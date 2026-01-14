https://ukraina.ru/20260114/yule---volyu-pochemu-nabu-prishlo-za-timoshenko-1074273410.html

Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко

Лидер "Батькивщины", "оранжевая принцесса" Майдана, экс-премьер Юлия Тимошенко сидела при Леониде Кучме, сидела при Викторе Януковиче. Сядет при Владимире Зеленском?

2026-01-14T10:58

Режиссеры из ДемпартииНочью с обысками к Тимошенко и в ее партийный офис пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) , а сейчас, по слухам, "шмонают" парламентскую резиденцию "Батькивщины". Юлию Владимировну подозревают в подкупе депутатов: по данным антикоррупционных органов, она предлагала парламентариям из других партий деньги за "нужные" голосования, а также переманивала их в свою фракцию. Формально обыски НАБУ связаны с раскручиваемым делом против "Слуг народа" - в конце декабря пяти представителям партии власти вручили подозрения за платные голосования и получение неправомерной выгоды в "кассе Миндича". Однако, думается, в отношении Тимошенко это лишь предлог, а визит "набуистов" к "газовой принцессе" связан непосредственно с голосованием "Батькивщины" за отставку главы СБУ Василия Малюка*, и с тайными визитами Юлии Владимировны в США, где она слишком уж откровенно заигрывала с представителями Дональда Трампа. Такого глобалисты не прощают. Сдали Тимошенко (как и президента Венесуэлы Николаса Мадуро) свои же: по информации "порохобота" Алексея Гончаренко*, записывал переговоры Юлии Владимировны с продавцами голосов один из депутатов, который потом передал эти записи НАБУ. Ну, чем не "пленки Мельниченко" и диктофон под диваном Кучмы? Сразу угадывается рука режиссеров из Демпартии США: там не любят менять рабочие сценарии. Зато любят подавать месть холодной, и в момент, когда этого меньше всего ожидает жертва. Тимошенко уже обновила свой имидж и снова прицепила косу - верный признак подготовки к глобальным переменам, например, к выборам. В партии, по слухам, уже разрабатывали предвыборную стратегию для своего лидера, одним из элементов которой должна была стать критика антикоррупционной вертикали глобалистов. Надо отметить, что политик неоднократно и очень жестко критиковала НАБУ и САП, cозданные после госпереворота его организаторами с целью контролировать вороватых туземных олигархов. Неудивительно, что летом прошлого года Тимошенко поддержала Зеленского в его атаке на "набуистов" и проголосовала со своей фракцией за закон о лишении НАБУ независимости. Юлия Владимировна пламенно выступила с трибуны, назвав это решение "светлым днем деколонизации Украины". Ей рукоплескал парламент, ее зацеловывали "слуги народа", а когда европейские партнеры потребовали отменить закон, ограничивающий влияние НАБУ и САП, Юлия Владимировна, как говорится, не поступилась принципами. Она объяснила свою позицию тем, что в антикоррупционных органах работают предатели интересов Украины, а само существование НАБУ нарушает суверенитет страны. "Скажите, пожалуйста, этот антикоррупционный хребет что-то делает в этой стране?", - интересовалась экс-премьер с трибуны Рады.Спустя полгода "хребет" таки показал ей, что не бездействует. И хотя обвинения в адрес Тимошенко выглядят притянутыми за уши и откровенно попахивают политической расправой, формально ей грозит срок в 10 лет: статья, по которой она проходит (часть 4 ст. 369 УК Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) предусматривает как раз "десятку" и тюрьму. Возможно, ее не посадят, возможно, лидер "Батькивщины" выйдет под залог, но все это уже неважно: глобалисты и "соросята" выписали Тимошенко "черную метку". Цели обысков у ТимошенкоЗа что? Для начала, за голосование, которое помогло "выкорчевать" Малюка из СБУ. Это решение было крайне важным для Банковой, особенно учитывая самостоятельную игру "мясника" и его попытки идти против Зеленского. Для "соросят" Малюк был ценным кадром, который мог противостоять Офису президента, например, в вопросе разгрома НАБУ. Прошлым летом глава СБУ отказался добивать "набуистов", на которых пошел войной зе-гетман, и попал в опалу Офиса президента. Но зато заслужил одобрение фронды и получил гарантии от внешних игроков, которые были настроены на сохранение Малюка. И тут маленькая, но гордая фракции Тимошенко поломала эту игру. Именно "Батькивщина" и ее 11 голосов сыграли главную роль в отставке Малюка. И хотя во фракции были разные мнения по этому поводу, а профильный комитет заблокировал увольнение главы спецслужбы, Юлия Владимировна своим авторитетом (и немножко деньгами) принудила членов фракции нажать-таки кнопку "за". А уже ночью за ней пришли те, для кого Малюк был не просто руководителем СБУ, а одним из весомых рычагов влияния в стране.При этом НАБУ уже откровенно используется как инструмент политического давления, сбросив маску "борьбы с коррупцией". Если в деле "Мидас" уголовные дела, инициированные НАБУ выглядели как очистка аппарата госуправления от "прилипал" Зеленского в виде Тимура Миндича, Сергея Шефира, Алексея Чернышова, то теперь четко прослеживается одно: с помощью НАБУ и САП создается новый формат управления и вычищаются или ослабляются политические фигуры, не вписывающиеся в данную конфигурацию - от Давида Арахамии до Тимошенко. Да-да, сегодня следователи НАБУ пришли также к лидеру парламентской фракции "Слуга народа" Арахамии и обыскивают его офис. Подозрение пока не предъявлено, однако сам факт вмешательства в работу одного из центральных парламентских игроков говорит сам за себя. Арахамия рассматривался как потенциальный кандидат на пост спикера Верховной Рады и фигура, способная обеспечить управляемость парламента в случае необходимости ратификации крупных внешнеполитических решений. В этом контексте действия НАБУ выглядят не как антикоррупционная борьба, а как элемент силового вмешательства, ломающий возможные сценарии парламентского "апгрейда". Под ударом оказываются и Арахамия, и Тимошенко, и другие политики, обладающие собственными центрами влияния. Не стоит забывать, что сегодня Верховная Рада - это ключевой и действенный орган украинской политики. Парламент выступает субъектом ратификации потенциального мирного плана Трампа, именно Рада принимает законы по вопросам безопасности, она же определяет формат даты выборов президента Украины и нового состава парламента. И кому-то очень важно не просто лишить Зеленского управляемой Рады, но и застопорить работу по продвижению мирного соглашения. Причем, накануне 15 января - эта дата считалась негласной точкой отсчета для мирного урегулирования. Но вместо этого на Украине началась война против ранее неприкасаемых элит и перенос центра принятия решений за пределы страны. Бить теперь "Орешником" (и другим оружием) по зданию Верховной Рады в Киеве вообще не имеет никакого смысла… Зато где-то потирает руки экс-президент Кучма и чувствует себя отомщенным бывший президент Янукович. Что же касается самой Юлии Владимировны, то ей не позавидуешь. В темноте и холоде нет никакой надежды организовать общественное сопротивление, поставить в центре столицы палаточный городок и развесить повсюду плакаты "Юле-волю". Уже не позвонит Арсений Яценюк с радостным воплем "Юляяяя!" и европейские послы не приедут в обесточенный и занесенный снегом Киев выразить поддержку "политрепрессированной" Тимошенко. Все это было возможно при Кучме и Януковиче, но главное - в суверенной Украине. А теперь "оранжевая принцесса" да и другие принцы на своей шкуре почувствуют, что означает проданная независимость и колонизация еще недавно успешной и мирной страны.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, чем занималась Тимошенко в последнее время - в материале издания Украина.ру Критикует коррупцию и антикоррупционеров. Чем занимается лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

