Гибкая, как "китайские мальчики": станет ли Тимошенко "мостиком между всеми" — мнение Елены Маркосян
Спецслужбы США, а не НАТО, могли санкционировать давление на Юлию Тимошенко. Однако реальная причина обвинений — предвыборная "халтурка на выходные". Фигура Тимошенко может стать для Европы удобным мостиком для начала диалога с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Комментируя мнение о том, что западные аналитики видят в Тимошенко шанс на мир, Маркосян уточнила предполагаемых кураторов. "Давайте уточним: если одобрили, то не спецслужбы НАТО, а Штаты. Но я думаю, что тема Тимошенко для НАБУ — это такая себе предвыборная "халтурка на выходные" с мутными последствиями", — заявила публицист.По её словам, истинная причина интереса Запада к экс-премьеру кроется в сложной политике самого ЕС. Она описала, как могут быть использованы личные качества лидера "Батькивщины". "Тимошенко в этом плане гибкая как "китайские мальчики": может корону снять, во все стороны поклониться, договориться и стать таким себе мостиком между всеми", — отметила обозреватель."Что же касается мира, то я не помню её высказываний о мире. Их не было. Да, и Европа не стремится к миру", — заявила Маркосян, добавив, что цель — лишь затянуть конфликт до ухода Дональда Трампа.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о подоплеке дела против Тимошенко — в материале издания Украина.ру "Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко".
Спецслужбы США, а не НАТО, могли санкционировать давление на Юлию Тимошенко. Однако реальная причина обвинений — предвыборная "халтурка на выходные". Фигура Тимошенко может стать для Европы удобным мостиком для начала диалога с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Комментируя мнение о том, что западные аналитики видят в Тимошенко шанс на мир, Маркосян уточнила предполагаемых кураторов. "Давайте уточним: если одобрили, то не спецслужбы НАТО, а Штаты. Но я думаю, что тема Тимошенко для НАБУ — это такая себе предвыборная "халтурка на выходные" с мутными последствиями", — заявила публицист.
По её словам, истинная причина интереса Запада к экс-премьеру кроется в сложной политике самого ЕС.
"Европа наворотила дел столько, что сейчас непонятно, как ей подойти к разговору с Россией, который европейцам жизненно необходим. Любой шаг в сторону Москвы будет сам по себе признанием поражения, а "идти на поклон" табуном русофобов не хочется", — сказала Маркосян.
Она описала, как могут быть использованы личные качества лидера "Батькивщины". "Тимошенко в этом плане гибкая как "китайские мальчики": может корону снять, во все стороны поклониться, договориться и стать таким себе мостиком между всеми", — отметила обозреватель.
"Что же касается мира, то я не помню её высказываний о мире. Их не было. Да, и Европа не стремится к миру", — заявила Маркосян, добавив, что цель — лишь затянуть конфликт до ухода Дональда Трампа.
Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
Подробнее о подоплеке дела против Тимошенко — в материале издания Украина.ру "Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко".
