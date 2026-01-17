https://ukraina.ru/20260117/voronka-v-150-metrov-leonkov-raskryl-moschnost-udara-oreshnika--effekt-raven-15-20-kilotonnam-1074352448.html

"Воронка в 150 метров": Леонков раскрыл мощность удара "Орешника" — эффект равен 15-20 килотоннам

При ударе по львовскому заводу гиперзвуковой комплекс "Орешник" использовался без боевой части, но кинетической энергии снаряда хватило для создания эффекта, сопоставимого с ядерным взрывом мощностью до 20 килотонн. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

9 января Министерство обороны России сообщило об успешной атаке ракетным комплексом "Орешник" по Львовскому авиационно-ремонтному заводу, центру ремонта авиатехники и производства БПЛА для ВСУ.В пресс-службе МО РФ заявили, что это ответный удар на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря.Уточняя технические детали удара, Леонков объяснил принцип действия. "Орешник" — это инвариантная ракета. Это может быть проникающая вглубь твердотельная боеголовка. Это может быть обычная боевая часть... Но в данном случае "Орешник" бил без боевой части", — заявил аналитик.Он описал впечатляющие последствия такого удара. "И уже эти боеголовки из твердотельных сплавов произвели эффект от применения тактического ядерного оружия. Если бы он ударил только по поверхности, сила взрыва равнялась бы 15-20 килотоннам. Это воронка диаметром в 100-150 метров и глубиной в 30-45 метров", — сказал эксперт.Леонков добавил, что это лишь демонстрирует потенциал оружия. "Если бы он проникал в обычный грунт, он бы поразил цели на глубине свыше километра", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.О том, почему на войне нередко переплетается смешное и трагическое — в материале Александра Чаленко "Позывной "Калина": Мы же из Сталинграда – у нас руки, держащие пулемет, не трясутся" на сайте Украина.ру.

