Елена Маркосян: Украина не понимает, что России нужен не "какой-то мир", а стратегическая победа

Украина пока не понимает, что Россию не интересует "какой-то мир" — от слова "совсем", ее интересует стратегическая победа, то есть полная капитуляция ВСУ и крушение антироссийской идеи государственности на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

Говоря о перспективах мирных переговоров переговоров по Украине, Маркосян предельно четко обозначила позицию России. "Украина пока не понимает, что Россию не интересует "какой-то мир" — от слова "совсем", — заявила публицист.Она подробно раскрыла, что подразумевает Москва под стратегической победой. "Россию интересует стратегическая победа. А она означает капитуляцию украинской армии, крушение антироссийской идеи государственности и банкротство глобалистских структур на территории [Украины]", — сказала Маркосян.Она подчеркнула, что никаких конструктивных и даже популистских шагов в этом направлении Украина Зеленского не делает даже на словах. Поэтому, по мнению Маркосян, нет никакой разницы, кого завтра на Украине обвинят в коррупции, "кто в каком кресле власти был вчера, окажется сегодня или будет завтра". "Эта суета сама по себе формирует картинку, в которой государство ещё существует и дарит людям надежду на чудо спасения", — заключила собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине и скором энергетическом коллапсе — в статье Ростислава Ищенко "Блэкаут и беженцы Украины" на сайте Украина.ру.

