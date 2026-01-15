Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой - 15.01.2026 Украина.ру
Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой
Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой
Тимошенко предлагает себя Западу как возможность меньшими усилиями затянуть войну до ухода Трампа с должности президента США и отвлечь саму Украину от реальности. Но у Америки так много проблем, что она позволит Украине утонуть в собственной хитрости, жадности и неблагодарности. Военные действия будут стремительно нарастать в своей активности.
2026-01-15T12:27
2026-01-15T12:27
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов — глава украинской партии "Батькивщина" попала под рейд НАБУ и САП минувшей ночью.— Елена, почему именно сейчас Тимошенко выдавливают из власти? Только ли дело в голосовании "Батькивщины" за отставку главы СБУ Василия Малюка* и в тайных визитах Тимошенко в США, где она откровенно заигрывала с представителями Дональда Трампа.— Я не считаю, что её выдавливают из власти. Это больше похоже на старт собственной избирательной кампании. Просто всё изменилось, ситуация становится тяжелой, обстановка гнетущей, а перспективы мрачными.Список кандидатов на должность очередного Зеленского верстается на Западе, а уже потом на Украине (если к тому моменту от неё что-то останется), а у Запада нет консолидированной позиции ни по одному украинскому вопросу и ни по одному возможному кандидату. Привычный и понятный для Тимошенко формат и образ: она всегда с кем-нибудь заигрывает и договаривается.— Насколько, типаж Тимошенко в политике востребован сейчас на Украине? Как отмечают некоторые эксперты, она проевропейский политик, но популист с уклоном в социальную тематику.— Она не проевропейский политик, а четко и чисто конкретно украинский. А значит, всеядный, циничный, патриот не страны, а личной власти. То, что ей вменяют НАБУ — это давным-давно (лет 25) норма украинской политической жизни. Об этом знают все.На Украине сейчас востребованы свет, тепло, вода, мир и обещания всё это дать здесь, сейчас и сразу. Она обещать умеет. Но люди устали, никому не верят и им всё равно в каком образе она выйдет на очередную трибуну. Тут, как говорится, на безрыбье и рак — рыба, и Тимошенко – политик. А значит, кого Запад назначит, того и выберут.— Действительно ли западные элиты не доверяют Тимошенко, припоминая ей газовый контракт с Владимиром Путиным от 19 января 2009 года?— Доверяют или не доверяют, я считаю неправильные слова. Скорее западные элиты видят в ней своего человека. Тимошенко такая же, как большинство европейских болтунов: говорит одно, делает другое, думает третье.Там ведь был не только газовый контракт. Там был и разрыв единой энергосистемы, из-за чего восточные регионы прошли через жесткий блэкаут. Много чего было, одно оставалось неизменным — её способность адаптироваться к любым обстоятельствам в интересах собственной власти. Это её ключевая политическая идея.— Также есть мнение, что западные аналитики считают Тимошенко шансом Украины на мир. Поэтому спецслужбы НАТО одобрили давление на неё НАБУ и САП. Вы согласны с таким мнением?— Давайте уточним: если одобрили, то не спецслужбы НАТО, а Штаты. Но я думаю, что тема Тимошенко для НАБУ — это такая себе предвыборная "халтурка на выходные" с мутными последствиями. Тут дело в другом.Европа наворотила дел столько, что сейчас непонятно, как ей подойти к разговору с Россией который европейцам жизненно необходим. Любой шаг в сторону Москвы будет сам по себе признанием поражения, а "идти на поклон" табуном русофобов не хочется. Тимошенко в этом плане гибкая как "китайские мальчики": может корону снять, во все стороны поклониться, договориться и стать таким себе мостиком между всеми.Что же касается мира, то я не помню её высказываний о мире. Их не было. Да, и Европа не стремится к миру. Тимошенко — это возможность меньшими усилиями затянуть военные действия до ухода Трампа с должности президента США и отвлечь саму Украину от реальности. В этом качестве она и предлагает себя Западу.— В целом, почему на Украине произошли такие перестановки во власти и близких к ней структурам? Зеленский готовится к продолжительной войне с Россией и ему нужны “свежие” головы? То есть в принципе нам на какой-то мир несмотря на идущие переговоры рассчитывать не приходится?— А что ещё остается Зеленскому? Власть слабеет, деньги тают. Очередь к портфелям Кабмина заметно поредела. Те, кто "всегда готов", не профессиональны или глупы, а те, кто может и способен решать проблемы, не хочет становиться в один ряд с командой военных преступников и ворюг. Одни бегут, другие пакуют чемоданы, готовят "аэродромы", а остальные в ожидании чуда.Зеленскому нужно держать страну, быть в центре политических процессов, а Западу нужно плавно отвернуться и не допустить резкого обвала Украины. Но главное, Украина пока не понимает, что Россию не интересует "какой-то мир" — от слова "совсем". Россию интересует стратегическая победа. А она означает капитуляцию украинской армии, крушение антироссийской идеи государственности и банкротство глобалистских структур на территории.Никаких конструктивных и даже популистских шагов в этом направлении Украина Зеленского не делает даже на словах, поэтому нет никакой разницы, кого завтра обвинят в коррупции, кто в каком кресле власти был вчера, окажется сегодня или будет завтра. Эта суета сама по себе формирует картинку, в которой государство ещё существует и дарит людям надежду на чудо спасения.Штаты не будут мешать этой суете. У Америки Трампа сейчас столько проблем, что она может позволить Украине самой утонуть в собственной хитрости, жадности и неблагодарности. Так что военные действия будут продолжаться и стремительно нарастать в своей активности. Даже мартовское сезонное затишье не сможет стать передышкой в войне ни для кого: ни для Украины, ни для Запада, ни для мира в целом.Подробнее о подоплеке уголовного дела против Тимошенко - в материале издания Украина.ру Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
12:27 15.01.2026
 
Елена Маркосян интервью
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.
Бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов — глава украинской партии "Батькивщина" попала под рейд НАБУ и САП минувшей ночью.
— Елена, почему именно сейчас Тимошенко выдавливают из власти? Только ли дело в голосовании "Батькивщины" за отставку главы СБУ Василия Малюка* и в тайных визитах Тимошенко в США, где она откровенно заигрывала с представителями Дональда Трампа.
— Я не считаю, что её выдавливают из власти. Это больше похоже на старт собственной избирательной кампании. Просто всё изменилось, ситуация становится тяжелой, обстановка гнетущей, а перспективы мрачными.
Список кандидатов на должность очередного Зеленского верстается на Западе, а уже потом на Украине (если к тому моменту от неё что-то останется), а у Запада нет консолидированной позиции ни по одному украинскому вопросу и ни по одному возможному кандидату. Привычный и понятный для Тимошенко формат и образ: она всегда с кем-нибудь заигрывает и договаривается.
— Насколько, типаж Тимошенко в политике востребован сейчас на Украине? Как отмечают некоторые эксперты, она проевропейский политик, но популист с уклоном в социальную тематику.
— Она не проевропейский политик, а четко и чисто конкретно украинский. А значит, всеядный, циничный, патриот не страны, а личной власти. То, что ей вменяют НАБУ — это давным-давно (лет 25) норма украинской политической жизни. Об этом знают все.
На Украине сейчас востребованы свет, тепло, вода, мир и обещания всё это дать здесь, сейчас и сразу. Она обещать умеет. Но люди устали, никому не верят и им всё равно в каком образе она выйдет на очередную трибуну. Тут, как говорится, на безрыбье и рак — рыба, и Тимошенко – политик. А значит, кого Запад назначит, того и выберут.
— Действительно ли западные элиты не доверяют Тимошенко, припоминая ей газовый контракт с Владимиром Путиным от 19 января 2009 года?
— Доверяют или не доверяют, я считаю неправильные слова. Скорее западные элиты видят в ней своего человека. Тимошенко такая же, как большинство европейских болтунов: говорит одно, делает другое, думает третье.
Там ведь был не только газовый контракт. Там был и разрыв единой энергосистемы, из-за чего восточные регионы прошли через жесткий блэкаут. Много чего было, одно оставалось неизменным — её способность адаптироваться к любым обстоятельствам в интересах собственной власти. Это её ключевая политическая идея.
— Также есть мнение, что западные аналитики считают Тимошенко шансом Украины на мир. Поэтому спецслужбы НАТО одобрили давление на неё НАБУ и САП. Вы согласны с таким мнением?
— Давайте уточним: если одобрили, то не спецслужбы НАТО, а Штаты. Но я думаю, что тема Тимошенко для НАБУ — это такая себе предвыборная "халтурка на выходные" с мутными последствиями. Тут дело в другом.
Европа наворотила дел столько, что сейчас непонятно, как ей подойти к разговору с Россией который европейцам жизненно необходим. Любой шаг в сторону Москвы будет сам по себе признанием поражения, а "идти на поклон" табуном русофобов не хочется. Тимошенко в этом плане гибкая как "китайские мальчики": может корону снять, во все стороны поклониться, договориться и стать таким себе мостиком между всеми.
Что же касается мира, то я не помню её высказываний о мире. Их не было. Да, и Европа не стремится к миру. Тимошенко — это возможность меньшими усилиями затянуть военные действия до ухода Трампа с должности президента США и отвлечь саму Украину от реальности. В этом качестве она и предлагает себя Западу.
— В целом, почему на Украине произошли такие перестановки во власти и близких к ней структурам? Зеленский готовится к продолжительной войне с Россией и ему нужны “свежие” головы? То есть в принципе нам на какой-то мир несмотря на идущие переговоры рассчитывать не приходится?
— А что ещё остается Зеленскому? Власть слабеет, деньги тают. Очередь к портфелям Кабмина заметно поредела. Те, кто "всегда готов", не профессиональны или глупы, а те, кто может и способен решать проблемы, не хочет становиться в один ряд с командой военных преступников и ворюг. Одни бегут, другие пакуют чемоданы, готовят "аэродромы", а остальные в ожидании чуда.
Зеленскому нужно держать страну, быть в центре политических процессов, а Западу нужно плавно отвернуться и не допустить резкого обвала Украины. Но главное, Украина пока не понимает, что Россию не интересует "какой-то мир" — от слова "совсем". Россию интересует стратегическая победа. А она означает капитуляцию украинской армии, крушение антироссийской идеи государственности и банкротство глобалистских структур на территории.
Никаких конструктивных и даже популистских шагов в этом направлении Украина Зеленского не делает даже на словах, поэтому нет никакой разницы, кого завтра обвинят в коррупции, кто в каком кресле власти был вчера, окажется сегодня или будет завтра. Эта суета сама по себе формирует картинку, в которой государство ещё существует и дарит людям надежду на чудо спасения.
Штаты не будут мешать этой суете. У Америки Трампа сейчас столько проблем, что она может позволить Украине самой утонуть в собственной хитрости, жадности и неблагодарности. Так что военные действия будут продолжаться и стремительно нарастать в своей активности. Даже мартовское сезонное затишье не сможет стать передышкой в войне ни для кого: ни для Украины, ни для Запада, ни для мира в целом.
Подробнее о подоплеке уголовного дела против Тимошенко - в материале издания Украина.ру Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
