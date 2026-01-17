"Защиты от "Орешника" нет": эксперт раскрыл, почему ПРО НАТО бессильны против российского оружия - 17.01.2026 Украина.ру
"Защиты от "Орешника" нет": эксперт раскрыл, почему ПРО НАТО бессильны против российского оружия
Гиперзвуковой комплекс "Орешник" способен поражать подземные цели с мощностью, сопоставимой с тактическим ядерным оружием. Западные аналитики считают, что "Орешник" представляет серьезную угрозу их бункерным сооружениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
9 января Министерство обороны России сообщило об успешной атаке ракетным комплексом "Орешник" по Львовскому авиационно-ремонтному заводу, центру ремонта авиационной техники и производства БПЛА для ВСУ.В пресс-службе МО РФ заявили, что это ответный удар на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря.Отвечая на вопрос о дальнейшем использовании "Орешника", Леонков дал его техническую характеристику. "Что такое "Орешник"? Это баллистическая ракета средней дальности, использующая гиперзвуковую технологию второго поколения... Он бьет на дальность до 5,5 тысяч километров", — заявил аналитик.Он подчеркнул исключительную разрушительную мощь комплекса. "Поражает в основном цели, которые находятся глубоко под землей... Фактически неядерный "Орешник" — это аналог тактического ядерного оружия", — сказал Леонков.Аналитик отметил, что Запад старается приуменьшить значение уникальной российской разработки, но это не удается. "Запад пытается завуалировать эффективность "Орешника"... При этом серьезные американские аналитики прямо говорят, что "Орешник" представляет серьезную угрозу их бункерным сооружениям", — пояснил эксперт. "Защиты от "Орешника" нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.О том, почему на войне нередко переплетается смешное и трагическое — в материале Александра Чаленко "Позывной "Калина": Мы же из Сталинграда – у нас руки, держащие пулемет, не трясутся" на сайте Украина.ру.
"Защиты от "Орешника" нет": эксперт раскрыл, почему ПРО НАТО бессильны против российского оружия

Орешник
Гиперзвуковой комплекс "Орешник" способен поражать подземные цели с мощностью, сопоставимой с тактическим ядерным оружием. Западные аналитики считают, что "Орешник" представляет серьезную угрозу их бункерным сооружениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
9 января Министерство обороны России сообщило об успешной атаке ракетным комплексом "Орешник" по Львовскому авиационно-ремонтному заводу, центру ремонта авиационной техники и производства БПЛА для ВСУ.
В пресс-службе МО РФ заявили, что это ответный удар на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря.
Отвечая на вопрос о дальнейшем использовании "Орешника", Леонков дал его техническую характеристику. "Что такое "Орешник"? Это баллистическая ракета средней дальности, использующая гиперзвуковую технологию второго поколения... Он бьет на дальность до 5,5 тысяч километров", — заявил аналитик.
Он подчеркнул исключительную разрушительную мощь комплекса. "Поражает в основном цели, которые находятся глубоко под землей... Фактически неядерный "Орешник" — это аналог тактического ядерного оружия", — сказал Леонков.
Аналитик отметил, что Запад старается приуменьшить значение уникальной российской разработки, но это не удается.
"Запад пытается завуалировать эффективность "Орешника"... При этом серьезные американские аналитики прямо говорят, что "Орешник" представляет серьезную угрозу их бункерным сооружениям", — пояснил эксперт. "Защиты от "Орешника" нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.
О том, почему на войне нередко переплетается смешное и трагическое — в материале Александра Чаленко "Позывной "Калина": Мы же из Сталинграда – у нас руки, держащие пулемет, не трясутся" на сайте Украина.ру.
Новости
 
Лента новостейМолния