Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа

20 января исполняется год с момента прихода к власти республиканца Дональда Трампа, который точно войдёт в мировую историю как уникальный президент США

В американской политической традиции дата имеет символическое значение: на этом рубеже оценивается работа, проделанная главой государства за первый год работы, припоминаются все его обещания, особенно невыполненные.Хотел стать главным миротворцем, но вместо этого привёл мир в состояние глобального ужасаЭти 12 месяцев в контексте Дональда Трампа много чем запомнятся, но прежде всего агрессивной внешней политикой: вероломное вторжение в Венесуэлу с кражей легитимного президента республики Николаса Мадуро для последующего судебного процесса в Нью-Йорке, открытые призывы к протестующим в Иране продолжать уличные акции, а теперь угрозы аннексировать Гренландию.Особенности тактики Трампа по последнему вопросу на круглом столе в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" выделила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва: "Он с самого начала устанавливает максимально высокую планку и идёт максимально быстро до предела, чтобы удариться в стенку и понять, как может двигаться дальше. Мне кажется, с Гренландией максимально высокую планку он выставил – если что, мы её выкупим – и в стенку уже тоже упёрся. Дальше мы переходим в период длительных переговоров с европейскими странами. В Европе идёт протестное движение, Гренландия протестует – то есть активный ответ Трамп уже получил".В то же время и в Соединённых Штатах много противников присоединения Гренландии – целых 80% американцев. По словам Журавлёвой, эта затея имеет противоречивый имиджевый эффект."Он войдёт в историю как президент, который что? Который купил Америке что-то, что ей не надо? Одно дело устроить переговоры между Россией и Украиной - вполне достойно, чтобы войти в историю. Даже спасение Венесуэлы от - выражаясь американскими словами - "неправильного лидера" тоже вполне может войти в историю президентства Трампа. А покупка Гренландии вызывает много вопросов "зачем?" - добавила эксперт.Всё происходящее кажется вопиющим и беспрецедентным, но стоит присмотреться к ситуации повнимательнее. Во-первых, Трамп просто действует в духе предыдущих американских президентов, прежде всего Монро, провозгласившего западное полушарие зоной, свободной от вмешательства других держав, по аналогии свою стратегию нынешний хозяин Белого дома назвал "доктриной Донро". К тому же он сразу заявил, что будет работать по принципу "мир через силу". Во-вторых, Трамп в очередной раз указывает европейцам на то, что ответственность за собственную безопасности они должны нести сами. Дания, Гренландия, ЕС и НАТО просто в ужасе от действий американского лидера, они пытаются переубедить Вашингтон и опровергнуть рассказы про две собачьи упряжки, стоящие на страже острова. Однако не европейцы ли расслабились, целиком и полностью положившись на натовский, вернее сказать – американский ядерный зонтик и силы обороны? А теперь трепещут, осознавая, что теоретически Соединённым Штатам при желании под силу установить контроль над Гренландией.Трамп ещё на первом сроке правления продемонстрировал, что не боится ломать систему, а на втором - что не боится применять силу, и международное право ему не указ."Для США закономерно, что внешняя политика - продолжение внутренней. Всё внутреннее напряжение выплёскивается во внешнюю. При этом внешняя политика позволяет президенту себя продемонстрировать более активно, с той скоростью, с которой он хочет, покрасоваться, что тоже очень важно для Дональда Трампа, что не позволяет внутриполитическая ситуация. Отсюда и видим сверхнагруженную внешнеполитическую повестку, противоречивые заявления, которые тоже вносят хаос, которые внутри США, и во внешнюю политику тоже", - отметила Журавлёва.Американцы оценили работу президентаВо внутренней политике всё стабильно - американское общество расколото по партийному принципу. А в целом картина для Трампа не столь радужна, насколько ему бы хотелось.Как показал опрос, проведённый компанией SSRS для телеканала CNN, первый год правления 47-го президента 58% респондентов расценивают как провальный.Всего 35% опрошенных называют Трампа человеком, которым они гордятся как президентом."Даже если он и делает что-то хорошее в определённых областях, он производит впечатление очень эгоистичного человека и демонстрирует безразличие к общему благу наших граждан", - сказал независимый кандидат из Оклахомы, принявший участие в опросе.Главной проблемой страны респонденты чаще всего называли экономику. 55% участников опроса считают, что действия Трампа ухудшили экономическую ситуацию, противоположного мнения придерживаются 32%. Кроме того, 64% респондентов сказали, что президент недостаточно сделал для снижения цен на товары повседневного спроса.Если в начале второго срока правления Трампа 45% считали, что он правильно расставляет приоритеты, то за год этот показатель сократился до 36%. Многие американцы сомневаются в том, что президент ставит их интересы на первое место.По словам Журавлёвой, американцы не чувствуют себя хорошо и комфортно в своей стране, не чувствуют, что могут реализовать свои мечты, и президент им не помогает, ни один президент, это не вина Трампа.В свою очередь CNN отмечает: "В некотором смысле Трамп сейчас столкнулся с политической ситуацией, не сильно отличающейся от ситуации его предшественника Джо Байдена, которому также было трудно убедить американцев в том, что он решает экономические проблемы".Тем не менее, в отличие от своего предшественника-демократа Трамп сохраняет поддержку своего ядерного электората."В целом антирейтинг Трампа сегодня достигает 56%. Из них 43% одобряют Трампа в вопросах борьбы с преступностью, 41% - в ведении внешней политики, 39% - в международной торговле, дальше идут экономика и иммиграция. Вот пять столпов, на которых держится политика Трампа. Но нужно учитывать, что в этих 40 с лишним процентах большинство республиканцев и минимальная часть демократов. Соответственно, результат, который мы увидим на промежуточных выборах будут отражать эти два момента", - говорит старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.Среди независимых избирателей рейтинг одобрения Трампа составляет всего 29%, действия президента одобряют лишь 30% латиноамериканцев и избирателей моложе 35 лет.Из тех, кто работу Трампа не одобряет, около 1/4 участников опроса SSRS объяснили свою позицию злоупотреблением Трампом президентской властью (за год этот показатель вырос с 52% до 58%) или его отношения к американской демократии.Так что правильно глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которую называют чуть ли не самой влиятельной фигурой в администрации (после президента, естественно), в откровенных интервью, опубликованных в декабре 2025 года, советовала Трампу уделять больше внимания внутренней политике, чем внешней. "Больше разговоров о внутренней экономике и меньше о Саудовской Аравии — вот что сейчас необходимо", говорила она.Трамп – человек со всемирными амбициями, безусловно, но его положение как президента всё же зависит от внутренней аудитории. Переизбираться ещё на один срок ему не нужно (законодательство ограничивает правление одного президента двумя сроками, хотя Трамп высказывал вслух мысли о третьем), но по итогам ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс определится, сохранят ли его однопартийцы контроль над обеими палатами либо президенту придётся, помимо всего прочего, противостоять демократам, в таком случае некоторые инициативы могут даже не выносить на обсуждение.В начале месяца Трамп на выездном заседании фракции в Палате представителей предупредил республиканцев, что нужно удержать большинство в Конгрессе, иначе оппоненты могут вновь подвергнуть его импичменту.Читайте также: Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского

