Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро

США больше не в силах нести бремя мирового гегемона, а Трамп опять пытается одеть на них этот хомут. И если эти действия Трампа затронут нас до такой степени, что Россия сочтет нужным положить им конец, то она будет готова для этого применить силу

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция России по ситуации в Венесуэле остается неизменной и основывается на незыблемости территориальной целостности всех государств. Операцию американских военных по захвату лидера страны Николаса Мадуро он назвал "грубейшим нарушением международного права".- Ростислав Владимирович, а как именно США удалось прийти к такому доминированию на мировой арене, что им стало наплевать на международное право и суверенитет других государств? Как им это позволили? Все-таки помимо США, свои интересы были у той же Британии и Германии. В какой момент истории они стали теми, кем являются сегодня?- А почему только США? Разве остальные не стали теми, кем являются сегодня? Вы, наверное, не помните, как советские войска входили в Афганистан и уходили из Афганистана. Могу вам рассказать по этому поводу трогательную историю.В Афганистане до 1973 правил король Закир-Шах. У него был двоюродный брат Мухаммед Дауд, который был женат на сестре Закир-Шаха. А отец Мухаммеда Дауда был сводным братом предыдущего короля Надир-Шаха. В общем, трогательная королевская семья. С 1953 по 1963 год Мухаммед Дауд был у Закир-Шаха премьер-министром. В 1963 году Закир-Шах начал проводить демократические реформы. И для того, чтобы покончить с непотизмом и коррупцией, он принял решение, что члены королевской семьи не могут занимать государственные должности. Поэтому Мухаммед Дауд ушел в частную жизнь.Видимо, в частной жизни ему не очень нравилось. В 1973 году произошел государственный переворот. И пока Закир-Шах летал по Италиям, оказалось, что ему некуда стало возвращаться. А Мухаммед Дауд стал премьер-министром и потом избрался президентом. Правил он до 1978 года.Кстати, Закир-Шаха он свергал вместе с левыми офицерами. Тогда во всем исламском мире были популярны левые идеи. Но когда Дауд пришел к власти, то понял, что левые слишком амбициозны и не очень популярны, поэтому стал с ними постепенно расходиться. Но к правым он тоже не пришел. А еще при Дауде возникли исламисты, которые боролись с народной властью.Это и Гульбеддин Хекматияр – будущий премьер-министр Афганистана от победивших инсургентов, которые потом свергли Наджибуллу. Это и Бурхануддин Раббани, который потом стал президентом Афганистана, пока они с Хекматияром не стали выяснять, кто для матери-истории более ценен. Все они тогда сбежали в Пакистан. Там стали создавать исламские партии и бороться с Даудом.Дауд боролся со всеми. Говорят, что он был человек прогрессивный и широко мыслящий. Планов реформ у него было громадье, но в 1978 году левые офицеры его свергли. Те самые, с которыми он в свое время разошелся. Где-то сутки шли бои. Потом захватили президентский дворец, убили Дауда и всех членов семьи, которые не успели убежать. К власти пришла "Народная демократическая партия Афганистана" (НДПА) во главе с Мохаммадом Тараки. Тараки стал премьер-министром. Его первым заместителем стал Хафизулла Амин, а просто заместителем стал Бабрак Кармаль.Потом Амин сверг Тараки и стал править сам. Кармаля отправил послом в Чехословакию. Режим все это время оставался левым. А поскольку исламисты слишком заедали его, он пригласил в Афганистан советские войска.Советские войска вошли в Афганистан. Тогда еще неофициально и понемногу. То есть именно Амин их пригласил. Но проблема в том, что Амин не только сверг Тараки, но у убил, а Брежневу Тараки нравился. Поэтому в Москве решили, что Амина тоже надо убить. И его убили. Потом, конечно, говорили, что он якобы в сторону американцев посматривал, но именно Амин пригласил советские войска в Афганистан. Советские войска зашли, взяли дворец Амина штурмом, Амина убили, привезли из Чехословакии Кармаля и назначали руководителем Афганистана.Почему это произошло? Потому что могли. Захотели и сделали. В международном праве тоже нигде не было сказано, что СССР мог заходить в Афганистан и убивать Амина. Несмотря на то, что Амин был узурпатором, он признавался международным сообществом. И самое главное, что он был большим другом СССР. Это потом стали говорить, что небольшим или даже не другом.Так что же такого сделал Трамп, что сильно бы отличалось от политики СССР по Афганистану? То, что Мадуро еще не убили. Его только украли. Почему? Потому что могут.После ухода СССР в Афганистане стало только хуже. Не СССР в этом виноват, потому что исламское сопротивление возникло уже при Дауде, который, в отличие от Амина, пытался расходиться с СССР, потому что ему не нравилось слишком сильное давление Москвы. Но попытка вмешательства в дела Афганистана, чтобы переиграть внутреннюю ситуацию в свою пользу, привела к десятилетней войне, которая СССР никаких плюшек не принесла. Мы там строили, мы туда вкладывались, но когда мы оттуда ушли, там все стало только хуже. Потом в Афганистан пришли американцы, которым тоже не удалось переломить ситуацию.Ни в одной из стран Латинской Америки США ситуацию тоже не переломили. Они меняли режимы. В некоторых странах они их меняли по десять раз. Были страны, которые они оккупировали десятилетиями. И что в итоге? Латинская Америка все равно ненавидит гринго. Там все равно продолжается партизанское сопротивление даже проамериканским режимам. Там все равно производят наркотики, которые поставляются в США, а выручка от них направляется на борьбу с США.И то, что сделал Трамп, никакой пользы ему не принесет. Но он это сделал, потому что мог. Трамп считает, что он действует в интересах США. Россия считает, что Трамп таким образом подталкивает США к гибели, потому что Штаты больше не в силах нести бремя мирового гегемона, а Трамп опять пытается одеть на них этот хомут. И если эти действия Трампа затронут нас до такой степени, что мы сочтем нужным положить им конец, мы будем готовы для этого применить силу.Государство защищает свои интересы в том числе силовым путем. Сила – это в любом случае не про справедливость. Кто сильнее, тот и прав. Для этого государству нужна армия. Есть страны, у которых армия совсем маленькая. Есть страны, у которых армия может только соседей пугать. А есть государства, которые могут своей армией пугать весь мир: Россия, США и Китай. И в любом случае никто не полагается ни на хорошие отношения, ни на подписанные договоры. Если вы можете обеспечить силой свои интересы, вы это делаете.Мы предлагали Украине и Западу договориться. Они нас не послушали, и мы применили силу, потому что наши национальные интересы вынудили нас применить силу для их защиты. Более того, мы говорим, что в случае чего готовы применить ядерное оружие для защиты своих национальных интересов. Несмотря на заявления ученых, которые утверждают, что это будет конец цивилизации. Будет/не будет – не знаю. Но все ядерные державы готовы применить это оружие для защиты своих интересов.Так что же в этом удивительного?Сначала исчез мировой порядок, в котором СССР наводил порядок в своей сфере влияния, а США – в своей. Они строили друг другу козни, но слишком сильно в чужие сферы влияния старались не лезть. Потом исчез всемирный гегемон в лице США. И сегодня мы имеем дело с концертом великих держав, как это было в 19 веке. А концерт великих держав – это такой бардак, когда вы не знаете, кто вам завтра нож всунет под пятое ребро. Со всеми надо держать ухо востро. Всегда надо быть готовым защищать свои интересы силой. Если вы работаете в паре, вы еще можете просчитать своего оппонента. А когда этих оппонентов десятки, а за ними стоят младшие партнеры, которые тоже серьезную силу собой представляют, все это барахло вы просчитать в принципе не в силах.- А чего в действиях Трампа по Венесуэле, Ирану и Гренландии больше? Куража или продуманной политики?- Любая продуманная политика не исключает и кураж. Во время игры можно поймать кураж. Даже на фронте во время операции можно поймать кураж и ехать на нем, пока он не исчерпался. Трамп вполне мог уверовать в свои безграничные возможности. А, может быть, он просто пытается себя в этом убедить. Но он так и раньше поступал. Он во многих случаях пытается заменить реальные возможности США пиаром. Что он все время рассказывает? То у него супер-пупер ракета. То он все войны в мире выиграл. То он всех помирил.На американское население это действует. Хотя даже после Венесуэлы его поддержка несильно выросла. Но в любом случае до промежуточных выборов в Конгресс еще почти год. И действия, которые происходят сегодня, окажут на них только отдаленное влияние. Так что ему нужно поддерживать это состояние общественной бодрости до ноября. А возможности у него весьма ограничены.Сами американские военные говорят, что Венесуэлу блокируют 20% американского флота. Это очень много. Во-первых, не весь флот предназначен для подобного рода действий. Во-вторых, сами американцы жаловались, что у них на флоте растет количество не боеготовых кораблей. Следовательно, мы можем допустить, что около половины боеготового американского флота сейчас заняты в Венесуэле. То есть еще одну Венесуэлу Трамп позволить себе не сможет до того, пока не покончит с этой. А как закончить историю с Венесуэлой – непонятно. Американцы еще даже не знают, что именно они будут предъявлять Мадуро.Пока США не смогли взять Венесуэлу под контроль, а издержки они уже получили. Когда мы входили в Афганистан, мы тоже сразу получили проблемы: бойкот Олимпиады-1980, нас сразу же стали давить Иран и Пакистан в Афганистане, страны Персидского Залива стали активнее работать против нас. На позитив мы рассчитывали потом, но с ним тоже не сложилось.Трамп тоже получил негатив сразу. Многие союзники США, которые не признавали Мадуро, сочли эти действия неприемлемыми. Весь остальной мир от этого тоже не обрадовался. Если бы США в Венесуэле смогли хотя бы посадить своего Кармаля, это бы означало, что у них есть потенциальные возможности, потому что они выбили оттуда Китай и Россию. Может быть, результат у них через какое-то время будет, но пока что результата нет. Тем более, в Венесуэле началась зачистка проамериканской пятой колонны.- И по поводу Ирана. Текущие протесты в республике – это выбор между чем и чем? Между Хаменеи и Пехлеви? Насколько уязвим режим аятолл? Чем его падение может грозить России?- Это не первые протесты в Иране. Понятно, что далеко не всем нравится исламский режим. Там всегда будет серьезная оппозиция, которая всегда будет посматривать на Запад. Западу всегда будет, с кем работать в Иране. Но до сих пор там у Запада ничего не получалось. Сколько бы они не разжигали протесты. Да, ничто не вечно под луной, но пока ничего не свидетельствует о том, что нынешнее протесты являются какими-то запредельными. Будем надеяться, что иранский режим выстоит своими силами, когда России и Китаю не придется вмешиваться в его внутренние дела.Иран важен для России как прикрытие с юга. Для Китая он важен как поставщик нефти и страна, которая дает выход на Ближний Восток. Вряд ли кто-то готов начинать войну с США из-за Ирана. Но если режим удержится, то помогать ему будут.Кстати, то же самое касается Украины. Запад будет помогать Зеленскому до тех пор, пока он держится. И Трамп, когда говорил Зеленскому, что "пора заключить сделку", имел виду следующее: "Ты не можешь удержаться. У тебя нет козырей. Мы тоже не можем тебе помогать в том объеме, в котором помогали раньше. Скоро Путин уничтожит твою страну. Иди и договаривайся. А если ты все же хочешь воевать, воюй".В общем, любой режим, который держится самостоятельно, будет получать помощь от союзников. До тех пор, пока сами союзники будут в состоянии эту помощь оказывать.

