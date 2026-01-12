https://ukraina.ru/20260112/kak-vengriya-razygryvaet-rossiyskuyu-kartu-na-fone-zamerzayuschey-evropy-orban-nachal-predvybornuyu-1074180705.html

Как Венгрия разыгрывает российскую карту. На фоне замерзающей Европы Орбан начал предвыборную кампанию

Как Венгрия разыгрывает российскую карту. На фоне замерзающей Европы Орбан начал предвыборную кампанию - 12.01.2026 Украина.ру

Как Венгрия разыгрывает российскую карту. На фоне замерзающей Европы Орбан начал предвыборную кампанию

Неожиданно суровая зима поставила на колени все страны Западной Европы, кроме Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто 12 января в эфире программы "Час правды"

2026-01-12T16:36

2026-01-12T16:36

2026-01-12T17:47

эксклюзив

венгрия

европа

сша

дональд трамп

виктор орбан

петер сийярто

газпром

нефтяная индустрия сербии

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102392/70/1023927061_0:711:2096:1890_1920x0_80_0_0_5565d2a416eab12ba2f183aeb7e5747f.jpg

По его словам, в этих необычных погодных условиях Венгрия продолжает функционировать."Здесь не пришлось закрывать железнодорожные линии, не пришлось закрывать аэропорты, системы здравоохранения и образования работали", - отметил Сийярто.Венгрия одна из редких стран Евросоюза, которые не отказались от российских энергоносителей. Более того, когда осенью 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести торговые пошлины в размере 500% против стран, закупающих нефть, газ и уран у России, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Вашингтоне с американским лидером и добился для своей страны исключения из вторичных санкций США.Как аргумент в пользу того, что российские нефть и газ жизненно важны для Венгрии, Орбан использовал тот факт, что в его стране нет морского порта. Трамп согласился с этой логикой и сделал для Венгрии исключение, которое позволит ей не только покрыть свои потребности в энергоносителях, но и получить дополнительные доходы.Разрешив Будапешту получать российскую нефть, Трамп одновременно наложил вторичные санкции на предприятия и банки, сотрудничающие с дочерними компаниями ЛУКОЙЛа в Болгарии и Румынии.Таким образом Венгрия получила возможность перерабатывать российскую нефть на своих нефтеперерабатывающих заводах. Среди них НПЗ Duna – крупнейший в Восточной Европе. Нефтепродукты этого завода уже продаются во всем восточноевропейском регионе и в Австрии.Кроме того, США для Венгрии сделали еще одно исключение. Они сняли санкции со строящейся в этой стране атомной электростанции "Пакш-2". В этом проекте задействован Росатом. Виктор Орбан со своей стороны обязался, что Будапешт закупит у Вашингтона сжиженный природный газ на 600 млн долларов и ядерное топливо на 114 млн долларов.Значимость венгерской нефтеперерабатывающей промышленности для Европы в этому году может увеличиться и за счет покупки еще одного российского актива в Юго-Восточной Европе. Речь идет о сербской дочке "Газпрома" - "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС), на которую США в конце 2025 года также наложили санкции.Российская сторона, которая о намерениях США внести НИС в санкционный список узнала еще в конце 2024 года, сначала пыталась продать определенный процент акций, принадлежащих "Газпром нефть" другим компаниям в структуре "Газпрома". Однако Вашингтон позже заявил, что его устроит только полный уход российского собственника из структуры собственности сербской нефтяной компании.Тогда "Газпром" согласился на продажу своего актива в Сербии, а одним из главных претендентов на приобретение российского пакета акций стала венгерская нефтяная компания MOL.Шансы заключить эту сделку у венгерской компании изначально были больше, чем у других потенциальных покупателей именно из-за хороших отношений, которые Виктор Орбан поддерживает с американским лидером Дональдом Трампом.Для того, чтобы после смены собственника "Нефтяная индустрия Сербии" продолжила свою деятельность, нужно получить лицензию Управления по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов. Без этого документа ни одна другая фирма или банк не согласятся взаимодействовать с НИС, так как это автоматический поставит их под удар вторичных американский санкций. Но переход контрольного пакета акций компаний от русских к венграм американцы, по всей видимости, готовы одобрить.Сербские эксперты в области энергетики полагают, что договор о продаже "Нефтяной индустрии Сербии" венгерской MOL почти достигнут. По их мнению, об этом свидетельствует тот факт, что Минфин США 31 декабря все-таки выдало НИС временную лицензию на введение оперативной деятельности до 23 января 2026 года и теперь на основании этого документа возобновляется поставка сырой нефти в Сербию по Адриатическому нефтепроводу, который принадлежит Хорватии.Это может означать, что российская сторона уже почти договорилась о продаже своей доли в НИС с венгерской компанией MOL, с которой уже некоторое время ведет переговоры, допустили сербские эксперты, опрошенные местными СМИ.Теперь сербскую общественность больше всего волнует вопрос, покупают ли венгры их компанию для того, чтобы расширить свои производственные мощности за счет еще одного современного НПЗ, который находится в сербском городе Панчево и который модернизировали русские, или покупает для того, чтобы расширить рынок для продажи нефтепродуктов.Если Венгрия действительно рассчитывает на усиление собственного присутствия на европейском рынке нефтепродуктов, она, скорее всего, оставит нефтеперерабатывающий завод в городе Панчево.Однако здесь возникает вопрос, сможет ли Орбан договориться с Трампом о получении достаточного количества дешевой нефти для беспрепятственного функционирования всех своих НПЗ. В отличие от России, у Венгрии нет собственной нефти и поэтому она здесь зависит от стран-поставщиков и от возможностей получать сырье для своей нефтеперерабатывающей промышленности.Пока кажется, что вероятность договориться с Трампом у Орбана есть. Речь идет о том, что в Венгрии уже в апреле этого года пройдут парламентские выборы, на которых серьезную конкуренцию действующему премьеру может составить лидер оппозиционной партии "Тиса", депутат Европарламента Петер Мадьяр.Тем временем Трамп и его команда ставят на правые силы в Европе и Виктора Орбана как главного своего союзника среди европейских правых. Поэтому уступки венгерскому энергетическому сектору можно рассматривать как поддержку Трампа главной опоре трампизма в Европе перед важными выборами.В этом контексте заявление Сийарто о том, что вся Европа замерзает, а только Венгрия справляется, можно рассматривать как часть предвыборной кампании в стране.Об американских санкциях против российского энергетического сектора в материале Олега Хавича Энергетические войны в 2025 году: санкции против РФ, экспансия США в Европе и диверсии Киева.

венгрия

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, венгрия, европа, сша, дональд трамп, виктор орбан, петер сийярто, газпром, нефтяная индустрия сербии, нпз, украина.ру, украина.ру