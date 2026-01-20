Трамп как Педерсен. Как два человека практически дискредитировали Нобелевскую премию

https://ukraina.ru/20260120/tramp-kak-pedersen-kak-dva-cheloveka-prakticheski-diskreditirovali-nobelevskuyu-premiyu-1074504606.html

Знаете ли вы, чем немец Трумп похож на норвежца Педерсена (это фамилии)? Нет, не тем, о чем вы могли подумать учитывая последнюю фамилию, которая сейчас у европейцев звучит так модно и зазывно, а для русского уха фонетически и по смыслу неоднозначно.

Все прозаичнее: во-первых, тем, что Дональд и Кнут (это имена), которые могли бы носить и прославить указанные родовые фамилии, стали известными под совсем другими погонялами. Трумп стал Трампом, потому что его немецкий дедушка эмигрировал в США в 1885 году, стал американцем и сменил фамилию для американского удобства. И вот уже его внук дважды стал президентом США и сейчас мощно чудит по свету. Как Дональд Трамп.А вот Кнут Педерсен никакого отношения к ЛГБТ*-тусовке не имел и не имеет, хотя во всем тоже виновата Америка. Просто по молодости в 80-ых годах еще XIX века молодой Кнут съездил в США, влюбился там в творчество Марка Твена и, вернувшись домой в Норвегию, опубликовал посвященное американцу эссе и подписал его "Курт ГамсунД". Так назывался хутор, куда его норвежская семья когда-то перебралась, спасаясь от городской нищеты. Из того Гамсунда Кнут и шагнул в большую жизнь.Эссе об американце у него получилось славным, его издали отдельной книжицей, но нерадивые редакторы где-то потеряли букву "д" и подписали "Гамсун". Так на литературной мировой орбите появился писатель Кнут Гамсун, который в 1920 году получил Нобелевскую премию в области литературы. За роман "Плоды земли", посвященный жизни норвежского крестьянства.Второе сходство Кнута и Дональда в том, что они сознательно и явно с большой радостью опустили ниже городской канализации Нобелевскую премию. Как указывают справочники, это самая престижная международная премия, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные открытия в любой отрасли человеческой жизни либо за крупный вклад в культуру и развитие человеческого же общества. А Дональд и Кнут одинаково бездумно дискредитировали премию по сути и обесценили морально.Последним отметился именно Дональд. Недавно ему свою Нобелевскую премию мира за 2025 год передала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Она сама приехала в Вашингтон, выстояла очередь в Белый дом к его хозяину и облагодетельствовала его. "Я вручила президенту Соединенных Штатов медаль, Нобелевскую премию мира", – сказала она журналистам, покидая резиденцию Дональда.А он сам буквально лучился от счастья и исходил на неизвестно что, рассыпаясь в благодарностях: "Это замечательная женщина, которая прошла через многое. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария".Трамп и МачадоКазалось бы, ну что тут такого? Высокопоставленные селебрити обмениваются побрякушками и фальшиво целуются в десна при этом, сплевывая брезгливо полученные впечатления – эка невидаль.И действительно: событие стремное и сомнительное даже по форме. Нобелевский комитет, который и выдает премии, сразу же "опустил" передачу медали. Из его разъяснения стало понятно, что Трамп получил только медаль премии, но лауреатом ее не стал. Потому что это звание ни половым, ни политическим путем передавать нельзя. Согласно уставу Нобелевского фонда и завещанию самого Альфреда Нобеля. Равно как нет ясности и в том, передала ли Мария Дональду и материально-финансовый довесок – 1 млн долл.Еще больше "воняет" нравственная сторона вопроса. Трамп очень хотел получить эту премию мира, чтобы сравнятся, например, с Бараком Обамой, президентом США и его предшественником, у которого такая медалька имеется, но которого он в грош не ставит, считая его полным лузером. А для того, чтобы его в Осло "обилетили" премией мира (она вручается не в Стокгольме, как все остальные премии), Трамп начал буквально складировать свои успехи на миротворческой ниве и начал рассказывать, что покончил с десятком-другим войн по всему миру.Люди этого массового замирения в таком количестве не нашли и не почувствовали, но Трамп буквально орал: "Премию мне!".Но ему ничего не дали, а наоборот – вручили как бы лидеру венесуэльской оппозиции, этой самой Марии Корине Мачадо. Как благодарность прогрессивного человечества за руководство оппозиционным движением Венесуэлы в условиях репрессий со стороны тамошнего президента Николаса Мадуро, друга Москвы и Пекина, что на Западе крайне предосудительно.Во всяком случае Трамп осерчал страшно. Обиделся на Марию за то, что не отказалась от премии в его пользу, и обидку не скрывал. А когда 2 января этого года провел операцию по похищению и аресту Мадуро с помощью спецназа, вторгшегося в суверенную страну, то заявил, что на место похищенного Мария не подходит, ибо не пользуется уважением венесуэльцев. Во как!Но и Мария уже, похоже, примерила президентское кресло под свой зад и потому решила действовать. Она просто отдала медаль нобелиата Трампу. Как она сказала, в знак признания его уникальной приверженности свободе Венесуэлы.Теперь, похоже, осталось только дождаться, когда Трамп водрузит Марию в президентское кресло, выбросив оттуда другую женщину – Делси Родригес, и. о. президента. А че? Отличный баш на баш получится. В стиле и в полном соответствии духу современной демократии, продаваемой оптом и в розницу.Однако, как отметили многие эксперты, передача золотой медали лауреата – жест довольно редкий, но не беспрецедентный. Некоторые нобелевские лауреаты и ранее отдавали или продавали свои медали, хотя обстоятельства и мотивы такого решения были разными.Однако едва ли не раньше всех и очень показательно неароматно на этой ниве круто засветился упомянутый Кнут Педерсен-Гамсун. Ко времени получения Нобелевской премии в начале 20-ых годов прошлого века он почему-то стал поклонником сначала итальянского фашизма, а после прихода к власти в Германии в 1933 году Адольфа Гитлера и нацизма.Причем до такой степени, что с началом Второй мировой войны приветствовал захват гитлеровскими войсками родной Норвегии, перед этим призывая их к этому шагу: "Восточный медведь и западный бульдог подстерегают нас – Норвегия между двух огней. Мы, простые норвежцы, надеемся, что Германия нас защитит. Жаль, что не сейчас, но этот день придет".Кнут с женой МариейГермания "защитила": назначила премьер-министром Норвегии тамошнего фашиста Видкуна Квислинга и над ним – немецкого имперского комиссара Йозефа Тербовена. Гамсун был в восторге и призвал сопротивляющихся соотечественников сложить оружие, потому что "любое сопротивление будет сломлено, даже если часть простых людей по своей глупости затянет решение проблемы".Бежавшему королю Норвегии Хокону VII предложил либо отречься от престола, либо начать сотрудничество с немцами. А в 1943 году, когда после победы СССР под Сталинградом всем умным людям уже было ясно, что гитлеровцам кирдык, Гамсун отправил свою Нобелевскую премию и медаль министру информации Германии Йозефу Геббельсу со словами: "У меня нет ничего более ценного, чем эта медаль, поэтому я дарю ее вам".Сохранилось и более широкое объяснение мотивации: "Нобель учредил свою премию для награждения "идеалистических" произведений, а я не знаю никого, кто был бы более идеалистичен в своих речах и статьях о будущем Европы и человечества, чем Вы".Гамсун оправдал даже Холокост: "Я понимаю, что Германия всего лишь хочет ограничить еврейскую власть в стране, так как не евреи, а немцы должны править в Германии".И в том 1943-м Гамсун был принят самим Гитлером, у которого попросил признать Норвегию арийской, а не немецкой колонией, и убрать тогдашних норвежских фюреров Квислинга и Тербовена. Причем сделал это так резко, что от такой наглости Гитлер офигел и отправил его восвояси, приказав: "Больше не хочу видеть здесь подобных персонажей".С любимым политикомНо Гамсун жил в своем сумасшествии до конца и когда Гитлер покончил с собой, написал некролог, в котором отметил: "…Он был воином, борцом за человечество, провозвестником Евангелия о правах всех народов. Он был реформатором высшего класса, его историческая судьба судила ему действовать в эпоху беспримерной жестокости, которая в конце концов захватила и его самого... Мы, его ближайшие единомышленники, склоняем голову над его прахом".Писатель-нобелиат был до конца уверен, что фашизм и нацизм – это и есть та грубая сила, которая, по его мнению, способна поставить на место и буржуазный мир во всем мире, и большевиков, и англосаксонский Запад, который он ненавидел особо люто.В 1945 году за Гамсуном пришли. Норвежцы. Арестовали, могли и расстрелять с ненавидимым им Квислингом на пару, но вмешался… Вячеслав Молотов, первый зампредсовмина СССР, и попросил деда сильно не мытарить. А Гамсун требовал открытого суда над собой: "Я знаю: они ждут, когда смерть решит проблему. Но пока не будет суда – я не умру". И Гамсуну только присудили большой штраф и отправили в дурку на лечение. А потом в дом престарелых на три года.Но жизнь свою Кнут Педерсен-Гамсун, полностью разоренный и опустошенный, закончил в 92 года все же дома. Пытаясь объясниться со всеми, что его так торкнуло, но не раскаиваясь…И аналогия с Марией Корино Мачадо почти полная: эта дама тоже требовала от Трамп, чтобы тот поскорее вторгся в Венесуэлу и сверг ненавистного Мадуро. А когда Трамп, что твой Гитлер, проехался по суверенитету родной Венесуэлы, Мария отблагодарила Нобелевкой. Красота…Одно нельзя не напомнить вновь испеченному "нобелиату" – во-первых, чем закончил его исторический аналог Геббельс: сам откушал цианидов, а ненормальная жена Магда отравила шестерых малолетних детей…Во-вторых, что он может получить, если отожмет у Дании Гренландию? Последним из датчан Нобелевскую премию в 2022 году получил Мортен Мелдал. Но в области химии, и сам ученый считается аполитичным – долго придется химичить, чтобы его втравить в политический блуд. Может Трамп сработать вхолостую…P.S. Есть еще кое-что примечательное – уже из жизни скрытых претендентов в иноагенты, которых, как мне кажется, можно было обнаружить еще в истории СССР и у которых сегодня все смешалось, как в пресловутом доме Облонских. В Норвегии полное 15-томное собрание сочинений Гамсуна вышло в свет через два года после его смерти, а в России первые книги Гамсуна все же появились только к 1970 году. Наиболее полным собранием сочинений писателя на русском языке можно считать выходивший в период 1991—2000 годах шеститомник. Известный российский литературовед Елена Шубина оправдала все это просто: "Кнут Гамсун в какой-то момент стал нерукоподаваемым, когда он поддержал фашистскую идеологию, и что же — от этого его романы стали хуже?" Действительно…В августе 2022 года под председательством писателя Захара Прилепина прошло заседание так называемой "Группы по расследованию антироссийских действий" (ГРАД), чьи участники намерены "зачищать культурное пространство" от всех активно или пассивно не поддержавших специальную военную операцию (СВО) России на Украине. Этот же ГРАД представил списки из около 150 "агентов иностранного влияния и их пособников", куда, по его мнению, вошли многочисленные деятели литературы и кино, а также некоторые журналисты и госслужащие. И среди них оказалась и Елена Шубина, активно и азартно издававшая книги Прилепина. Вон оно как, она – не иноагент…* движение в РФ признано экстремистским

