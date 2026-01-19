https://ukraina.ru/20260119/1074501179.html

Олег Ясинский: Кубе нужна военная и экономическая помощь России и Китая, чтобы защититься от агрессии США

Олег Ясинский: Кубе нужна военная и экономическая помощь России и Китая, чтобы защититься от агрессии США - 19.01.2026

Олег Ясинский: Кубе нужна военная и экономическая помощь России и Китая, чтобы защититься от агрессии США

Я не могу отделить судьбу Латинской Америки от судьбы всего человечества. У нас впереди или общий кошмар, или общее будущее, в котором может быть какой-то шанс для построения более человечного и достойного общества. А это уже зависит от каждого из нас

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник, эксперт по странам Латинской Америки, политолог Олег ЯсинскийРанее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция России по ситуации в Венесуэле остается неизменной и основывается на незыблемости территориальной целостности всех государств. Операцию американских военных по захвату лидера страны Николаса Мадуро он назвал "грубейшим нарушением международного права".- Олег, а каковы вообще были цели у Трампа? Да, он похитил Мадуро, но саму Венесуэлу под контроль не взял. Да и никаких проамериканских протестов в республике нет.- Трамп – это некая проекция Зеленского в большем масштабе. Это человек, не лишенный актерских способностей, который ведет свою игру. При этом наивно было бы считать, что он импровизирует сам и что за ним не стоят какие-то силы.Понятно, что США готовятся к войне с Китаем, поэтому им важно взять под геостратегический контроль всю Латинскую Америку с ее главными ресурсами: венесуэльская нефть и карибское побережье. Но это то, что лежит на поверхности. Есть еще несколько важных моментов.Поскольку Трамп провозгласил доктрину Монро в качестве основы своей внешней политики в западном полушарии, он на примере Венесуэлы пытается преподнести урок террора для всего Глобального Юга, чтобы напомнить, кто на самом деле принимает решения.Венесуэла – это только разминка. На ней это не закончится. Дальше - Куба и Гренландия. Да и весь латиноамериканский континент должен построиться по стойке смирно, торжественно провозгласив себя задним двором США и открыв для них все свои недра. И какую бы позицию тут не заняло большинство латиноамериканских правительств, для меня очевидно, что все будет решать латиноамериканский народ.Вся история Латинской Америки – это история противостояния имперскому гегемону в лице США. Поэтому Трамп может разбудить силы, о существовании которых он даже не догадывается. Эта история только начинается.- Действительно, Трамп сейчас угрожает всем подряд: Мексике, Кубе, Колумбии. "С вами будет то же самое. Вы следующее". На это есть прямая реакция. Даже президент Чили, которого называют проамериканским, вызвал недовольство действиями США. А есть ли у латиноамериканского мира новый Боливар, который может сплотить континент в противостоянии американскому империализму?- О новом Боливаре я не знаю. Цель современных СМИ как раз состоит в том, чтобы скрыть от массовой публики эти личности, потому что системе это невыгодно.Что касается реакции чилийского и колумбийского президентов, то надо смотреть не на слова, а на дела. Габриэль Борич в Чили сделал все, чтобы помочь США в регионе. Он не упускал возможности покритиковать Венесуэлу, Кубу и Никарагуа – всех последовательных противников США, которые еще сохраняют свою независимость. Поэтому что бы он сейчас ни сказал против Трампа – грош этому цена.Более того, Борич открыл дверь для последователей Пиночета. Выборы выиграл ультраправый президент Хосе Антонио Каст. Заслуга в этом Борича не может быть переоценена.- В таком случае, что представляет собой Каст? Про него говорят, что он не только сын нациста, но и сам "проамериканский неофашист". Так ли это? Что значит его победа для будущего Чили – страны, в которой вы прожили много лет?- Тут надо избегать клише. Всех правых в Латинской Америке сразу же называют фашистами и вспоминают про их немецких родственников. Надо посмотреть на суть событий.В Чили ультраправые всегда были влиятельной политической силой. При этом еще до победы Альенде в 1970 году чилийцы голосовали по принципу "три трети", что давало стране определенную политическую стабильность. Треть левых, треть правых, треть центристов. Когда одна из частей немножко перевешивала, выбирали того или иного президента. И за партию Альенде на последних парламентских выборах проголосовали 44% избирателей. Чаша качнулась влево. И чтобы она дальше не качалась влево, понадобилось организовать кровавый переворот. Затем последовало 16 лет диктатуры, потом – регулируемой "демократии".За это время пресса, которая контролирует весь мир, очень четко отработали свою повестку. Население Чили было деполитизировано, идиотизировано, лишено исторической памяти. Поэтом "левый президент", который на самом деле выкормыш различных соросятских кругов, от имени Альенде и других настоящих левых провел массу неуклюжих реформ, открыв в Чили все для транснациональных корпораций и дружа с Зеленским.То есть Борич был настоящей карикатурой на левых, как мы это видим по Европе. Он оказался предателем и просто слабым человеком. Его привели к власти правые, которые в какой-то момент не смогли выиграть на президентских выборах. Он стал их пешкой. Это он открыл дверь для фашизма в Чили.А Хосе Антонио Каст – это новое поколение активных ультраправых, которых можно сравнить с различными запрещёнными украинскими организациями с фашисткой идеологии. Да, в Чили не было нацизма, в отличие от Европы, но там самое страшное – пиночетизм. Уже половина страны говорит, что это не их президент. Каст представляет собой наиболее реакционные слои чилийского общества, куда входит и фашизм тоже. Тем не менее, у него будут проблемы.Дело в том, что его главных спонсоров – чилийских олигархов, сейчас гораздо больше бизнеса с Китаем, чем с США. Они поддержали Каста, который безоговорочно поддерживает Трампа, а Трамп будет требовать от всех стран Латинской Америки свернуть торговлю с Китаем. Поэтому тут может произойти нечто интересное, что не было предусмотрено первоначальным сценарием.- Также Трамп явно не обойдет своим вниманием Бразилию и другие латиноамериканские страны, которые хотели бы вступить в БРИКС. В какой степени будущее этого альянса зависит от действий Трампа в этом регионе?- Сейчас Трамп объединяет антиимпериалистические силы Латинской Америки. Он может разбудить или воскресить настоящих левых, которые в последнее время находились в глубокой спячке или в нокауте.Повторюсь, Трамп это такой будильник. Он может разбудить даже часть вооруженных сил разных стран в Латинской Америке. Там есть новое поколение военных, которые не хотят, чтобы их страны стали колонией США.Я в этом смысле оптимист, несмотря на огромные угрозы Венесуэле и Кубе. Надо все эти кризисы рассматривать позитивно, потому что они могут дать возможность для роста. Трамп – это большой шанс для Латинской Америки.- Вы еще сказали, что Куба следующая. За кого еще может взяться Трамп, учитывая, что пока он и с Венесуэлой не закончил?- Он не то, что еще не закончил с Венесуэлой. Венесуэла еще не начинала.Конечно, там все в некотором шоке. Ситуация очень сложная. Побережье заблокировано американским флотом. Внешнее давление огромное. Но Венесуэла далеко не захвачена и захвачена не будет.С рациональной точки зрения для Трампа было бы выгодно разделаться с Венесуэлой, а потом только браться за Кубу. Но мы же видим, насколько иррациональны все его последние шаги. Поэтому удар по Кубе очень вероятен.Куба сейчас переживает самый трудный момент в своей истории после революции. Этот момент был выбран неслучайно. Почти 70 лет непрекращающейся американской блокады, смена поколений на Кубе, серьезные ошибки правительства. Кубинское общество и экономика находятся в жестком кризисе. Но когда США напали на Венесуэлу, первыми на улицы вышли не венесуэльцы, а именно кубинцы.Десятки тысяч человек по всему острову вышли на акции протеста, не дожидаясь отмашки сверху. Никакого официоза тут нет. Почему? Первыми, кто пролил кровь за Венесуэлу, стали именно кубинцы. 32 человека из второго кольца охраны Мадуро были именно кубинцами. Среди них много погибших, сейчас этот список растет. В частности, погиб руководитель военной миссии Кубы в Венесуэле.То есть кубинцы, как это повелось в истории 20 века, снова проливают кровь. Так же, как они проливали кровь в Анголе, Мозамбике и во всей Латинской Америке. И сейчас все внутренние конфликты кубинского общества отошли на второй план. Абсолютное большинство тех, кто вчера критиковал правительства, не позволят, чтобы кто-то из Майями и Вашингтона решал их судьбу.Люди готовы защищать остров всеми силами. Никакой легкой прогулки у Трампа не будет. Хотя понятно, что Кубе нужна экономическая и военная помощь от России и Китая.- Каким вы вообще видите будущее всей Латинской Америки? Насколько оно ясно или туманно? От чего оно зависит?- Я не могу отделить судьбу Латинской Америки от судьбы всего человечества. У нас впереди или общий кошмар, или общее будущее, в котором может быть какой-то шанс для построения более человечного и достойного общества. А это уже зависит от каждого из нас.Также по теме - в интервью Ростислава Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро.

