Украинский тупик и молдавский зондаж

Украинский тупик и молдавский зондаж

По мере возникновения всё новых линий напряжения между США и ЕС, в европейских столицах сокращается количество оптимистов, надеющихся, что Вашингтон покапризничает и вернётся на передовую борьбы с Россией, а Европа, опершись на США, сможет добиться выгодных для неё условий мира? несмотря на полную катастрофу украинского проекта.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074601269_347:59:2509:1275_1920x0_80_0_0_f9fb03699b6e8ec7c94912119befe20c.jpg

Постепенно даже европейские политики начинают понимать, что Европа сама рискует оказаться в положении Украины: "большие мальчики" помирятся и договорятся, а Европой США заплатят за возможность самим выйти из кризиса без существенных потерь.Конечно, есть надежда на то, что промежуточные выборы в США в ноябре текущего года, изменят расстановку сил в американской политике, а заодно и внешнеполитические приоритеты Америки. Ещё большие надежды агрессивная часть ЕС связывает с президентскими выборами 2028 года, которые трамписты могут сокрушительно проиграть. Но, во-первых, все эти выборы трамписты могут и выиграть: ситуация в США крайне нестабильна, а предпочтения избирателей неустойчивы. Во-вторых, и это важнее, до гипотетической смены американской внешнеполитической стратегии надо ещё дожить. Между тем европейцы уже в прошлом году высказывали растущие сомнения в том, что Украина сможет продержаться даже не весь 2026 год, а хотя бы его половину.Скептики могут в очередной раз сказать что-нибудь о темпах продвижения и о том, что война идёт уже четыре года. В Европе тоже хватает политиков, надеющихся, что Киев будет воевать с Россией и в 2027 году. Но если раньше уверенность в способности Киева держаться не ставилась под сомнение европейским политическим мейнстримом, то сейчас большинство ведущих политиков и экспертов в ЕС крайне скептически оценивают перспективы Киева. Они могут и ошибаться, но политические планы они корректируют в соответствии со своими представлениями о наиболее вероятном варианте развития событий.Большинство ведущих европейских политиков считают, что договариваться с Россией придётся уже во второй половине текущего года. При этом хорватское издание (не путать с аналогичной американской медиа группой) Advance утверждает, что, признавая необходимость конструктивных переговоров с Россией, европейцы опасаются, что Москва просто не захочет с ними говорить, так как им нечего будет предложить России такого, чего бы она уже не получила ко времени начала переговоров.И правда, если Россия прикончит Украину, а американцы не станут по этому поводу переживать и воспользуются случаем выскочить из убыточного для них кризиса, то условия нормализации отношений Кремль Брюсселю сможет продиктовать любые. При таком развитии событий Россия может и подождать, а Европе необходимо будет торопиться с урегулированием, пока кризис ЕС не перерос в катастрофу. Соответственно уже сейчас европейские политики ищут аргументы, которые могли бы усилить их позицию на переговорах с Россией.Один из прорабатываемых вариантов предполагает оголтелое стремление президента Молдавии Майи Санду любой ценой привести Кишинёв в ЕС и НАТО. Для Санду победа в Молдавии "европейского выбора" - вопрос не просто личных предпочтений, но и сохранения себя в политике. Второй, и последний, президентский срок Майи Санду закончится в декабре 2028 года. Продолжение политической карьеры, а также уход от ответственности за действия, совершённые на посту президента (желающие предъявить обвинения найдутся) возможен только в рамках европейских структур. Не всё же Кае Каллас внешней политикой ЕС руководить: румынка (а Санду считает себя румынкой) будет на этом посту смотреться никак не хуже эстонки.В 2024 году Санду добилась на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС минимальной (50,35% против 49,65%) поддержки избирателей. Заявка о членстве в ЕС Кишинёвом также подана. Но находящаяся в глубоком кризисе Европа, не спешит принимать Молдавию, опасаясь недовольства России, требований Киева взять и его тоже, а также, что самое главное, расходов на подтягивание Молдавии хотя бы к низшему европейскому уровню. Политическое время Санду уходит, а поезд в ЕС не движется. Поэтому президент Молдавии отряхнула пыль со старого плана войти в НАТО и ЕС при помощи поглощения Молдавии Румынией.Санду не только себя считает румынкой, но и всех молдаван румынами. Большинство молдавских избирателей с ней не согласны, но большинство избирателей и на второй президентский срок её избирать не хотели, и по поводу результатов референдума о вступлении в ЕС вопросы были. Оппоненты не раз обвиняли Санду в фальсификации результатов национальных голосований при помощи голосов зарубежных молдаван. Молдаване в Европе постоянно голосуют альтернативно голосованию в самой Молдавии и дают ровно столько голосов, чтобы Санду могла "на выдохе" победить. ЕС её поддерживает и заявляет, что нарушений при голосованиях не было, так что при необходимости и голосование о вступлении в Румынию Санду может попытаться продавить опробованным способом.Вот тут-то и возникает вопрос Приднестровья, которому, согласно условиям соглашения, подписанного по итогам гражданского конфликта в начале 90-х гарантировано право, в случае решения Молдавии о вхождении в состав Румынии остаться самостоятельным. Раньше кишинёвское руководство эту проблему игнорировало. Его позиция заключалась в том, что в Румынию войдёт Молдавия в границах Молдавской ССР. Соответственно возникал риск не только румынско-приднестровского, но и румынско-российского конфликта.Не так давно и Санду, и её подруги из руководства ЕС рассматривали возможность провоцирования такого конфликта, с целью расширить для России зону военных действий и поставить Москву перед перспективой конфронтации с ЕС и НАТО. Однако в последнее время и из Брюсселя, и из Кишинёва стали раздаваться голоса, предполагающие возможность отказа Молдавии от Приднестровья именно ради форсированной интеграции в Румынию (а, следовательно, в ЕС и НАТО).Понятно, что Приднестровье в таком случае может нормально существовать только став частью России, тем более что большинство граждан ПМР являются также российскими гражданами. То есть, по сути, с подачи европейцев (даже если бы Санду додумалась до этого сама, без согласования с Брюсселем Кишинёв бы никогда не озвучил подобную инициативу) возникает разменный вариант: России предлагается Приднестровье в обмен на уход Молдавии в Румынию.Не будем сейчас обсуждать "щедрость" этого "дара". Не исключаю, что Москва сочтёт нужным настаивать на сохранении независимости Молдавии, в надежде восстановить нормальные отношения с постсандувскими властями и фактически поставить под свой контроль всю Молдавию. Впрочем, вариант раздела рассматривался как реальный ещё в начале 90-х. Но тогда Румыния "не возражала", против включения ПМР в состав Украины, чьей составной частью, как Молдавская АССР, эта территория была до 1940 года. Понятно, что сейчас такой вариант невозможен, так что, в случае раздела, ПМР должна войти в состав России.В свою очередь это означает, что в ЕС прорабатывается вариант создания коридора к Приднестровью от уже вошедших в состав РФ Херсонской и Запорожской областей. В нормальном виде такой коридор возможен, при распространении российского суверенитета также на Николаевскую и Одесскую области, как минимум. Таким образом, ЕС подаёт слабые сигналы, что готов рассматривать возможность дополнительной территориальной "компенсации" России за счёт Украины, при условии согласии Москвы на интеграцию Кишинёва в евроатлантические структуры.Для России это ситуацию не меняет, так как речь идёт только о готовности ЕС увеличить территориальный "приз" - в главном вопросе (о гарантиях безопасности России путём выведения военной инфраструктуры НАТО из Восточной Европы) ЕС пока уступать не готов, наоборот, евроНАТОвцы пытаются расшириться ещё и на Молдавию. А вот для Киева это очень плохой знак. Пусть пока и без официальных предложений, но Европа отчётливо сигналит, что ради сохранения своей шерсти готова полностью сдать украинского союзника.До сих пор Запад рассматривал сохранение постконфликтной Украиной для контроля над Одессой и Николаевым, как принципиальный вопрос, обеспечивающий НАТО возможность оперативного развёртывания на правобережье в любой момент. Отказ ЕС от "морских ворот" Украины делает фактически неизбежным и отказ от большей части правобережья. Возможностей польского транзита достаточно для уверенного поддержания жизнеспособности Галиции, не больше.Киеву пора понять, что, согласившись на самые жёсткие российские условия, он сможет сохранить больше, чем продолжая надеяться на спасение Западом. Кстати, прибалтам, да и тем же молдаванам следует подумать о том, что, если события будут развиваться в том же направлении и в той же динамике, через пару месяцев европейцы могут их реально предлагать в нагрузку к Украине, только чтобы договориться с Россией без значительного убытка для себя.О новых предложениях Трампа по созданию Совета мира - в статье Павла Котова "Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН"

