итогам получается, что карта бита", - рассуждает политолог.В целом же в украинском политическом сообществе царит некое уныние относительно перспектив форума в Давосе. Позитивным для Украины сценарием считают хотя бы нейтральность "разбушевавшегося" Трампа. Относительно же перспектив "перепрограммирования" Трампа украинские эксперты не питают особых надежд, учитывая его отношение к европейским политикам. В свете же эскалации ситуации вокруг Гренландии, на Украине задаются вопросом: чего вообще стоят гипотетические гарантии безопасности от Соединенных Штатов, если те могут "отжать" территории у своего союзника и члена НАТО.Подробности того, почему Зеленский не поехал в Давос - в статье Павла Котова "Рычать и лгать. Зеленский не доехал до Давоса: что произошло"

