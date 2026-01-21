Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН - 21.01.2026 Украина.ру
Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН
Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН
Дональд Трамп продолжает наводить шорох в общемировых масштабах. На этот раз он намерен создать так называемый Совет мира, который многие уже сейчас трактуют как попытку окончательно добить сложившуюся систему международных отношений
Совет для ГазыЧтобы понять, что из себя представляет этот самый Совет мира нужно вернуться в прошлый год, когда американская администрация "разрулила" конфликт в Газе. В презентованном в сентябре мирном плане Трампа из 20 пунктов значилось создание после первого этапа урегулирования Палестинского комитета (позже – Национальный комитет по управлению Газой), который возьмет на себя управление регионом.Функционировать этот комитет будет под контролем Совета мира, которому также будет подчиняться исполнительный совет. В ООН этому Совету мира выдали соответствующий мандат, но лишь на несколько лет. Состав исполнительного совета уже известен: госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Аджай Банга, генеральный директор инвестфонда Apollo Global Management Марк Роуэн, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.Каждый из них будет курировать какое-либо направление по урегулированию в Газе, в т.ч. международные отношения и привлечение инвестиций.Кто возглавит организацию и как это будет работатьУстав Совета мира должен быть презентован Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января. Там же ожидается подписание Хартии Совета мира.На днях американские СМИ обнародовали подробности будущего устава организации. Отмечается, что Газа в нем вообще не упомянута, из чего был сделан вывод, что его полномочия будут гораздо шире, чем просто урегулирование в Палестине.Председателем Совета должен стать Трамп, причем в уставе его называют просто по имени и фамилии, без указания, что это президент США. Получается, что он сможет возглавлять эту структуру даже после ухода со своего поста. Подчеркивается также, что председатель сам назначает своего преемника.Именно председатель должен назначать заседания Совета мира, которые будут происходить не реже, чем раз в год. По уставу, Трамп единолично будет утверждать повестку заседаний. Также предусмотрены ежеквартальные встречи с исполнительным советом, который не будет иметь право голоса.Каждая страна получит по одному голосу, но конечные решения все равно должны быть одобрены председателем. Он же может по своему усмотрению исключать страны из Совета, заблокировать это можно будет только если 2/3 участников наложат на такое решение вето.Кто войдет, а кто нет в Совет мираИзвестно, что к настоящему моменту приглашения присоединиться к Совету мира получили лидеры нескольких десятков государств. Свое согласие уже озвучили президент Аргентины Хавьер Милей, канадский премьер Марк Карни, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Вьетнама То Лам, премьер-министр Албании Эди Рама, президент Парагвая Сантьяго Пенья, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и др.Известно, что приглашения получили такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Турция, Египет, Иордания и другие, их реакция официально пока не озвучивалась.По слухам, для постоянного членства в формирующейся организации странам придется выложить по 1 млрд долларов. Эту информацию опроверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также получил приглашение войти в Совет мира и уже дал свое согласие.По его словам, стать участником можно и без миллиардного взноса, но только на первые несколько лет. Потом можно ждать приглашение и утверждение снова, либо же заплатить этот миллиард.В Кремле подтвердили, что Владимир Путин также получил приглашение войти в состав Совета мира, этот вопрос пока изучается.Скорее нет, чем да на приглашение ответил Владимир Зеленский. Камень преткновения – приглашения для РФ и Белоруссии.Негативно о Совете мира отзывается Израиль, а также ключевые европейские страны. Западная пресса пишет, что страны ЕС в большинстве отвергнут идею участия в этой организации из-за разногласий с Трампом, а в Германии заявили, что готовы к участию, но лишь при условии, что Совет мира будет действовать в полном соответствии с международным правом.ООН пора начать переживать?С последним могут случиться проблемы. Отмечается, что заявленные цели Совета – укрепление стабильности, поддержание мира в регионах и восстановление эффективного управления – выглядят пока слишком размыто. Стоит ожидать, что больше определенности появится после обнародования в Давосе первых официальных документов организации.Вероятно, что Совет мира под управлением Трампа распространит свою деятельность на гораздо более широкий круг вопросов, чем урегулирование в Газе. В чем это будет заключаться, какие решения будут приниматься и воплощаться на практике, как это будет сказываться на ситуации в тех или иных странах и регионах планеты, пока не ясно.Как этом может, к примеру, повлиять на украинский конфликт, также не понятно.Не может не обращать на себя внимание выпячивание роли Трампа, в руках которого будет сосредоточена львиная доля власти в этой организации и насколько это будет устраивать другие государства.Некоторые называют трамповский Совет мира альтернативой ООН, которая рискует не выдержать такой конкуренции, окончательно растерять свой авторитет и влияние. Делать такие сравнения преждевременно, так как в истории с этой новой инициативой американского лидера пока больше вопросов, чем ответов, не понятно даже, будет ли этот Совет в итоге создан и чем он будет заниматься.Согласно израильской газете Haaretz, в проекте устава указывается необходимость "более гибкого и эффективного международного миротворческого органа" как альтернативы "структурам, которые слишком часто не справлялись со своими задачами".Что касается ООН, то отношение Трампа к Организации Объединенных Наций давно известно. Вот как на днях он отозвался о Сомали, которая сейчас временно председательствует в Совбезе ООН."Сомали - это даже не страна. У них нет ничего, напоминающего страну. А если бы они и были страной, то считались бы едва ли не худшей в мире".В любом случае можно констатировать, что усилиями Трампа сложившийся мироуклад испытывает серьезную проверку на прочность: похищение президента Венесуэлы, без пяти минут аннексированная Гренландия, теперь вот Совет мира как альтернатива ООН. Глава Белого дома хочет установить свои правила игры и уже делает это, вопрос лишь в том, захотят ли все остальные играть по ним и что они могут с этим сделать.О том, как политика США влияет на Китай - в материале издания Украина.ру Трамп снова делает Китай великим.
Павел Котов
Павел Котов
Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН

Дональд Трамп продолжает наводить шорох в общемировых масштабах. На этот раз он намерен создать так называемый Совет мира, который многие уже сейчас трактуют как попытку окончательно добить сложившуюся систему международных отношений
Совет для Газы
Чтобы понять, что из себя представляет этот самый Совет мира нужно вернуться в прошлый год, когда американская администрация "разрулила" конфликт в Газе. В презентованном в сентябре мирном плане Трампа из 20 пунктов значилось создание после первого этапа урегулирования Палестинского комитета (позже – Национальный комитет по управлению Газой), который возьмет на себя управление регионом.
Функционировать этот комитет будет под контролем Совета мира, которому также будет подчиняться исполнительный совет. В ООН этому Совету мира выдали соответствующий мандат, но лишь на несколько лет.
Состав исполнительного совета уже известен: госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Аджай Банга, генеральный директор инвестфонда Apollo Global Management Марк Роуэн, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.
Каждый из них будет курировать какое-либо направление по урегулированию в Газе, в т.ч. международные отношения и привлечение инвестиций.
Кто возглавит организацию и как это будет работать
Устав Совета мира должен быть презентован Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января. Там же ожидается подписание Хартии Совета мира.
На днях американские СМИ обнародовали подробности будущего устава организации. Отмечается, что Газа в нем вообще не упомянута, из чего был сделан вывод, что его полномочия будут гораздо шире, чем просто урегулирование в Палестине.
Председателем Совета должен стать Трамп, причем в уставе его называют просто по имени и фамилии, без указания, что это президент США. Получается, что он сможет возглавлять эту структуру даже после ухода со своего поста. Подчеркивается также, что председатель сам назначает своего преемника.
Именно председатель должен назначать заседания Совета мира, которые будут происходить не реже, чем раз в год. По уставу, Трамп единолично будет утверждать повестку заседаний. Также предусмотрены ежеквартальные встречи с исполнительным советом, который не будет иметь право голоса.
Каждая страна получит по одному голосу, но конечные решения все равно должны быть одобрены председателем. Он же может по своему усмотрению исключать страны из Совета, заблокировать это можно будет только если 2/3 участников наложат на такое решение вето.
Кто войдет, а кто нет в Совет мира
Известно, что к настоящему моменту приглашения присоединиться к Совету мира получили лидеры нескольких десятков государств. Свое согласие уже озвучили президент Аргентины Хавьер Милей, канадский премьер Марк Карни, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Вьетнама То Лам, премьер-министр Албании Эди Рама, президент Парагвая Сантьяго Пенья, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и др.
Известно, что приглашения получили такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Турция, Египет, Иордания и другие, их реакция официально пока не озвучивалась.
По слухам, для постоянного членства в формирующейся организации странам придется выложить по 1 млрд долларов. Эту информацию опроверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также получил приглашение войти в Совет мира и уже дал свое согласие.
По его словам, стать участником можно и без миллиардного взноса, но только на первые несколько лет. Потом можно ждать приглашение и утверждение снова, либо же заплатить этот миллиард.
"Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе", - рассказал Лукашенко.
В Кремле подтвердили, что Владимир Путин также получил приглашение войти в состав Совета мира, этот вопрос пока изучается.
Скорее нет, чем да на приглашение ответил Владимир Зеленский. Камень преткновения – приглашения для РФ и Белоруссии.
Негативно о Совете мира отзывается Израиль, а также ключевые европейские страны. Западная пресса пишет, что страны ЕС в большинстве отвергнут идею участия в этой организации из-за разногласий с Трампом, а в Германии заявили, что готовы к участию, но лишь при условии, что Совет мира будет действовать в полном соответствии с международным правом.
ООН пора начать переживать?
С последним могут случиться проблемы. Отмечается, что заявленные цели Совета – укрепление стабильности, поддержание мира в регионах и восстановление эффективного управления – выглядят пока слишком размыто. Стоит ожидать, что больше определенности появится после обнародования в Давосе первых официальных документов организации.
Вероятно, что Совет мира под управлением Трампа распространит свою деятельность на гораздо более широкий круг вопросов, чем урегулирование в Газе. В чем это будет заключаться, какие решения будут приниматься и воплощаться на практике, как это будет сказываться на ситуации в тех или иных странах и регионах планеты, пока не ясно.
Как этом может, к примеру, повлиять на украинский конфликт, также не понятно.
Не может не обращать на себя внимание выпячивание роли Трампа, в руках которого будет сосредоточена львиная доля власти в этой организации и насколько это будет устраивать другие государства.
Некоторые называют трамповский Совет мира альтернативой ООН, которая рискует не выдержать такой конкуренции, окончательно растерять свой авторитет и влияние. Делать такие сравнения преждевременно, так как в истории с этой новой инициативой американского лидера пока больше вопросов, чем ответов, не понятно даже, будет ли этот Совет в итоге создан и чем он будет заниматься.
Согласно израильской газете Haaretz, в проекте устава указывается необходимость "более гибкого и эффективного международного миротворческого органа" как альтернативы "структурам, которые слишком часто не справлялись со своими задачами".
Что касается ООН, то отношение Трампа к Организации Объединенных Наций давно известно. Вот как на днях он отозвался о Сомали, которая сейчас временно председательствует в Совбезе ООН.
"Сомали - это даже не страна. У них нет ничего, напоминающего страну. А если бы они и были страной, то считались бы едва ли не худшей в мире".
В любом случае можно констатировать, что усилиями Трампа сложившийся мироуклад испытывает серьезную проверку на прочность: похищение президента Венесуэлы, без пяти минут аннексированная Гренландия, теперь вот Совет мира как альтернатива ООН. Глава Белого дома хочет установить свои правила игры и уже делает это, вопрос лишь в том, захотят ли все остальные играть по ним и что они могут с этим сделать.
О том, как политика США влияет на Китай - в материале издания Украина.ру Трамп снова делает Китай великим.
